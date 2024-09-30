Крипторынок за Сентябрь | Рост на горизонте?

Команда Veles рада представить вам самые актуальные сведения по итогам месяца, которые помогут вам лучше понять динамику рынка и подготовиться к будущим изменениям. Что происходило на рынке криптовалют в этом месяце? Какие криптовалюты показали лучшие результаты? И что ожидать в октябре?

Давайте разберемся вместе!

Что происходило на рынке?

Ценовые движения

Несмотря на исторический спад в сентябре, известный как “Redtember”, цена биткойна (BTC) показала значительный рост цены. Однако, его рост на 11% был затемнен другими криптовалютами: Solana (SOL) показала рост на 13%, Ripple (XRP) на 14%, а Dogecoin (DOGE) на 21%. Ethereum (ETH) показала рост на 4%.

Движение биткоина, сентябрь 2024. Источник: Tradingview

Общая капитализация рынка криптовалют

Общая капитализация криптовалютного рынка достигла $2.24 триллиона 30 сентября, что отражает рост > 100% по сравнению с прошлым годом. Капитализация Биткоина составила $1.25 триллиона (57% доминирования). Стейблкоины имеют капитализацию $174 миллиарда.

Что способствовало росту Биткоина?

Два фактора способствовали росту: значительные притоки в биткоин-ETF ($1.2 миллиарда) и снижение процентной ставки Федерального резерва на 0.50%, что подняло цену Биткоина на 3% и увеличило его капитализацию.

Что ожидать в октябре?

Если сентябрь всегда был негативным месяцем для криптовалют, то в октябре всегда растет оптимизм в отношении потенциального восстановления, часто называемого “Greentober”. Исторически октябрь был благоприятным месяцем для Биткоина, с ростом цен в 8-ми из 13-ти последних лет. Этот тренд особенно заметен в годы халвинга, такие как текущий.

Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass

Новости платформы Veles

Общие показатели за месяц

- Совокупный объем торговли на платформе Veles превысил 497 млн. долларов.

- Совокупно пользователи заработали прибыль в размере $1,76 млн. Максимальная прибыль была достигнута 27 сентября, когда пользователи заработали $154 тыс, осуществив 100 тыс. сделок.

Обновления за месяц

- Запустили акцию в честь 1 миллиона бектестов на Veles. Подробнее.

- Предоставили консервативных готовых ботов на сентябрь. Подробнее.

- Разработали диапазонных ботов для Crypto Navigator. Подробнее.

- Добавили среднюю цену и стоп-лосс на предпросмотр. Подробнее.

- Разработали специальную short-spot стратегию для тапалок. Подробнее.

- Добавили новые пары на платформе: CATIUSDT, HMSTRUSDT. Подробнее.

Наши прямые эфиры

Другие видео