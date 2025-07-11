ТОП-8 нових криптовалют для купівлі у 2025 році

Ринок криптовалют із кожним циклом і навіть днем поповнюється новими проєктами й, відповідно, криптовалютами. Розібратися у всьому цьому розмаїтті інформації та підібрати справді вартісні для інвестування активи стає дедалі складнішим завданням. Ми ділимося з вами списком із найбільш перспективних криптовалют для купівлі у 2025 році, у якому докладно розповімо про переваги кожного з активів.

Чому варто звернути увагу на нові криптовалюти

Світ цифрових активів не стоїть на місці — нові криптовалюти з’являються з приголомшливою швидкістю, пропонуючи ринку свіжі ідеї, технології та рішення. Їхнє зростання часто перевищує прибутковість старих і відомих проєктів. В умовах, коли багато активів уже мають величезну капіталізацію криптовалют, саме нова криптовалюта спроможна забезпечити кратне зростання. Вона може використовувати нові технології криптовалют, пропонувати унікальні архітектурні рішення і головне — вхід до неї доступний на ранньому етапі, коли ціна ще не злетіла і немає великої кількості продавців. Саме в такі проєкти й спрямовані сміливі інвестиції в крипту на 2025 рік.

Наш список складається з таких активів:

Parcl (PRCL)

Saga (SAGA)

Monad (MON)

ZetaChain (ZETA)

Wormhole (W)

LayerZero (ZRO)

Celestia (TIA)

Movement Labs (MOVE)

Як ми відбирали монети для списку

Під час відбору монет ми орієнтувалися на кілька факторів: технічні нововведення, інтерес інвесторів, ліквідність, перспективи масштабування та місце в секторальних трендах. Ми звертали увагу на прогнози криптовалют на 2025, активність команд, підтримку великих фондів. Особливо важливі дані про те, коли почнеться альтсезон у 2025, адже саме в такі періоди активи з другого ешелону показують найбільше зростання.

№1: Parcl (PRCL)

Parcl (PRCL) — це унікальний проєкт у світі Web3, що являє собою децентралізовану торгову платформу, яка дозволяє спекулювати на цінах нерухомості в реальному часі, не купуючи саму нерухомість. Це перший у своєму роді блокчейн-протокол, який об’єднав нові технології криптовалют і глобальну нерухомість в одному рішенні, з повним дотриманням принципів децентралізації, прозорості та доступності.

Головна ідея Parcl — створити інфраструктуру, у якій будь-який користувач може інвестувати чи торгувати ціною квадратного метра житла у найбільших містах світу, використовуючи децентралізовані активи, що відображають ці ціни. Платформа агрегує дані про вартість нерухомості з перевірених джерел і формує точний індекс, який оновлюється в режимі реального часу. Цей індекс перетворюється на синтетичний торговий актив, з яким можна взаємодіяти так само, як із токенами на інших DeFi-платформах.

Децентралізована платформа проєкту працює як повністю відкрита та некостодіальна. Користувач завжди контролює свої кошти через власний гаманець, що усуває ризики, пов’язані з централізованими сервісами. Крім того, Parcl інтегрується з найкращими криптогаманцями та децентралізованими біржами, забезпечуючи зручний і безпечний трейдинг.

Parcl — це приклад того, як Web3 змінює традиційні ринки. Даний проєкт також надає нову монету, у яку можна інвестувати не заради хайпу, а заради доступу до альтернативного способу взаємодії з нерухомістю — децентралізованого, ліквідного й технологічного.

№2: Saga (SAGA)

Saga (SAGA) — це нова криптовалюта, що лежить в основі децентралізованої інфраструктури, розробленої для масштабування Web3-додатків, включно з іграми, DeFi, метавсесвітами та соціальними мережами. Проєкт став одним із найпомітніших запусків на тлі стрімко зростаючого ринку у 2024-2025. Він пропонує унікальне рішення для перевантаженого блокчейн-простору, у якому розробникам дедалі складніше створювати стабільні та масштабовані dApps.

Saga вирішує одну з головних проблем Web3 — низьку масштабованість і конкуренцію за ресурси в межах одного блокчейна. Замість того щоб усі додатки працювали в одній мережі, Saga створює окремий ланцюг під кожен додаток. Такі ланцюги називаються Chainlets — це автономні блокчейни, які запускаються на базі інфраструктури Saga й керуються смарт-контрактами. Розробники можуть створити Chainlet буквально за хвилини, без необхідності будувати власний блокчейн із нуля.

Токен SAGA служить платою за запуск і підтримання Chainlet-ланцюгів, а також використовується для участі в управлінні через DAO, що робить його економічно важливим елементом усієї екосистеми й вигідною позицією для інвестицій у крипту. Капіталізація SAGA вже активно зростає, а інтерес великих фондів (зокрема Placeholder і Maven11) зміцнює довіру до проєкту. Тому Saga є не просто черговою монетою, а токеном повноцінної платформи, яка пропонує унікальне рішення для масового масштабування Web3.

№3: Monad (MON)

Monad (MON) — це нова криптовалюта й водночас амбітний Layer-1 блокчейн, націлений на розв’язання фундаментальних проблем продуктивності, що стримують розвиток екосистеми Ethereum та інших популярних мереж. Проєкт створює архітектуру, що поєднує сумісність із EVM і радикальне збільшення пропускної здатності без компромісів щодо децентралізації чи безпеки.

Ідея Monad — забезпечити масштабованість без необхідності переходу на Layer-2. На відміну від інших рішень, що розподіляють навантаження на додаткові рівні, Monad перебудовує сам механізм виконання смарт-контрактів. Він упроваджує оптимізовану віртуальну машину, яка дозволяє обробляти десятки тисяч транзакцій за секунду, зберігаючи підтримку існуючих dApps на Solidity. Розробники можуть просто перенести свої проєкти в мережу Monad і відразу отримати кратний приріст швидкості та ефективності.

Нині токен MON доступний лише в тестовій мережі для проведення тестнету блокчейна. Однак Monad уже викликав інтерес у великих фондів, зокрема Dragonfly Capital, і активно тестується у приватній мережі. Очікується, що у 2025 році проєкт перейде до повноцінного публічного запуску. Відсутність лістингу зараз робить купівлю MON цікавою стратегією для тих, хто шукає актив із технологічною цінністю та раннім входом.

№4: ZetaChain (ZETA)

ZetaChain — це міст між блокчейнами. Він пропонує кросчейн-платформу для передачі активів і повідомлень без необхідності використання обгорток чи проксі-токенів. Відносно нова криптовалюта може стати основою Web3-екосистеми, оскільки об’єднує ланцюги в єдине середовище. Нові партнерства, а також значущі оновлення в роботі мосту можуть сильно вплинути на курс ZETA у бік зростання ще до початку альтсезону.

№5: Wormhole (W)

Wormhole — один із найобговорюваніших проєктів року. Протокол міжмережевої взаємодії, що підтримує десятки блокчейнів. Завдяки новій моделі токеноміки й запуску токена W проєкт отримав величезний приплив користувачів. Wormhole — одна з тих нових монет, які можуть злетіти під час активізації індексу альтсезону.

№6: LayerZero (ZRO)

LayerZero (ZRO) — один із найперспективніших інфраструктурних проєктів 2025 року. У центрі платформи — унікальний протокол міжмережевої взаємодії, який дозволяє блокчейнам «розмовляти» один з одним напряму, без посередників і обгорток. LayerZero прагне створити єдиний простір для всіх мереж — від Ethereum до Solana, від BNB Chain до Avalanche, і при цьому не жертвувати безпекою та децентралізацією.

Головне завдання LayerZero — забезпечити справжню кросчейн-комунікацію. Йдеться не про «мости» чи «обгорнуті токени», як раніше, а про можливість передавати дані й активи між мережами на рівні протоколу. Це дозволяє проєктам створювати багатоланцюгові dApps, що можуть функціонувати одночасно в кількох екосистемах. Саме такі нові технології криптовалют рухають Web3 уперед.

Токен ZRO є центром екосистеми LayerZero. Він використовується для оплати повідомлень (комісій) між ланцюгами, управління через DAO та участі в забезпеченні роботи вузлів. Проєкт тривалий час розвивався без нативного токена, і його недавній запуск викликав величезний інтерес у спільноти. Відразу після появи ZRO став одним із найобговорюваніших активів у межах 2025 року завдяки своїй утилітарності й інтеграції в уже працюючу екосистему.

LayerZero вже використовується десятками найбільших dApps: Stargate, Radiant Capital, Sushi, Rage Trade та багатьма іншими — це не теоретична розробка, а живий і робочий протокол, що активно застосовується в DeFi. Такий масштаб використання надає ваги всій екосистемі й пояснює, чому LayerZero називають одним із можливих лідерів топа криптовалют найближчих років.

№7: Celestia (TIA)

Celestia пропонує концепцію модульного блокчейна, відокремлюючи шар даних від консенсусу, тим самим дозволяючи проєктам запускати власні ланцюги без потреби створювати все з нуля. Такий підхід особливо актуальний у період майнінгу найновішої криптовалюти, коли децентралізація та масштабованість виходять на перший план. Уже зараз TIA котирується на багатьох біржах як один із фундаментальних активів, що підходить для безпечного інвестування.

Ідея Celestia — розділення на шар даних (Data Availability Layer) та інших компонентів, таких як обчислення й смарт-контракти. Завдяки цьому розробники здатні запускати власні блокчейни, не турбуючись про базовий консенсус чи безпеку, адже все це забезпечує сама мережа Celestia. Технічно Celestia пропонує унікальну реалізацію доступності даних (data availability sampling) — механізм, що гарантує доступність і перевірюваність даних без потреби завантажувати їх повністю. Це значно знижує навантаження на вузли, прискорює синхронізацію й робить мережу легшою та децентралізованішою.

Токен TIA є нативним токеном мережі та використовується для оплати зберігання, поширення даних, а також для забезпечення децентралізованого валідування. Він виконує функцію застави в системі консенсусу Proof-of-Stake і бере участь в управлінні мережею. Саме це робить TIA не просто активом, а важливим елементом екосистеми, що може стати основою для сотень нових блокчейнів і dApps у майбутньому.

№8: Movement Labs (MOVE)

Movement Labs пропонує нову архітектуру на базі мови Move, орієнтованої на безпеку та швидкість виконання. Він створює середовище для DeFi-додатків і ігрових протоколів із нуля, на новій архітектурі, вільній від спадщини Ethereum. З огляду на інноваційний підхід і нещодавнє завершення розблокування токенів airdrop-отримувачів, MOVE може стати одним із найперспективніших варіантів у списку нових криптовалют, які варто розглянути.

Де купити нові криптовалюти

Купівля криптовалют, особливо нових, у 2025 році стала доступнішою, ніж будь-коли. Основні майданчики, де з’являються нові криптовалюти, — це великі централізовані біржі: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX. Саме тут часто проходять перші лістинги найбільш очікуваних токенів із невеликою капіталізацією, що дає шанс зайти «на старті».

На стадії до лістингу нові проєкти можуть розповсюджувати токени через launchpads, IEO чи airdrop-програми. Такі кампанії анонсуються на офіційних сайтах проєктів або бірж — це один зі способів зайти в актив до того, як він вийде на широкий ринок. Водночас важливо уважно вивчати проєкт, адже нові монети нерідко несуть ризики через низьку ліквідність і високу волатильність. Для багатьох альтернативою біржам стають децентралізовані майданчики, такі як Uniswap, PancakeSwap чи Jupiter (в екосистемі Solana). Тут часто з’являються нові криптовалюти 2025 ще до виходу на централізовані біржі. Проте слід пам’ятати, що на DEX немає захисту від фейкових токенів, тому критично важливо проводити DYOR.

Як знизити ризики під час торгівлі криптовалютою

Будь-який фінансовий ринок традиційно є динамічним середовищем із високою волатильністю, у якому кожен трейдер стикається з коливаннями цін, емоційними рішеннями та ризиками втрат. Щоб мінімізувати ці ризики й торгувати з більшою впевненістю, особливо в умовах зростаючого інтересу до нових криптовалют, важливо вибудовувати системний підхід. Один із найнадійніших і найефективніших інструментів для цього — автоматизована торгівля за допомогою крипто-ботів, таких як Veles.

Платформа Veles пропонує користувачам торгових ботів, здатних працювати 24/7, слідувати заданій стратегії та точно виконувати угоди без втручання трейдера. На відміну від ручної торгівлі, бот не піддається емоціям, не помиляється через втому й не діє поза системою. Боти від Veles аналізують ринок у реальному часі, відстежують сигнали, рівні підтримки й опору, застосовують ризик-менеджмент і фіксують прибуток заздалегідь встановленими вами налаштуваннями. Їх легко налаштувати під будь-які сценарії — від агресивної торгівлі на волатильних активах до поміркованої стратегії з мінімальним кредитним плечем і встановленими стоп-лоссами.

Використовуючи такі рішення, можна грамотно розподілити капітал, торгувати кількома парами одночасно, застосовувати різні стратегії та, головне, захистити себе від різких фінансових та емоційних просідань. Також на платформі доступні інструменти для бектестингу й моніторингу, що дозволяє адаптувати стратегію до поточного стану ринку. Тим самим інвестиції в крипту стають для вас менш ризикованими й більш передбачуваними.

У що вкластися у 2025 році

Сподіваємося, наш список монет для інвестування у 2025 році дав вам поживу для роздумів і прояснив безліч незрозумілих деталей. Кожен проєкт унікальний, і в кожного завжди були, є і будуть свої перспективи та ризики. Під час вибору активів важливо не покладатися на гучні назви, хайп чи чужу думку. Проведення власного аналізу (DYOR — Do Your Own Research) — це ключ, щоб не стати жертвою емоцій і необдуманих рішень. В умовах зростання інтересу до різних секторів альтсезон у криптовалюті може початися раптово, і лише заздалегідь підготовлений інвестор зможе скористатися ним.