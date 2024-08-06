Етапи розвитку трейдера

Нині інформації про трейдинг повно. Все більше і більше молодих учасників ринку хочуть випробувати себе в цьому нелегкому ремеслі, а головне - закріпитися в ньому на дистанції.

Але для того щоб вийти на стабільний дохід з торгівлі на біржі, необхідно розуміти, на якому місці трейдер перебуває і в якому векторі йому потрібно рухатися.

Для початку необхідно розуміти базові принципи технічного аналізу і механіки ринку. Під цими визначеннями розуміються рівні та їхній контекст. Ціна завжди ходить від рівня до рівня, від круглого числа до круглого. Так було, є і завжди буде.

На фондовому і криптовалютному ринках великими капіталами давно торгують алгоритми. У них закладені цілі та їхні потенціали. Боти автоматично відкривають і закривають свої позиції на круглих числах. Звідси і беруться правильні рівні, які розташовані на них. Адже після виконання великої заявки або в разі переваги сили у протилежного боку ці рівні спричиняють сильні рухи.

Механіка цих рухів проста: сторона, що програла, закриває збиткові угоди, а також закривається за стоп-лоссами. Це викликає сильний рух ціни.

Після того як трейдер зрозумів ці тонкощі ринкової механіки, у нього вже є розуміння, чому ті чи інші рухи відбуваються. Без розуміння професійний трейдинг перетворюється на гру-вгадайку, з якою далеко не заїдеш.

Тепер необхідно набивати руку і закріплювати отримані знання на практиці. Щоб робота була продуктивною, а головне, не завдавала шкоди нервам, необхідно це робити маленьким депозитом. Пам’ятайте, що неможливо навчити людину торгувати, вона має це зробити сама. Це можна порівняти, коли пташенята, яких ніхто не вчив літати, але вони бачили, як літає мама, стрибають з урвища, щоб до кінця їхніх днів ширяти в повітрі.

Розуміння ринку - це максимально індивідуальна річ. Так, як торгуєте Ви, не торгуватиме ніхто. Це ваша особиста чуйка, яку ви напрацювали самостійно.

Тепер трейдер на фінальній стадії, і йому залишається тільки використовувати весь напрацьований досвід на практиці. Для того щоб побудувати торговельну систему правильно, потрібно розуміти три речі: що торгувати? коли торгувати? і коли не торгувати? Відповіді на ці питання скоротять дистанцію до стабільної торгівлі в плюс.

Пам’ятайте, що не варто орієнтуватися на інших трейдерів і на їхні успіхи. У кожного свій шлях і своя дистанція до профітної торгівлі. Порівняння себе з іншими призведе тільки до зайвих коливань і помилок.