Які види криптовалют існують

Криптовалюти міцно увійшли в сучасну економіку і технологічну сферу. Ці децентралізовані цифрові активи використовують інноваційні методи для забезпечення безпеки та конфіденційності транзакцій. З кожним роком набирає популярності не тільки саме поняття криптовалют, а й їхні різні види. У цій статті детально розглянемо ключові категорії криптовалют, їхні унікальні характеристики, методи їхнього видобутку та придбання, а також виділимо найбільш затребувані з них.

Криптовалюта - що це таке

Криптовалюта - це вид цифрового активу, який застосовує криптографічні технології для захисту транзакцій. Вона децентралізована, що передбачає відсутність одного керівного органу, наприклад, банку або державної установи. Найважливішим елементом криптовалют є використання технології блокчейна, що являє собою послідовність даних, яка гарантує прозорість і безпеку операцій. Ці цифрові валюти дають можливість користувачам здійснювати фінансові операції без залучення посередників, саме цей факт робить їх вельми затребуваними для людей у всьому світі.

Які види криптовалют існують

Усі криптовалюти можна розділити на кілька основних видів:

Альткоїни

Альткоїни (від англ. alternative coins) - це всі криптовалюти, які є альтернативою Bitcoin. З’явившись після створення Bitcoin у 2009 році, альткоїни прагнуть поліпшити або доповнити його технологію, вирішуючи різноманітні завдання та надаючи додаткові можливості.

Основні характеристики альткоїнів:

1. Різноманітність цілей і функцій

Альткоїни можуть бути орієнтовані на платежі, розробку додатків, забезпечення конфіденційності, впровадження інноваційних механізмів консенсусу і багато іншого.

2. Поліпшення оригінальних ідей Bitcoin

Багато альткоїнів створюються з метою усунення недоліків Bitcoin, наприклад:

Високі комісії за здійснення транзакцій.

Низька швидкість виконання транзакцій.

Обмежені можливості програмованості.

3. Використання різних технологій і алгоритмів

Приклади: Proof-of-Stake (PoS), Proof-of-Authority (PoA), Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Новий підхід до смарт-контрактів, анонімних транзакцій, стійкості до майнінгу на ASIC.

Токени

Токени - це вид цифрових активів, розроблений на основі вже наявних блокчейнів. Порівняно з криптовалютами (наприклад, Bitcoin або Ethereum), вони не мають у своєму розпорядженні власного блокчейна, а використовують уже наявну інфраструктуру, наприклад, Ethereum, Ton, Avalanche, Binance Smart Chain, Tron або Solana. Токени виконують різноманітні функції, такі як доступ до послуг, участь у голосуванні, торгівля та інші.

Основні характеристики токенів:

1. Створюються на наявних блокчейнах

Токени розробляються з використанням стандартів блокчейна, наприклад:

ERC-20 (Ethereum) - для універсальних токенів.

ERC-721 і ERC-1155 - для NFT.

BEP-20 (Binance Smart Chain) - аналог ERC-20.

2. Різноманітність застосування

Токени активно використовуються для:

Оплати послуг.

Голосування в децентралізованих системах.

Торгівлі.

Представлення реальних активів (наприклад, акцій або нерухомості).

3. Програмованість

Токени підтримують смарт-контракти, які задають їхню функціональність, наприклад, правила передачі, нарахування дивідендів та інші умови.

Стейблкоїни

Стейблкоїни (від англ. stablecoins) - це криптовалюти, вартість яких безпосередньо прив’язана до реальних стабільних активів, наприклад, фіатні валюти (долар США, євро), дорогоцінні метали (золото, метали) або кошики активів. Основна мета стейблкоїнів - зменшити волатильність, властиву традиційним криптовалютам, і надати стабільний інструмент для зберігання вартості та розрахунків.

Основні особливості стейблкоїнів:

1. Стабільність ціни

Вартість стейблкоїнів підтримується на фіксованому рівні, що робить їх зручними для використання в повсякденних розрахунках.

2. Прозорість

Більшість стейблкоїнів випускаються з регулярними аудитами та звітами, що підтверджують наявність резервів.

3. Швидкість і доступність

Так само як і інші криптовалюти, стейблкоїни можна швидко переказувати по всьому світу з мінімальними витратами.

NFT

NFT (Non-Fungible Token) - це невзаємозамінний токен, що є унікальним цифровим активом. Порівняно з криптовалютами, що володіють взаємозамінністю (наприклад, один BTC завжди дорівнює іншому BTC), кожен NFT має свої власні відмінні характеристики та ідентифікатори, що робить його абсолютно неповторним. Ці токени засновані на технології блокчейна, яка підтверджує достовірність, права власності та унікальності цифрових об’єктів.

Ключові характеристики NFT:

1. Унікальність

Окрема NFT має свій індивідуальний ідентифікатор, який робить його унікальним і тим самим відрізняє від інших токенів.

2. Цілісність

Більшість NFT не поділяються на частини, як криптовалюти.

3. відкритість і безпека

Усі операції з NFT фіксуються в блокчейні, що гарантує відкритість і захищає від фальсифікацій.

4. Зв’язок із реальними та цифровими активами

NFT можуть представляти не тільки цифрові елементи (картини, відео, музичні твори та ігрова атрибутика), а й фізичні активи (нерухомість, квитки або сертифікати).

DeFi

DeFi (децентралізовані фінанси), є набором фінансових застосунків, що функціонують на основі блокчейна і не потребують участі посередників, на кшталт держави, банків та інших традиційних фінансових установ. Ця концепція надає користувачам можливість отримувати фінансові послуги через смарт-контракти - автоматизовані програми, що працюють безпосередньо в блокчейні. Ключова мета DeFi полягає у створенні альтернативної фінансової екосистеми, яка вирізняється доступністю, прозорістю та незалежністю від усталених фінансових систем.

Основні характеристики DeFi:

1. Децентралізація

Усі операції відбуваються на блокчейні без участі централізованих організацій.

2. Прозорість

Будь-хто може перевірити дані і транзакції, оскільки вони записані в публічний блокчейн.

3. Доступність

Для використання DeFi достатньо мати криптогаманець і доступ до інтернету.

4. Глобальність

DeFi-платформи працюють у будь-якій точці світу, де є інтернет, без географічних обмежень.

5. Сумісність

Різні DeFi-протоколи можуть взаємодіяти між собою і створювати екосистему взаємопов’язаних послуг.

Найвідоміші криптовалюти

Криптовалюти посідають важливе місце в сучасній цифровій економіці. Серед тисяч криптовалют можна виокремити ті, що мали значний вплив на ринок, технології, економіку та продовжують утримувати своє лідерство на сьогоднішній день:

1. Bitcoin (BTC)

Перша і найзнаменитіша криптовалюта - це Bitcoin (Біткойн), створена 2009 року, він став першою децентралізованою цифровою валютою і відкрив шлях для розвитку цілого криптовалютного ринку.

1. Роль: Біткойн отримав прізвисько «цифрове золото» і служить як засобом накопичення, так і інструментом для розрахунків.

2. Особливості:

Суворо лімітована емісія - всього в обігу буде 21 мільйон монет і не більше.

Децентралізована мережа, побудована на технології блокчейна.

Застосовує механізм консенсусу Proof-of-Work (PoW).

3. Популярність: Має найвищу ринкову капіталізацію серед усіх криптовалют.

4. Застосування: Інструмент для інвестицій, торгівлі, засіб платежу.

2. Ethereum (ETH)

На другому місці за популярністю серед усіх криптовалют після біткоїна, запущена у 2015 році, знаходиться Ethereum (Ефіріум).

1. Роль: Ефіріум не є звичайною валютою, оскільки він став повноцінною платформою і фундаментом для смарт-контрактів і децентралізованих додатків (dApps).

2. Особливості:

Підтримка роботи смарт-контрактів, які автоматично виконують закладені в них умови.

Нещодавно перейшла на механізм Proof-of-Stake, що зменшило енерговитрати.

Значна частина екосистеми DeFi і NFT заснована на Ethereum.

3. Застосування: Використовується для запуску додатків/токенів, роботи зі смарт-контрактами.

3. Tether (USDT)

Найбільший стейблкоїн, створений у 2014 році.

1. Роль: Підтримка стабільної вартості, прив’язаної до долара США (1 USDT ≈ 1 USD).

2. Особливості:

Використовується для мінімізації волатильності під час торгівлі криптовалютами.

Підтримується фіатними резервами, хоча періодично виникають питання про прозорість резервів.

3. Застосування: Популярний серед трейдерів для зберігання капіталу в стабільній формі між угодами.

4. Binance Coin (BNB)

Криптовалюта, що представляє найбільшу криптовалютну біржу Binance.

1. Роль: Щільно інтегрована в екосистему Binance і задіяна для оплати комісій за транзакції, доступу до біржових продуктів і послуг (лаунчпули/лаунчпади).

2. Особливості:

Спалювання (burning) токенів для зменшення їхньої загальної кількості, що підтримує вартість.

Заснована на власній блокчейн-платформі Binance Smart Chain (BSC).

3. Застосування: Широко використовується для торгівлі, інвестування, а також у проєктах DeFi на BSC.

5. Ripple (XRP)

Криптовалюта, створена для забезпечення зручності міжнародних платежів і співпраці між банками.

1. Роль: Забезпечує швидкі та дешеві транскордонні транзакції.

2. Особливості:

Використання власного протоколу RippleNet.

Дуже висока швидкість транзакцій (кілька секунд).

Не потребує майнінгу, оскільки всі монети були спочатку випущені.

3. Застосування: Застосовується різними фінансовими установами для полегшення розрахунків.

6. Solana (SOL)

Сучасна криптовалюта, що з’явилася у 2020 році, з акцентом на високу продуктивність.

1. Роль: Платформа для швидкого створення децентралізованих додатків.

2. Особливості:

Має одну з найвищих швидкостей здійснення транзакцій (до 65 000 на секунду).

Використовує унікальний алгоритм Proof-of-History (PoH).

3. Застосування: Популярна серед розробників NFT і DeFi.

7. Polkadot (DOT)

Криптовалюта, розроблена для об’єднання різних блокчейнів у єдину екосистему.

1. Роль: Зручна взаємодія з різними блокчейнами.

2. Особливості:

Механізм парачейнів, який дозволяє незалежним блокчейнам працювати спільно.

Заснована на Proof-of-Stake.

3. Застосування: Використовується для міжмережевих транзакцій і запуску нових блокчейн-проектів.

8. Dogecoin (DOGE)

Криптовалюта, створена у 2013 році як жарт, але пізніше набула великої популярності.

1. Роль: Мем-криптовалюта, популярна в інтернет-спільноті.

2. Особливості:

Заснована на технології Litecoin.

Низькі комісії при переказах і висока швидкість транзакцій.

3. Застосування: Використовується для стимулювання спільноти, онлайн-чайових, благодійних зборів та інвестування.

Що таке видобуток криптовалюти і як він працює

Видобуток криптовалюти, більш відомий як майнінг, являє собою процес зі створення нових монет і підтвердження транзакцій у блокчейні. Цей процес виконує дві ключові функції:

1. Генерація нових одиниць криптовалюти.

2. Підтримка високого рівня безпеки та децентралізація блокчейна.

Суть майнінгу полягає у використанні обчислювальних потужностей для вирішення комплексних математичних завдань. Розглянемо детальніше, як саме це відбувається.

Як працює видобуток криптовалюти:

1. Блокчейн - основа для майнінгу

Блокчейн є базою даних, усередині якої кожна здійснена транзакція фіксується в блоках. Кожен наступний блок додається в існуючий ланцюжок, саме завдяки цьому забезпечується повна прозорість і безпека системи.

2. Створення нового блоку

Майнери об’єднують непідтверджені транзакції і формують з них блок. Для того щоб цей блок опинився в блокчейні, майнер повинен:

- Знайти унікальне значення (хеш), яке відповідає певним критеріям мережі.

- Це значення називається рішенням задачі консенсусу.

3 Механізм консенсусу

Процес додавання блоку залежить від певного виду використовуваного механізму консенсусу. Основні з них такі:

- Proof-of-Work (PoW)

Це широко поширений метод, який застосовується в Bitcoin та інших криптовалютах. Майнери використовують різні пристрої (ASIC, GPU або CPU) для виконання складних обчислювальних завдань. Основне завдання полягає в знаходженні хеша, що задовольняє певній умові, наприклад, починається із заданої кількості нулів. Перші, хто розв’яже це завдання, отримують винагороди у вигляді нових монет.

Недолік: цей метод вимагає значних енергетичних ресурсів.

- Proof-of-Stake (PoS)

У цьому методі обчислення замінюються функцією блокування криптовалюти. Учасники мережі (стейкери) «заморожують» свої активи в гаманці. Що більше монет заморожено, то вища ймовірність вибору стейкера для додавання нового блоку. Прикладом є Ethereum після оновлення на Ethereum 2.0.

Переваги: знижені енергетичні витрати та більш екологічний підхід.

4. Винагороди майнерів

Кожен майнер, який додає блок у блокчейн, отримує винагороду, яка включає:

- Монети, що вводяться в систему (наприклад, Bitcoin виплачує фіксовану кількість BTC за кожен блок).

- Комісії користувачів за транзакції, оплачувані під час виконання операцій.

Як купити криптовалюту

1. Вибір біржі. Зареєструйтеся на надійній платформі, наприклад, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX.

2. Створення гаманця. Для зберігання криптовалюти можна використовувати гарячі (онлайн) або холодні (офлайн) гаманці.

3. Купівля. Після поповнення рахунку на біржі виберіть потрібну криптовалюту і зробіть покупку.

4. Безпека. Переведіть куплену криптовалюту на особистий холодний гаманець, щоб уникнути ризиків злому біржових акаунтів або гарячих гаманців.

Висновок

Криптовалюти - це різноманітний і перспективний ринок з величезною кількістю можливостей. Вони варіюються від стабільних активів, таких як стейблкоїни, до інноваційних токенів і проєктів DeFi. Розуміння особливостей різних видів криптовалют допоможе вам ухвалювати зважені рішення під час їхньої купівлі або інвестицій.

Запитання, які часто ставлять

1. Чим відрізняються криптовалюти від токенів?

Криптовалюти - це самостійні цифрові гроші, що працюють на власному блокчейні, на відміну від токенів, які створюють на базі наявних блокчейнів.

2. Яка криптовалюта найстабільніша?

Стейблкоїни, такі як USDT і USDC, мають мінімальну волатильність завдяки прив’язці до фіатних валют.

3. Чи можна заробити на майнінгу?

Так, але прибутковість залежить від обладнання, вартості електроенергії та складності мережі.

4. Яка криптовалюта є найбільшою і найпопулярнішою?

Біткоїн (BTC) - це перша криптовалюта, що з’явилася у світі, і вона посідає перше місце за ринковою капіталізацією серед усіх криптовалют, тим самим будучи найпопулярнішою і найбільшою.

5. Де найбільш безпечно зберігати криптовалюту?

Зберігати криптовалюту переважно на холодних гаманцях, наприклад, Ledger або Trezor, які забезпечують максимальну безпеку.