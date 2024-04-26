Інструмент, без якого ви більше не зможете торгувати

Команда Veles впровадила інноваційний вид аналізу торгівлі. Бектести призначені для тестування і створення власних торгових стратегій.

Потужності платформи дають змогу провести детальний розбір різних сценаріїв на історії графіка.

Кожному користувачеві Veles доступне управління ордерами через часткове відкриття позиції, встановлення декількох тейків і вихід з угоди за беззбитком. Для визначення точки входу можна використовувати комбінацію різних торгових індикаторів.

У користувача в розпорядженні знаходиться торгова історія, що включає дві тисячі торгових пар з мільярдами свічок, які зберігаються у власній базі даних Veles.

Тепер користувачі можуть оцінити прибутковість і можливі збитки різних стратегій без необхідності входити в реальні угоди і піддавати ризику свій депозит.

«Користувачі Veles повинні мати можливість перевіряти і вдосконалювати свої торгові. Саме тому ми відкрили доступ до нашої розширеної бази даних і потужних інструментів для всіх у форматі фріміум. Попереднє тестування стратегій просто необхідне для поліпшення торгової статистики», - зазначив Владислав Крігер, CEO Veles.

Бектести Veles - останній крок у створенні торгового бота. Після того як всі всі параметри будуть введені, відкриється доступ до тестування.

Читайте детальну инструкцию про бектесты в Wiki.