Инструмент, без которого вы больше не сможете торговать

Команда Veles внедрила инновационный вид анализа торговли. Бектесты предназначены для тестирования и создания собственных торговых стратегий.

Мощности платформы позволяют провести детальный разбор различных сценариев на истории графика.

Каждому пользователю Veles доступно управление ордерами через частичное открытие позиции, установка нескольких тейков и выход из сделки по безубытку. Для определения точки входа можно использовать комбинацию различных торговых индикаторов.

У пользователя в распоряжении находится торговая история, включающая две тысячи торговых пар с миллиардами свечей, которые хранятся в собственной базе данных Veles.

Теперь пользователи могут оценить прибыльность и возможные убытки различных стратегий без необходимости входить в реальные сделки и подвергать риску свой депозит.

«Пользователи Veles должны иметь возможность проверять и совершенствовать свои торговые. Именно поэтому мы открыли доступ к нашей расширенной базе данных и мощным инструментам для всех в формате фримиум. Предварительное тестирование стратегий просто необходимо для улучшения торговой статистики»‎, – отметил Владислав Кригер, CEO Veles.

Бектесты Veles – последний шаг в создании торгового бота. После того как все все параметры будут введены, откроется доступ к тестированию.

