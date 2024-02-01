ТОП-10 книжок з блокчейну та криптовалюти

Криптовалюти та блокчейн - це технології, які набирають дедалі більшої популярності в сучасному світі. Можливість заробити гроші на торгівлі криптовалютами приваблює багатьох людей. Однак щоб успішно займатися трейдингом, необхідно мати глибокі знання в цій галузі. Читання книг про блокчейн і криптовалюти є одним із найефективніших способів опанувати основи та стати успішним криптотрейдером. У цій статті ми розповімо вам про найкращі книги про блокчейн і криптовалюти, які допоможуть вам почати свою подорож у світ криптотрейдингу.

Спогади спекулянта на біржі

Перша книга у списку - «Спогади спекулянта на біржі» Едвіна Лефевра. Ця книга, написана понад сто років тому, є класикою в галузі фінансової літератури. Лефевр розповідає свою історію про те, як він став успішним трейдером на Нью-Йоркській фондовій біржі. У книзі містяться мудрі поради та уроки, які досі актуальні для трейдерів усіх часів. «Спогади спекулянта на біржі» - це чудовий початок для тих, хто тільки починає свою подорож у світ трейдингу.

Курс активного трейдера

Друга книга, яку ми рекомендуємо прочитати, - «Курс активного трейдера» Олександра Герчика. Герчик - відомий трейдер і фінансовий експерт, який успішно займається трейдингом уже багато років. У своїй книзі він поділиться своїми знаннями і досвідом, які допоможуть вам стати успішним трейдером. «Курс активного трейдера» містить практичні поради щодо трейдингу на фінансових ринках, аналізу графіків та управління ризиками. Ця книга стане надійним путівником для всіх, хто хоче навчитися трейдингу активів.

Машина правди. Блокчейн і майбутнє людства

«Правда Машина» - це книжка, яка досліджує потенціал блокчейну та його вплив на майбутнє людства. Автори описують різні сфери, в яких блокчейн може змінити наше життя, включно з фінансами, охороною здоров’я, освітою та державним управлінням. Книга пропонує захопливий погляд на майбутнє технології блокчейн і показує, як вона може змінити світ.

Цифрове золото

«Цифрове золото» - це книга Натаніеля Поппера, журналіста The New York Times. У цій книзі автор розповідає історію створення та розвитку біткоїна та інших криптовалют. Поппер досліджує різні аспекти криптовалют, включно з їхньою технологічною основою - блокчейн. «Цифрове золото» є чудовим вступом у світ криптовалют і блокчейну та допоможе вам зрозуміти основні принципи та переваги цих технологій.

Епоха криптовалют

«Епоха криптовалют» - це книга Пола Віньї та Майкла Кейсі, журналістів The Wall Street Journal. Автори досліджують вплив криптовалют і блокчейну на сучасний світ фінансів та економіки. У книзі розглядаються різні аспекти криптовалют, включно з їхньою історією, технологією та потенційними застосуваннями. «Епоха криптовалют» є чудовим ресурсом для тих, хто прагне глибше зрозуміти суть і перспективи криптовалют і блокчейну.

Оволодіння біткоїном: Програмування блокчейну

«Оволодіння біткоїном: Програмування блокчейну» - це книжка Андреаса Антонопулоса, відомого експерта в галузі блокчейну та підприємця. У цій книзі автор розповідає про технологію блокчейну та її застосування в біткоїні. Він також детально описує різні аспекти програмування блокчейну та надає практичні приклади та вправи. «Оволодіння біткоїном: Програмування блокчейну» - це чудовий ресурс для тих, хто хоче навчитися програмувати на блокчейні та зрозуміти його технічні аспекти.

Як гроші знайшли свободу

«Як гроші знайшли свободу» - це книжка Браяна Патріка Іха, редактора Entrepreneur Magazine. У цій книзі автор розповідає історію створення та розвитку біткоїна та інших криптовалют. Він досліджує їхній вплив на фінансову систему та економіку загалом. «Як гроші знайшли свободу» допоможе вам зрозуміти історичний контекст появи криптовалют і блокчейну та їхню роль у сучасному світі.

Основи блокчейну

«Основи блокчейну» - це книга Даніеля Дрешера, банківського фахівця. У цій книзі автор розповідає про технологію блокчейну та її застосування в різних сферах. Він детально описує основні принципи роботи блокчейну та його переваги порівняно з традиційними централізованими системами. «Основи блокчейну» є чудовим ресурсом для тих, хто хоче зрозуміти основи технології блокчейну та її потенційні застосування.

Інтернет грошей

«Інтернет грошей» - це книжка Андреаса Антонопулоса, експерта в галузі блокчейну та підприємця. У цій книзі автор розповідає про роль грошей у сучасному суспільстві та про вплив блокчейну на фінансову систему. Він також детально описує принципи роботи блокчейну та його потенційні переваги. «Інтернет грошей» - це чудовий ресурс для тих, хто хоче глибше зрозуміти суть блокчейну та його роль у сучасній економіці.

Біткоїн мільярдери

«Біткоїн мільярдери» - це книжка Бена Мезріча, у якій він розповідає історію створення та розвитку біткоїна та інших криптовалют. Автор досліджує життя та досягнення різних людей, які стали мільярдерами завдяки інвестиціям у криптовалюти. «Біткоїн мільярдери» є захопливою розповіддю про те, як деякі люди змогли змінити своє життя завдяки криптовалютам.

Висновок

Ознайомлення з найкращими книжками з блокчейну і криптовалют - це важливий крок на шляху до успішного трейдингу та інвестування. Книги, представлені в цій статті, допоможуть вам освоїти основи та розвинути навички, необхідні для успішної роботи з криптовалютами і блокчейном. Не зупиняйтеся на одній книзі - продовжуйте вивчати цю захопливу тему і застосовувати отримані знання на практиці. Бажаю вам удачі у вашій подорожі у світ криптотрейдингу!