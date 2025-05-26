Solana-боти від Veles

Solana є одним із найзатребуваніших і найшвидших блокчейнів, він стрімко продовжує набирати популярність у криптосвіті, незважаючи на свої попередні складнощі. Завдяки високій швидкості транзакцій і мінімальним комісіям, екосистема Solana стала ідеальним майданчиком для багатьох видів торгівлі, зокрема й алгоритмічної торгівлі. Дедалі більше трейдерів шукають можливості з автоматизації угод у цьому блокчейні, і саме тут на сцену виходять торгові боти Solana.

Що таке Solana

Це блокчейн, здатний обробляти тисячі транзакцій на секунду, водночас забезпечуючи децентралізацію і безпеку. На відміну від Ethereum, де комісії можуть «з’їсти» істотну частину прибутку, в екосистемі Solana комісія за транзакцію становить частки цента. Чим хороша Солана? Швидкість, масштабованість і активна спільнота розробників. Саме ці якості роблять платформу ідеальною для швидкої торгівлі криптовалютою і запуску бота Солани.

Навіщо потрібні торгові боти Solana

В умовах практично постійної і підвищеної волатильності ручна торгівля стає недостатньо ефективною. Бот - це автоматизований помічник, який відкриває і закриває угоди за заздалегідь заданими алгоритмами. Що робить торговий бот? Він знімає з трейдера необхідність стежити за ринком цілодобово, реагує на сигнали миттєво і дисципліновано виконує стратегію. Усе, що потрібно - задати параметри й увімкнути бота. Ідеальний варіант для тих, хто хоче заробляти, не витрачаючи весь вільний час на графіки, аналіз і очікування.

Якщо ви раніше не працювали з автоматичними стратегіями, то запуск бота відбувається максимально просто. Veles пропонує докладні інструкції, а за необхідності можна звернутися в підтримку - фахівці допоможуть підключити API, вибрати налаштування під певну торговельну пару і налаштувати параметри бота. Також під час реєстрації ви можете отримати бонус у 5$ на використання ботів та інших функцій.

Популярні типи ботів для Solana

Найбільш популярними серед трейдерів залишаються DCA-боти і GRID-боти. Розглянемо їхній функціонал докладніше.

DCA і GRID боти

DCA-боти від Veles - інтелектуальні інструменти, які працюють безпосередньо з CEX через API і вибудовують стратегію усередненого входу або виходу з позиції.

В основі роботи DCA-бота лежить принцип Dollar Cost Averaging, або усереднення ціни. Це означає, що бот не укладає угоду на всю суму одразу, а ділить її на частини і розміщує ордери із заданим кроком за часом або ціною. Такий підхід дає змогу уникнути купівлі за невигідним курсом у пікові моменти і згладити ризики, пов’язані з короткостроковою волатильністю.

Під час підключення до біржі через API користувач обирає торговельну пару, у нашому випадку - SOL/USDT і налаштовує під свою торговельну стратегію всі параметри бота в інтерфейсі Veles. Система надає гнучкий вибір: скільки ордерів має бути розміщено, який інтервал між ними, чи фіксований буде обсяг кожної покупки, чи він має динамічно змінюватися залежно від ринкової ситуації. Усе управління ботом відбувається в особистому кабінеті - без необхідності вручну виставляти заявки на самій біржі та брати участь у процесі торгівлі.

Платформа Veles підтримує найбільші CEX-біржі, зокрема Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io i BingX. Після підключення API-ключів, які надають тільки права на торгівлю (без виведення коштів), бот отримує можливість автоматично виставляти та знімати ордери, відслідковувати курс Solana, зчитувати обсяги, глибину склянки, та ухвалювати рішення за алгоритмом усереднення та іншими заданими параметрами.

На відміну від торгівлі на Solana DEX, на централізованих платформах бот може працювати швидше і точніше, завдяки централізованому виконанню і високій ліквідності. Це особливо актуально для таких активів, як SOL, де коливання можуть відбуватися протягом секунд. Наприклад, у разі різкого падіння ціни бот може прискорити покупки і закрити всі лімітні заявки, перетворивши їх на ринкові, якщо це передбачено налаштуваннями стратегії.

Інфраструктура Veles забезпечує стабільне з’єднання з біржею і безперебійну роботу бота 24/7. Навіть якщо користувач закриє інтерфейс або вимкне пристрій, бот продовжить виконання стратегії на стороні сервера. Це досить-таки важливо в умовах, коли ціна Solana може різко змінитися, і бот повинен миттєво зреагувати. А як ми знаємо - на крипторинку таке відбувається дуже часто через новинний фон або дії великих гравців.

Окремою перевагою є те, що користувач завжди зберігає контроль над активами, бо кошти зберігаються на CEX, а бот лише керує ордерами через безпечний API-інтерфейс. За необхідності торгівлю можна призупинити або змінити параметри в один клік - Veles дає змогу гнучко адаптуватися до змін на ринку, а також аналізувати ефективність кожної угоди за допомогою вбудованої статистики.

На противагу DCA-ботам є GRID-боти, які будують торговельну сітку: вони розміщують серії лімітних ордерів вище і нижче поточної ціни. Ідея в тому, щоб заробляти на кожному русі ціни в межах заданого діапазону. Однак на практиці така стратегія на Solana показує себе далеко не з кращого боку. Основна проблема GRID-ботів полягає в їхній повній залежності від ринкового флету. Щойно ціна виходить за межі діапазону, бот перестає бути ефективним. Він або залишається з незакритими позиціями, або починає працювати у збиток.

Також варто враховувати, що GRID-боти вимагають постійного втручання. Вони погано адаптуються до трендів і не вміють перебудовуватися без ручного втручання. За висхідного тренду бот може розпродати актив задешево, а за низхідного - скупити падаючий інструмент без шансів на швидкий вихід. В умовах швидкої торгівлі криптовалютою, яку підтримує Solana, така нестійкість робить GRID-ботів невідповідними для більшості сценаріїв. Їхнє налаштування складніше, а помилки в параметрах можуть призвести до масштабних збитків.

Таким чином, незважаючи на популярність GRID-ботів, саме DCA-боти на Solana дають суттєві торгові переваги. Вони підходять як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, дають змогу ефективно входити в ринок і уникати великих просідань за рахунком.

Як почати торгувати Solana?

Найкращим рішенням для будь-якого рівня трейдера є торгівля Solana за допомогою торгового бота Veles.

Спочатку необхідно створити акаунт на офіційному сайті Veles. Реєстрація займає не більше кількох хвилин, а за неї ви можете отримати ще й бонус, який стане в нагоді для перших торгових сесій. Після входу в особистий кабінет ви потрапляєте в панель управління ботами. Далі важливо вибрати централізовану біржу, на якій ви торгуєте, наприклад, Binance або Bybit. Система запропонує ввести API-ключі, створені на вашій біржі, щоб бот отримав доступ до розміщення ордерів. Ключі мають бути тільки з торговими правами, без можливості виведення коштів, що забезпечує безпеку ваших активів.

Щойно підключення завершено, можна переходити до запуску бота. Вибираєте торговельну пару SOL/USDT, вказуєте бажаний обсяг угоди, крок між покупками або продажами, кількість ордерів, режим часткового або повного усереднення. Інтерфейс Veles дає змогу гнучко налаштовувати стратегію, включно з поведінкою в разі різких рухів ринку. Ви можете задати параметри за часом, наприклад, щоб бот купував Solana щогодини, щодня або через певну зміну ціни.

Після запуску бот працює повністю автономно - він не потребує постійної уваги. Усі угоди, які він здійснює, можна переглядати в історії операцій і аналізувати за допомогою вбудованої аналітики. Якщо ринок змінюється, ви можете в будь-який момент змінити параметри бота, зупинити його або запустити новий з іншими налаштуваннями. Додатково в інтерфейсі доступні рекомендації, готові шаблони для торгівлі та маркетплейс ботів Solana, розроблений експертами платформи. Це особливо зручно для новачків, які поки тільки вивчають ринок.

Такий підхід дозволяє вам брати участь у ринку Solana криптовалюти без постійного моніторингу графіків. Завдяки високій швидкості, низькій комісії в екосистемі Solana і технічній оснащеності Veles ви отримуєте інструмент, здатний адаптуватися до будь-якої ринкової ситуації. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує автоматизацію трейдингу Solana, хоче заробляти навіть у бічному русі та зберегти особистий час.

Яке майбутнє у Solana?

Що стосується майбутнього блокчейна Solana. Незважаючи на складнощі 2022 року, коли лідери думок буквально «ховали» блокчейн, екосистема відновилася, є однією з найдинамічніших, найпопулярніших і тепер привертає увагу не тільки трейдерів, а й розробників, NFT-проєкти, DeFi-протоколи. Багато хто запитає: Де використовується солана? Скрізь, де важлива швидкість: від ігрових платформ до автоматичної торгівлі. А де краще купувати Solana? На біржах з хорошою ліквідністю. Саме таким рішенням віддають перевагу боти для криптобіржі, що працюють через API.

Якщо ви хочете протестувати автоматизацію трейдингу Solana, почати з бота Veles - це розумний крок. Він об’єднує зручність, технологічність і гнучкість, а отже, відкриває шлях до прибуткової торгівлі на передовому блокчейні.