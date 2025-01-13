Какие виды криптовалют существуют?

Криптовалюты прочно вошли в современную экономику и технологическую сферу. Эти децентрализованные цифровые активы используют инновационные методы для обеспечения безопасности и конфиденциальности транзакций. С каждым годом набирает популярность не только само понятие криптовалют, но и их различные виды. В данной статье подробно рассмотрим ключевые категории криптовалют, их уникальные характеристики, методы их добычи и приобретения, а также выделим самые востребованные из них.

Криптовалюта - что это такое

Криптовалюта – это вид цифрового актива, который применяет криптографические технологии для защиты транзакций. Она децентрализована, что подразумевает отсутствие одного управляющего органа, например, банка или государственного учреждения. Важнейшим элементом криптовалют является использование технологии блокчейна, представляющей собой последовательность данных, гарантирующую прозрачность и безопасность операций. Данные цифровые валюты дают возможность пользователям совершать финансовые операции без привлечения посредников, именно этот факт делает их весьма востребованными для людей во всем мире.

Какие виды криптовалют существуют

Все криптовалюты можно разделить на несколько основных видов:

Альткоины

Альткоины (от англ. alternative coins) — это все криптовалюты, которые являются альтернативой Bitcoin. Появившись после создания Bitcoin в 2009 году, альткоины стремятся улучшить или дополнить его технологию, решая различные задачи и предоставляя дополнительные возможности.

Основные характеристики альткоинов:

Разнообразие целей и функций

Альткоины могут быть ориентированы на платежи, разработку приложений, обеспечение конфиденциальности, внедрение инновационных механизмов консенсуса и многое другое. Улучшение оригинальных идей Bitcoin

Многие альткоины создаются с целью устранения недостатков Bitcoin, например: Высокие комиссии за совершение транзакций.

Низкая скорость выполнения транзакций.

Ограниченные возможности программируемости. Использование различных технологий и алгоритмов

Примеры: Proof-of-Stake (PoS), Proof-of-Authority (PoA), Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Новый подход к смарт-контрактам, анонимным транзакциям, устойчивости к майнингу на ASIC.

Токены

Токены – это вид цифровых активов, разработанный на основе уже существующих блокчейнов. В сравнении с криптовалютами (например, Bitcoin или Ethereum), они не располагают собственным блокчейном, а используют уже существующую инфраструктуру, например, Ethereum, Ton, Avalanche, Binance Smart Chain, Tron или Solana. Токены выполняют разнообразные функции, такие как доступ к услугам, участие в голосовании, торговля и другие.

Основные характеристики токенов:

Создаются на существующих блокчейнах

Токены разрабатываются с использованием стандартов блокчейна, например: ERC-20 (Ethereum) — для универсальных токенов.

ERC-721 и ERC-1155 — для NFT.

BEP-20 (Binance Smart Chain) — аналог ERC-20. Разнообразие применения

Токены активно используются для: Оплаты услуг.

Голосования в децентрализованных системах.

Торговли.

Представления реальных активов (например, акций или недвижимости). Программируемость

Токены поддерживают смарт-контракты, которые задают их функциональность, например, правила передачи, начисления дивидендов и другие условия.

Стейблкоины

Стейблкоины (от англ. stablecoins) — это криптовалюты, стоимость которых напрямую привязана к реальным стабильным активам, например, фиатные валюты (доллар США, евро), драгоценные металлы (золото, металлы) или корзины активов. Основная цель стейблкоинов — уменьшить волатильность, свойственную традиционным криптовалютам, и предоставить стабильный инструмент для хранения стоимости и расчетов.

Основные особенности стейблкоинов:

Стабильность цены

Стоимость стейблкоинов поддерживается на фиксированном уровне, что делает их удобными для использования в повседневных расчетах. Прозрачность

Большинство стейблкоинов выпускаются с регулярными аудитами и отчетами, подтверждающими наличие резервов. Быстрота и доступность

Так же как и другие криптовалюты, стейблкоины можно быстро переводить по всему миру с минимальными затратами.

NFT

NFT (Non-Fungible Token) — это невзаимозаменяемый токен, являющейся уникальным цифровым активом. В сравнении с криптовалютами, обладающими взаимозаменяемостью (например, один BTC всегда равен другому BTC), каждый NFT имеет свои собственные отличительные характеристики и идентификаторы, что делает его совершенно неповторимым. Эти токены основаны на технологии блокчейна, которая подтверждает подлинность, права собственности и уникальности цифровых объектов.

Ключевые характеристики NFT:

1. Уникальность

Отдельная NFT обладает своим индивидуальным идентификатором, который делает его уникальным и тем самым отличает от других токенов.

2. Целостность

Большинство NFT не разделяются на части, как криптовалюты.

3. Открытость и безопасность

Все операции с NFT фиксируются в блокчейне, что гарантирует открытость и защищает от фальсификаций.

4. Связь с реальными и цифровыми активами

NFT могут представлять не только цифровые элементы (картины, видео, музыкальные произведения и игровая атрибутика), но и физические активы (недвижимость, билеты или сертификаты).

DeFi

DeFi (децентрализованные финансы), являются набором финансовых приложений, функционирующих на основе блокчейна и не требующих участия посредников, по типу государства, банков и других традиционных финансовых учреждений. Эта концепция предоставляет пользователям возможность получать финансовые услуги через смарт-контракты — автоматизированные программы, работающие непосредственно в блокчейне. Ключевая цель DeFi заключается в создании альтернативной финансовой экосистемы, которая отличается доступностью, прозрачностью и независимостью от устоявшихся финансовых систем.

Основные характеристики DeFi:

Децентрализация

Все операции происходят на блокчейне без участия централизованных организаций. Прозрачность

Любой может проверить данные и транзакции, так как они записаны в публичный блокчейн. Доступность

Для использования DeFi достаточно иметь криптокошелёк и доступ к интернету. Глобальность

DeFi-платформы работают в любой точке мира, где есть интернет, без географических ограничений. Совместимость

Различные DeFi-протоколы могут взаимодействовать между собой и создавать экосистему взаимосвязанных услуг.

Самые известные криптовалюты

Криптовалюты занимают важное место в современной цифровой экономике. Среди тысяч криптовалют можно выделить те, которые оказали значительное влияние на рынок, технологии, экономику и продолжают удерживать свое лидерство на сегодняшний день:

1. Bitcoin (BTC)

Первая и наиболее знаменитая криптовалюта — это Bitcoin (Биткойн), созданная в 2009 году, он стал первой децентрализованной цифровой валютой и открыл путь для развития целого криптовалютного рынка.

Роль: Биткойн получил прозвище “цифровое золото” и служит как средством накопления, так и инструментом для расчетов.

Особенности: Строго лимитированная эмиссия — всего в обращении будет 21 миллион монет и не больше. Децентрализованная сеть, построенная на технологии блокчейна. Применяет механизм консенсуса Proof-of-Work (PoW).

Популярность: Обладает самой высокой рыночной капитализацией среди всех криптовалют.

Применение: Инструмент для инвестиций, торговли, средство платежа.

2. Ethereum (ETH)

На втором месте по популярности среди всех криптовалют после биткоина, запущенная в 2015 году, находится Ethereum (Эфириум).

Роль: Эфириум не является обычной валютой, поскольку он стал полноценной платформой и фундаментом для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps)

Особенности: Поддержка работы смарт-контрактов, которые автоматически исполняют заложенные в них условия. Недавно перешла на механизм Proof-of-Stake, что уменьшило энергозатраты. Значительная часть экосистемы DeFi и NFT основана на Ethereum.

Применение: Используется для запуска приложений/токенов, работы со смарт-контрактами.

3. Tether (USDT)

Крупнейший стейблкоин, созданный в 2014 году.

Роль: Поддержание стабильной стоимости, привязанной к доллару США (1 USDT ≈ 1 USD).

Особенности: Используется для минимизации волатильности при торговле криптовалютами. Поддерживается фиатными резервами, хотя периодически возникают вопросы о прозрачности резервов.

Применение: Популярен среди трейдеров для хранения капитала в стабильной форме между сделками.

4. Binance Coin (BNB)

Криптовалюта, представляющая крупнейшую криптовалютную биржу Binance.

Роль: Плотно интегрирована в экосистему Binance и задействована для оплаты комиссий за транзакции, доступа к биржевым продуктам и услугам (лаунчпулы/лаунчпады).

Особенности: Сжигание (burning) токенов для уменьшения их общего количества, что поддерживает стоимость. Основана на собственной блокчейн-платформе Binance Smart Chain (BSC).

Применение: Широко используется для торговли, инвестирования, а также в проектах DeFi на BSC.

5. Ripple (XRP)

Криптовалюта, созданная для обеспечения удобства международных платежей и сотрудничества между банками.

Роль: Обеспечивает быстрые и дешевые трансграничные транзакции.

Особенности: Использование собственного протокола RippleNet. Очень высокая скорость транзакций (несколько секунд). Не требует майнинга, поскольку все монеты были изначально выпущены.

Применение: Применяется различными финансовыми учреждениями для облегчения расчетов.

6. Solana (SOL)

Современная криптовалюта, появившаяся в 2020 году, с акцентом на высокую производительность.

Роль: Платформа для быстрого создания децентрализованных приложений.

Особенности: Имеет одну из самых высоких скоростей совершения транзакций (до 65 000 в секунду). Использует уникальный алгоритм Proof-of-History (PoH).

Применение: Популярна среди разработчиков NFT и DeFi.

7. Polkadot (DOT)

Криптовалюта, разработанная для объединения различных блокчейнов в единую экосистему.

Роль: Удобное взаимодействия с различными блокчейнами.

Особенности: Механизм парачейнов, который позволяет независимым блокчейнам работать совместно. Основана на Proof-of-Stake.

Применение: Используется для межсетевых транзакций и запуска новых блокчейн-проектов.

8. Dogecoin (DOGE)

Криптовалюта, созданная в 2013 году как шутка, но позже получившая большую популярность.

Роль: Мем-криптовалюта, популярная в интернет-сообществе.

Особенности: Основана на технологии Litecoin. Низкие комиссии при переводах и высокая скорость транзакций.

Применение: Используется для стимулирования сообщества, онлайн-чаевых, благотворительных сборов и инвестирования.

Что такое добыча криптовалюты и как она работает

Добыча криптовалюты, более известная как майнинг, представляет собой процесс по созданию новых монет и подтверждению транзакций в блокчейне. Этот процесс выполняет две ключевые функции:

1. Генерация новых единиц криптовалюты.

2. Поддержка высокого уровня безопасности и децентрализация блокчейна.

Суть майнинг заключается в использовании вычислительных мощностей для решения комплексных математических задач. Рассмотрим подробнее, как именно это происходит.

Как работает добыча криптовалюты:

1. Блокчейн – основа для майнинга

Блокчейн является базой данных, внутри которой каждая совершенная транзакция фиксируется в блоках. Каждый последующий блок добавляется в существующую цепочку, именно за счет этого обеспечивается полная прозрачность и безопасность системы.

2. Создание нового блока

Майнеры объединяют неподтверждённые транзакции и формируют из них блок. Для того чтобы этот блок оказался в блокчейне, майнер должен:

– Найти уникальное значение (хеш), которое соответствует определённым критериям сети.

– Это значение называется решением задачи консенсуса.

3. Механизм консенсуса

Процесс добавления блока зависит от определенного вида используемого механизма консенсуса. Основные из них следующие:

– Proof-of-Work (PoW)

Это широко распространённый метод, который применяется в Bitcoin и других криптовалютах. Майнеры используют различные устройства (ASIC, GPU или CPU) для выполнения сложных вычислительных задач. Основная задача состоит в нахождении хеша, удовлетворяющего определённому условию, например, начинающегося с заданного количества нулей. Первые, кто решит эту задачу, получают вознаграждения в виде новых монет.

Недостаток: данный метод требует значительных энергетических ресурсов.

– Proof-of-Stake (PoS)

В этом методе вычисления заменяются функцией блокировки криптовалюты. Участники сети (стейкеры) “замораживают” свои активы в кошельке. Чем больше монет заморожено, тем выше вероятность выбора стейкера для добавления нового блока. Примером является Ethereum после обновления на Ethereum 2.0.

Преимущества: сниженные энергетические затраты и более экологичный подход.

4. Вознаграждения майнеров

Каждый майнер, добавляющий блок в блокчейн получает вознаграждение, которое включает:

– Монеты, вводимые в систему (например, Bitcoin выплачивает фиксированное количество BTC за каждый блок).

– Комиссии пользователей за транзакции, оплачиваемые при выполнении операций.

Как купить криптовалюту

Выбор биржи. Зарегистрируйтесь на надежной платформе, например, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX. Создание кошелька. Для хранения криптовалюты можно использовать горячие (онлайн) или холодные (офлайн) кошельки. Покупка. После пополнения счета на бирже выберите нужную криптовалюту и совершите покупку. Безопасность. Переведите купленную криптовалюту на личный холодный кошелек во избежание рисков взлома биржевых аккаунтов или горячих кошельков..

Заключение

Криптовалюты – это разнообразный и перспективный рынок с огромным количеством возможностей. Они варьируются от стабильных активов, таких как стейблкоины, до инновационных токенов и проектов DeFi. Понимание особенностей различных видов криптовалют поможет вам принимать взвешенные решения при их покупке или инвестициях.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличаются криптовалюты от токенов?

Криптовалюты – это самостоятельные цифровые деньги, работающие на собственном блокчейне, в отличие от токенов, которые создаются на базе существующих блокчейнов.

Какая криптовалюта самая стабильная?

Стейблкоины, такие как USDT и USDC, обладают минимальной волатильностью благодаря привязке к фиатным валютам.

Можно ли заработать на майнинге?

Да, но прибыльность зависит от оборудования, стоимости электроэнергии и сложности сети.

Какая криптовалюта является самой крупной и популярной?

Биткоин (BTC) – это первая появившаяся криптовалюта в мире и она занимает первое место по рыночной капитализации среди всех криптовалют, тем самым являясь самой популярной и крупной.

Где наиболее безопасно хранить криптовалюту?

Хранить криптовалюту предпочтительно на холодных кошельках, например, Ledger или Trezor, которые обеспечивают максимальную безопасность.