Этапы развития трейдера

В настоящее время информации о трейдинге полно. Все больше и больше молодых участников рынка хотят испытать себя в этом нелегком ремесле, а главное – закрепиться в нем на дистанции.

Но для того чтобы выйти на стабильный доход с торговли на бирже, необходимо понимать, на каком месте трейдер находится и в каком векторе ему нужно двигаться.

Для начала необходимо понимать базовые принципы технического анализа и механики рынка. Под этими определениями понимаются уровни и их контекст. Цена всегда ходит от уровня к уровню, от круглого числа к круглому. Так было, есть и всегда будет.

На фондовом и криптовалютном рынках крупными капиталами давно торгуют алгоритмы. В них заложены цели и их потенциалы. Боты автоматически открывают и закрывают свои позиции на круглых числах. Отсюда и берутся правильные уровни, которые расположены на них. Ведь после исполнения крупной заявки или при перевесе силы у противоположной стороны эти уровни влекут за собой сильные движения.

Механика этих движений проста: проигравшая сторона кроет убыточные сделки, а также закрывается по стоп-лоссам. Это вызывает сильное движение цены.

После того как трейдер понял эти тонкости рыночной механики, у него уже есть понимание, почему те или иные движения происходят. Это важно! Без понимания профессиональный трейдинг превращается в игру-угадайку, с которой далеко не уедешь.

Теперь необходимо набивать руку и закреплять полученные знания на практике. Чтобы работа была продуктивной, а главное, не приносила ущерба нервам, необходимо это делать маленьким депозитом. Помните, что невозможно научить человека торговать, он должен это сделать сам. Это сравнимо, когда птенцы, которых никто не учил летать, но они видели, как летает мама, прыгают с обрыва, чтобы до конца их дней парить в воздухе.

Понимание рынка – это максимально индивидуальная вещь. Так, как торгуете Вы, не будет торговать никто. Это ваша личная чуйка, которую вы наработали самостоятельно.

Теперь трейдер на финальной стадии, и ему остается только использовать весь наработанный опыт на практике. Для того чтобы построить торговую систему верно, нужно понимать три вещи: что торговать? когда торговать? и когда не торговать?. Ответы на эти вопросы сократят дистанцию до стабильной торговли в плюс.

Помните, что не стоит ориентироваться на других трейдеров и на их успехи. У каждого свой путь и своя дистанция до профитной торговли. Сравнение себя с другими приведет только к лишним колебаниям и ошибкам.