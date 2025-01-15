Seed: Дата Листинга, Условия Аирдропа и Прогноз Цены

Проект SEED активно привлекает внимание криптовалютного сообщества благодаря своему мини-приложению и возможностям заработка в Telegram. Листинг токена SEED обещает быть значимым событием как для сообщества, так и для проекта в целом. В данной статье мы внимательно рассмотрим проект SEED, его особенности, все способы заработка и ожидания от его листинга.

SEED - обзор проекта

SEED – это мини-приложение внутри социальной сети Telegram. Главная цель платформы – объединить пользователей для развития комьюнити, улучшения игрового функционала и взаимодействия в приложении для получения удовольствия и наград. SEED предоставляет широкий игровой функционал для развития своего дерева .

Ключевые особенности проекта SEED:

Добыча токенов: Основной способ добычи токенов идет за счет пассивного майнинга и в сравнении с уже всем известной механикой тапания по экрану, это занимает меньше времени, внимания и делает процесс добычи более автоматизированным и практичным.

Бусты развития: Для увеличения скорости и количества добываемых токенов имеется множество вариантов прокачки дерева. Данные механики предоставляют активным пользователям выгодные возможности для повышения своего уровня в игре и увеличения итогового аирдропа токенов проекта.

Выгодная реферальная система: В игре присутствует многоуровневая реферальная система за счет которой обе стороны могут получать привилегии.

Mini-games внутри приложения: Помимо основной игровой механики в приложении присутствует еще несколько видов интересных игр, внутри которых также можно получать игровую валюту.

Блокировка и сжигание игровых балансов неактивных игроков: Данная механика позволяет определить истинного участника, который проявляет интерес к проекту и отсечь всех остальных пассивных игроков. Как итог, такая политика позитивно скажется на итоговом распределении аирдропа для активных пользователей.

Как можно заработать в SEED

В мини-приложении SEED есть несколько способов заработка:

Аирдроп токенов проекта: За проявление игровой активности в развитии своего аккаунта пользователи будут вознаграждены аирдропом токенов в зависимости от количества поинтов на игровом балансе.

NFT: Внутри приложения посредством прокачки персонажей многие из них стали NFT, которые в будущем могут иметь определенную ценность. Разработчики проекта планируют запуск на базе своего приложения NFT маркетплейса, а первые NFT коллекции уже доступны на маркетплейсе биржи OKX.

Токеномика проекта

Токеномика SEED разработана с учетом долгосрочной устойчивости проекта:

70% токенов $SEED выделено на комьюнити.

30% общего предложения направлено на дальнейшее развитие проекта, ликвидность, партнеров, инвесторов и команду.

Когда состоится листинг SEED

Процесс добычи игровой валюты заканчивается 15 января, предварительная дата листинга $SEED ожидается в период с января по февраль 2025 года, но официальных анонсов от команды о дате листинге пока что нет, она будет подтверждена на ресурсах проекта. Чтобы не пропустить важные новости проекта SEED, отслеживайте их в социальных сетях и на их сайте.

Какие биржи могут провести листинг SEED

Ожидается, что токены $SEED будут представлены на ведущих криптобиржах, таких как:

Эти биржи уже зарекомендовали себя как площадки для аналогичных Telegram проектов.

Подготовка к листингу SEED

Одним из самых важных шагов при подготовке к листингу токена $SEED является наличие биржевого аккаунта:

Определитесь с биржей: выберите платформу из списка выше, а лучше несколько из них. Зарегистрируйтесь: создайте аккаунт, используя свой e-mail или номер телефона. Пройдите верификацию: предоставьте документы для подтверждения личности (KYC). Произведите пополнение счета: переведите средства (например, USDT, ETH,BTC или другую криптовалюту) на ваш биржевой счет. Настройте уведомления: включите оповещения на биржах о проводящихся листингах и промоакциях..

Сколько можно будет заработать

Сделать предварительный прогноз стоимости токенов $SEED в период листинга сейчас не выдается возможным. Поскольку до сих пор нет точных данных об итоговом сапплае токенов, списке всех централизованных бирж, партнеров и уровень спроса на токен.

На момент написания статьи известно о партнерствах с биржей OKX и SUI Foundation с целью работы над NFT проекта, эти и многие другие крупные партнерства могут значительно повлиять на ценность токена вовремя листинга и в дальнейшей перспективе. При этом, вне зависимости от стоимости токена вовремя его листинга на платформах, у каждого есть возможность для заработка, благодаря стратегии short-spot, которая доступна при использовании удобных торговых ботов Veles.

Заключение

SEED – это новаторский проект, совмещающий в себе криптовалютные технологии, NFT и игровые механики. Его успех будет зависеть от активности сообщества, партнерских отношений и качества реализации. Будьте подготовлены к процедуре листинга заранее, чтобы максимально использовать все возможности заработка.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое SEED?

SEED – это мини-приложение внутри социальной сети Telegram, в котором можно заработать токены проекта и NFT.

2. Когда на биржах состоится листинг токена $SEED?

Точной даты команда пока не объявила, но ожидается, что это событие произойдет в январе-феврале 2025 года.

3. На каких централизованных биржах будет доступен $SEED?

Полный список бирж, которые проведут листинг еще неизвестен, но потенциальные платформы следующие: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

4. На какой заработок стоит рассчитывать в SEED?

Суммарная прибыль зависит от начальной стоимости токена и его роста после листинга, а также количества полученного аирдропа и редкости NFT.

5. Как начать работать с $SEED?

Зарегистрируйтесь на бирже, пройдите верификацию и следите за анонсами о листинге токена.