Solaxy (SOLX) – листинг токена и как к нему подготовиться

Блокчейн Solana всегда был востребованным у пользователей в криптовалюте. Он является одним из лидеров по количеству и скорости транзакций, а с недавнего времени стал еще более оживленным из-за мемкоин лихорадки. Однако, также как и другие блокчейны, Solana имеет все те же проблемы с масштабируемостью и высокой нагрузкой сети. Именно эти и многие другие проблемы поможет решить новое Layer 2 решение – Solaxy.

Solaxy – обзор проекта

Создатели позиционируют свой проект Solaxy, как эволюцию в технологии уровня L2, обеспечивающую широкие возможности настройки, эффективности и производительности. Она нейтрализует болевые точки Solana: перегрузку сети, неудачные транзакции и ограничения масштабируемости, одновременно усиливая сильные стороны Solana. Основная миссия Solaxy – предоставить пользователям удобные инструменты для проведения финансовых операций, стейкинга и обмена криптоактивов с низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций.

Проект использует современный механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), что делает его экологически устойчивым по сравнению с традиционными блокчейнами. В экосистеме Solaxy планируется запуск различных продуктов, включая собственную децентрализованную биржу (DEX), NFT-платформу и смарт-контракты для автоматизированных финансовых операций.

Премаркет Solaxy (SOLX)

На данный момент на сайте проекта доступен публичный пресейл:

Цена одного токена $SOLX составляет: $0,00164 и периодически только повышается.

Всего средств привлечено: $22,059,449.5

Для того, чтобы приобрести токен $SOLX нужно подключить свой кошелек и выбрать один из трех блокчейнов, в котором будете производить покупку токена – Solana, Binance Smart Chain, Ethereum, а также криптовалюту – USDT, USDC, SOL, BNB, ETH.

После покупки будет доступно два варианта распоряжения токенами – возможность клейма после TGE или отправка в стейкинг сразу после покупки для получения дополнительных токенов.

Дорожная карта проекта после пресейла токенов:

Фаза 1: Основа

– Запуск предпродажи $SOLX

– Введение стейкинга для поощрения ранних участников

– Вовлечение сообщества с помощью целевой информационно-разъяснительной работы.

Фаза 2: Расширение

– Событие по генерации токенов расширения (TGE) для распространения $SOLX

– Листинги на централизованных и децентрализованных биржах (CEX/DEX) для улучшения доступности

– Содействие активному участию сообщества.

Фаза 3: Развертывание

– Полное развертывание блокчейна Solaxy 2 уровня.

– Подключение децентрализованных приложений с большим количеством транзакций и обеспечение многоцепочечных интеграций

– Развертывание расширенных функций масштабируемости для дальнейшей оптимизации производительности сети.

Когда состоится листинг Solaxy (SOLX)

Точная дата листинга Solaxy (SOLX) пока не объявлена. TGE и листинг состоятся после завершения пресейла и финальной подготовки.

На каких биржах можно ожидать листинг Solaxy (SOLX)

Скорее всего, Solaxy (SOLX) появится на ведущих централизованных и децентрализованных биржах, таких как:

Binance – крупнейшая криптобиржа с высоким уровнем ликвидности.

Bybit – популярная платформа для торговли альткоинами.

OKX – топовая платформа с лицензией в Европе.

BingX – часто размещает у себя новые проекты.

Gate. io – активно добавляет перспективные токены.

HTX – поддерживает большое количество новых листингов.

Uniswap/PancakeSwap/Jupiter – для пользователей децентрализованных платформ.

Подготовка к листингу Solaxy (SOLX)

Чтобы быть готовым к торговле Solaxy (SOLX) сразу после листинга, необходимо:

Выбрать биржу – зарегистрироваться на одной из платформ, где ожидается появление $SOLX. Пройти верификацию (KYC) – большинство централизованных бирж требуют подтверждения личности. Пополнить баланс – внести средства (USDT, USDC, ETH и др.) для быстрого приобретения $SOLX. Изучить стратегию – определить, планируете ли вы холдить токен или продавать его в краткосрочной перспективе. Настроить кошелек – использовать аппаратный или программный кошелек для безопасного хранения $SOLX.

Ожидаемая цена на токены

Прогнозирование цены токена в период пресейла является непредсказуемым процессом, который зависит от множества конечных факторов: спроса, объема торгов, активности проекта и рыночных условий.

На старте торгов цена $SOLX может быть волатильной. Если проект привлечет внимание крупных инвесторов, возможен быстрый рост стоимости. Как правило, после листинга на биржах, цена выше пресейла в несколько раз, но это не всегда гарантированно.

Заключение

Solaxy выглядит как один из самых перспективных проектов на блокчейне Solana. Окончание пресейла и листинг токена на крупных биржах может открыть новые возможности для инвесторов и трейдеров. Чтобы не упустить момент, важно заранее подготовиться, зарегистрироваться на нужных платформах и изучить рынок.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое Solaxy (SOLX)?

Solaxy – это решение 2 уровня, ориентированное на инфраструктурное развитие блокчейна Solana.

2. Где купить токены Solaxy (SOLX)?

После листинга $SOLX можно будет приобрести на централизованных и децентрализованных биржах, на данный момент их точный список неизвестен.

3. Какая будет стартовая цена токена Solaxy на листинге?

Точная цена неизвестна, но ожидается, что она будет выше публичного пресейла.

4. Как подготовиться к листингу Solaxy?

Зарегистрироваться на бирже, пройти верификацию и пополнить баланс для покупки токенов.

5. Чем Solaxy отличается от других криптовалют?

Solaxy использует PoS-механизм, предлагает низкие комиссии и более высокую производительность.