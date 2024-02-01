ТОП-10 книг по блокчейну и криптовалюте

Криптовалюты и блокчейн – это технологии, которые набирают все большую популярность в современном мире. Возможность заработать деньги на торговле криптовалютами привлекает многих людей. Однако чтобы успешно заниматься трейдингом, необходимо иметь глубокие знания в этой области. Чтение книг по блокчейну и криптовалютам является одним из наиболее эффективных способов освоить основы и стать успешным криптотрейдером. В этой статье мы расскажем вам о лучших книгах по блокчейну и криптовалютам, которые помогут вам начать свое путешествие в мир криптотрейдинга.

Воспоминания спекулянта на бирже

Первая книга в списке – «Воспоминания спекулянта на бирже» Эдвина Лефевра. Эта книга, написанная более ста лет назад, является классикой в области финансовой литературы. Лефевр рассказывает свою историю о том, как он стал успешным трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже. В книге содержатся мудрые советы и уроки, которые до сих пор актуальны для трейдеров всех времен. «Воспоминания спекулянта на бирже» — это отличное начало для тех, кто только начинает свое путешествие в мир трейдинга.

Курс активного трейдера

Вторая книга, которую мы рекомендуем прочитать, – «Курс активного трейдера» Александра Герчика. Герчик – известный трейдер и финансовый эксперт, который успешно занимается трейдингом уже много лет. В своей книге он поделится своими знаниями и опытом, которые помогут вам стать успешным трейдером. «Курс активного трейдера» содержит практические советы по трейдингу на финансовых рынках, анализу графиков и управлению рисками. Эта книга станет надежным путеводителем для всех, кто хочет научиться трейдингу активов.

Машина правды. Блокчейн и будущее человечества

«Правда Машина» – это книга, которая исследует потенциал блокчейна и его влияние на будущее человечества. Авторы описывают различные сферы, в которых блокчейн может изменить нашу жизнь, включая финансы, здравоохранение, образование и государственное управление. Книга предлагает увлекательный взгляд на будущее технологии блокчейн и показывает, как она может изменить мир.

Цифровое золото

«Цифровое золото» – это книга Натаниэля Поппера, журналиста The New York Times. В этой книге автор рассказывает историю создания и развития биткоина и других криптовалют. Поппер исследует различные аспекты криптовалют, включая их технологическую основу – блокчейн. «Цифровое золото» является отличным введением в мир криптовалют и блокчейна и поможет вам понять основные принципы и преимущества этих технологий.

Эпоха криптовалют

«Эпоха криптовалют» – это книга Пола Виньи и Майкла Кейси, журналистов The Wall Street Journal. Авторы исследуют влияние криптовалют и блокчейна на современный мир финансов и экономики. В книге рассматриваются различные аспекты криптовалют, включая их историю, технологию и потенциальные применения. «Эпоха криптовалют» является отличным ресурсом для тех, кто хочет глубже понять суть и перспективы криптовалют и блокчейна.

Овладение биткоином: Программирование блокчейна

«Овладение биткоином: Программирование блокчейна» – это книга Андреаса Антонопулоса, известного эксперта в области блокчейна и предпринимателя. В этой книге автор рассказывает о технологии блокчейна и ее применении в биткоине. Он также подробно описывает различные аспекты программирования блокчейна и предоставляет практические примеры и упражнения. «Овладение биткоином: Программирование блокчейна» – это отличный ресурс для тех, кто хочет научиться программировать на блокчейне и понять его технические аспекты.

Как деньги нашли свободу

«Как деньги нашли свободу» – это книга Брайана Патрика Иха, редактора Entrepreneur Magazine. В этой книге автор рассказывает историю создания и развития биткоина и других криптовалют. Он исследует их влияние на финансовую систему и экономику в целом. «Как деньги нашли свободу» поможет вам понять исторический контекст появления криптовалют и блокчейна и их роль в современном мире.

Основы блокчейна

«Основы блокчейна» – это книга Даниэля Дрешера, банковского специалиста. В этой книге автор рассказывает о технологии блокчейна и ее применении в различных сферах. Он подробно описывает основные принципы работы блокчейна и его преимущества по сравнению с традиционными централизованными системами. «Основы блокчейна» является отличным ресурсом для тех, кто хочет понять основы технологии блокчейна и ее потенциальные применения.

Интернет денег

«Интернет денег» – это книга Андреаса Антонопулоса, эксперта в области блокчейна и предпринимателя. В этой книге автор рассказывает о роли денег в современном обществе и о влиянии блокчейна на финансовую систему. Он также подробно описывает принципы работы блокчейна и его потенциальные преимущества. «Интернет денег» — это отличный ресурс для тех, кто хочет глубже понять суть блокчейна и его роль в современной экономике.

Биткоин миллиардеры

«Биткоин миллиардеры» – это книга Бена Мезрича, в которой он рассказывает историю создания и развития биткоина и других криптовалют. Автор исследует жизнь и достижения различных людей, которые стали миллиардерами благодаря инвестициям в криптовалюты. «Биткоин миллиардеры» является захватывающим рассказом о том, как некоторые люди смогли изменить свою жизнь благодаря криптовалютам.

Заключение

Ознакомление с лучшими книгами по блокчейну и криптовалютам – это важный шаг на пути к успешному трейдингу и инвестированию. Книги, представленные в этой статье, помогут вам освоить основы и развить навыки, необходимые для успешной работы с криптовалютами и блокчейном. Не останавливайтесь на одной книге – продолжайте изучать эту увлекательную тему и применять полученные знания на практике. Желаю вам удачи в вашем путешествии в мир криптотрейдинга!