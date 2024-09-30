Крипторинок за вересень | Зростання на горизонті?

Команда Veles рада представити вам найактуальніші відомості за підсумками місяця, які допоможуть вам краще зрозуміти динаміку ринку і підготуватися до майбутніх змін. Що відбувалося на ринку криптовалют цього місяця? Які криптовалюти показали найкращі результати? І що очікувати в жовтні?

Давайте розберемося разом!

Що відбувалося на ринку?

Цінові рухи

Незважаючи на історичний спад у вересні, відомий як «Redtember», Біткоїн (BTC) показав значне зростання ціни. Однак, його зростання на 11% було затемнене іншими криптовалютами: Solana (SOL) показала зростання на 13%, Ripple (XRP) на 14%, а Dogecoin (DOGE) на 21%. Ethereum (ETH) показала зростання на 4%.

Рух біткоїна, вересень 2024. Джерело: Tradingview

Загальна капіталізація ринку криптовалют

Загальна капіталізація криптовалютного ринку досягла $2.24 трильйона 30 вересня, що відображає зростання >100% порівняно з минулим роком. Капіталізація Біткоїна склала $1.25 трильйона (57% домінування). Стейблкоїни мають капіталізацію $174 мільярди.

Що сприяло зростанню біткоїна?

Два фактори сприяли зростанню: значні притоки в біткоїн-ETF ($1.2 мільярда) і зниження відсоткової ставки Федерального резерву на 0.50%, що підняло ціну біткоїна на 3% і збільшило його капіталізацію.

Що очікувати в жовтні?

Якщо вересень завжди був негативним місяцем для криптовалют, то в жовтні завжди зростає оптимізм щодо потенційного відновлення, часто званого «Greentober». Історично жовтень був сприятливим місяцем для Біткоїна, зі зростанням цін у 8-ми з 13-ти останніх років. Цей тренд особливо помітний у роки халвінгу, такі як поточний.

Щомісячна прибутковість BTC/USD (скріншот). Джерело: CoinGlass

Новини платформи Veles

Загальні показники за місяць

- Сукупний обсяг торгівлі на платформі Veles перевищив 497 млн. доларів.

- Сукупно користувачі заробили прибуток у розмірі $1,76 млн. Максимального прибутку було досягнуто 27 вересня, коли користувачі заробили $154 тис., здійснивши 100 тис. угод.

Оновлення за місяць

Запустили акцію на честь 1 мільйона бектестів на Veles.

Надали консервативних готових ботів на вересень.

Розробили діапазонних ботів для Crypto Navigator.

Додали середню ціну та стоп-лосс на попередній перегляд.

Розробили спеціальну short-spot стратегію для тапалок.

Додали нові пари на платформі: CATIUSDT, HMSTRUSDT.

