Solaxy (SOLX) - лістинг токена і як до нього підготуватися

Блокчейн Solana завжди був затребуваним у користувачів у криптовалюті. Він є одним із лідерів за кількістю та швидкістю транзакцій, а віднедавна став ще більш жвавим через мемкоїн лихоманку. Однак, так само як і інші блокчейни, Solana має все ті самі проблеми з масштабованістю та високим навантаженням мережі. Саме ці та багато інших проблем допоможе вирішити нове Layer 2 рішення - Solaxy.

Solaxy - огляд проєкту

Творці позиціонують свій проєкт Solaxy, як еволюцію в технології рівня L2, що забезпечує широкі можливості налаштування, ефективності та продуктивності. Вона нейтралізує больові точки Solana: перевантаження мережі, невдалі транзакції та обмеження масштабованості, одночасно посилюючи сильні сторони Solana. Основна місія Solaxy - надати користувачам зручні інструменти для проведення фінансових операцій, стейкінгу та обміну криптоактивів з низькими комісіями і високою швидкістю транзакцій.

Проєкт використовує сучасний механізм консенсусу Proof-of-Stake (PoS), що робить його екологічно стійким порівняно з традиційними блокчейнами. В екосистемі Solaxy планують запуск різних продуктів, включно з власною децентралізованою біржею (DEX), NFT-платформою і смарт-контрактами для автоматизованих фінансових операцій.

Премаркет Solaxy (SOLX)

Наразі на сайті проєкту доступний публічний пресейл:

Ціна одного токена $SOLX становить: $0,00164 і періодично тільки підвищується.

Всього коштів залучено: $22,059,449.5

Для того, щоб придбати токен $SOLX, потрібно під’єднати свій гаманець і вибрати один із трьох блокчейнів, у якому будете купувати токен - Solana, Binance Smart Chain, Ethereum, а також криптовалюту - USDT, USDC, SOL, BNB, ETH.

Після купівлі буде доступно два варіанти розпорядження токенами - можливість таврування після TGE або відправлення в стейкінг одразу після купівлі для отримання додаткових токенів.

Дорожня карта проєкту після пресейлу токенів:

Фаза 1: Основа

- Запуск передпродажу $SOLX

- Введення стейкінгу для заохочення ранніх учасників

- Залучення спільноти за допомогою цільової інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Фаза 2: Розширення

- Подія з генерації токенів розширення (TGE) для поширення $SOLX

- Лістинги на централізованих і децентралізованих біржах (CEX/DEX) для поліпшення доступності

- Сприяння активній участі спільноти.

Фаза 3: Розгортання

- Повне розгортання блокчейна Solaxy 2 рівня.

- Підключення децентралізованих застосунків з великою кількістю транзакцій і забезпечення багатоланцюгових інтеграцій

- Розгортання розширених функцій масштабованості для подальшої оптимізації продуктивності мережі.

Коли відбудеться лістинг Solaxy (SOLX)

Точної дати лістингу Solaxy (SOLX) поки не оголошено. TGE і лістинг відбудуться після завершення пресейлу і фінальної підготовки.

На яких біржах можна очікувати лістинг Solaxy (SOLX)

Найімовірніше, Solaxy (SOLX) з’явиться на провідних централізованих і децентралізованих біржах, таких як:

Binance - найбільша криптобіржа з високим рівнем ліквідності.

Bybit - популярна платформа для торгівлі альткоїнами.

OKX - топова платформа з ліцензією в Європі.

BingX - часто розміщує у себе нові проекти.

Gate. io - активно додає перспективні токени.

HTX - підтримує велику кількість нових лістингів.

Uniswap/PancakeSwap/Jupiter - для користувачів децентралізованих платформ.

Підготовка до лістингу Solaxy (SOLX)

Щоб бути готовим до торгівлі Solaxy (SOLX) відразу після лістингу, необхідно:

1. Вибрати біржу - зареєструватися на одній із платформ, де очікується поява $SOLX.

2. Пройти верифікацію (KYC) - більшість централізованих бірж вимагають підтвердження особи.

3. Поповнити баланс - внести кошти (USDT, USDC, ETH та ін.) для швидкого придбання $SOLX.

4. Вивчити стратегію - визначити, чи плануєте ви тримати токен або продавати його в короткостроковій перспективі.

5. Налаштувати гаманець - використовувати апаратний або програмний гаманець для безпечного зберігання $SOLX.

Очікувана ціна на токени

Прогнозування ціни токена в період пресейлу є непередбачуваним процесом, який залежить від безлічі кінцевих чинників: попиту, обсягу торгів, активності проєкту та ринкових умов.

На старті торгів ціна $SOLX може бути волатильною. Якщо проєкт приверне увагу великих інвесторів, можливе швидке зростання вартості. Як правило, після лістингу на біржах, ціна вища за пресейл у кілька разів, але це не завжди гарантовано.

Висновок

Solaxy виглядає як один із найперспективніших проєктів на блокчейні Solana. Закінчення пресейлу і лістинг токена на великих біржах може відкрити нові можливості для інвесторів і трейдерів. Щоб не упустити момент, важливо заздалегідь підготуватися, зареєструватися на потрібних платформах і вивчити ринок.

Часті запитання (FAQ)

1. Що таке Solaxy (SOLX)?

Solaxy - це рішення 2 рівня, орієнтоване на інфраструктурний розвиток блокчейна Solana.

2. Де купити токени Solaxy (SOLX)?

Після лістингу $SOLX можна буде придбати на централізованих і децентралізованих біржах, наразі їхній точний список невідомий.

3. Яка буде стартова ціна токена Solaxy на лістингу?

Точна ціна невідома, але очікується, що вона буде вищою за публічний пресейл.

4. Як підготуватися до лістингу Solaxy?

Зареєструватися на біржі, пройти верифікацію і поповнити баланс для купівлі токенів.

5. Чим Solaxy відрізняється від інших криптовалют?

Solaxy використовує PoS-механізм, пропонує низькі комісії та вищу продуктивність.