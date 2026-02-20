Налаштування фільтрів Veles: як RSI та CCI врятують ваш депозит від купівлі на піку

Лютий 2026 року — це не спокійна прогулянка. Ринок нервовий, ліквідність скаче, Біткоїн вимотує трейдерів різкими падіннями та відкупами. У такі моменти натовпом керує FOMO (синдром втраченої вигоди) та паніка.

Ви прокидаєтеся, відкриваєте термінал і бачите червоні цифри. Ваш бот набрав позицій на самій верхівці величезної зеленої свічки, за секунду до того, як маркетмейкери обвалили ціну. Це класична купівля на хаях, і вона здатна загнати у збиток будь-кого.

У цій статті ми розберемо механіку двох головних тілоохоронців вашого депозиту — індикаторів RSI та CCI. Ми не дамо вам чарівних налаштувань, тому що їх не існує. Але ми дамо вам логіку, за допомогою якої ви здобудете безпеку через Veles.

Ринкові піки: чому старі підручники брешуть

Ринковий максимум — це момент істерики. У традиційних фінансах вважається, що актив перегрітий, якщо він швидко зріс. Але ми в крипті. Тут мем-коїн або фундаментальний альткоїн на сильних новинах може ігнорувати гравітацію днями і тижнями.

Якщо ви просто впишете в бота шаблонні налаштування з підручника з трейдингу за 1998 рік, ви або пропустите 90% прибуткових рухів, або алгоритм зайде в лонг прямо перед жорстким дампом.

У Veles фільтри працюють як фейсконтроль. Тригер може кричати: «Гей, ми пробили рівень, час купувати!», але якщо фільтри бачать перегрів, вони блокують угоду. До речі, спеціально під поточну ситуацію ми підготували для вас безпечні стратегії з дорогоцінними металами.

RSI (індекс відносної сили): спідометр ринку

RSI вимірює швидкість і силу зміни ціни. Уявіть, що ви їдете трасою. RSI показує, наскільки сильно втиснутий газ у підлогу. Шкала від 0 до 100.

Зона перекупленості (ближче до 100). Покупці тиснуть газ у підлогу. Мотор реве, машина летить, але паливо (ліквідність) закінчується. У цей момент входити в лонг — значить застрибувати в спорткар, який летить у бетонну стіну.

Зона перепроданості (ближче до 0). Паніка. Всі продають. Машина зупинилася.

Як це використовувати у Veles

Ви можете налаштувати бота так, щоб він категорично ігнорував покупки, якщо RSI на обраному таймфреймі зашкалює. Головна помилка новачків — шукати золоту цифру. Її немає. Для важкого Біткоїна перегрів настає на одних значеннях, а для волатильної Solana — на зовсім інших.

Ваше завдання — відкрити графік потрібної монети, подивитися історію минулих пампів і визначити, на яких значеннях RSI ціна зазвичай зривалася в прірву на бектестах. Саме цю цифру потрібно ставити як обмеження у фільтрі бота.

CCI (індекс товарного каналу): еластична стрічка

Якщо RSI — це спідометр, то CCI — це гумка, прив’язана до середньої ціни активу.

Індикатор вимірює відхилення поточної ціни від її статистичної норми. У нього немає жорстких меж (від -100 до +100 — це лише базова зона; при сильних імпульсах індикатор може відлітати в космічні значення).

Коли ціна зростає плавно, CCI бовтається в нормальних значеннях.

Коли відбувається неадекватний вертикальний постріл (аномалія), CCI відлітає високо в плюс. Гумка натягнута до межі.

Як це використовувати у Veles

CCI чудово працює як фільтр від «свічок Бога». Встановивши заборону на вхід при екстремально високих значеннях CCI, ви блокуєте бота від покупок на вершині параболічного зростання. Так, ви станете ловцем відкатів. Частота угод впаде, але безпека капіталу зросте кратно.

Синергія та фрактальність: секретна зброя профі

Один індикатор може помилятися. RSI може застрягти в перекупленості на сильному тренді, а CCI видати хибний сигнал на хвилинному шумі.

Справжня магія Veles розкривається в комбінаториці та роботі з таймфреймами (фрактальністю).

Жорстке зчеплення (логіка «І»)

Ви можете додати в конфігурацію бота відразу обидва індикатори. Платформа влаштована так, що бот увійде в ринок, тільки якщо і RSI, і CCI дадуть зелене світло. Це подвійний бар’єр від ринкових пасток.

Різні таймфрейми (глобальний нагляд)

Найчастіша причина ліквідацій — локальна сліпота. На 5-хвилинному графіку монета може виглядати так, ніби вона скоригувалася і готова до зростання. Бот заходить в угоду. Але якщо віддалити графік на 4-годинний таймфрейм (4h), з’ясується, що актив знаходиться на історичному максимумі і тільки-но почав падати.

У Veles ви можете налаштувати фільтри на різних таймфреймах одночасно:

Фільтр №1 (глобальний): RSI на старшому таймфреймі (наприклад, 1h або 4h). Блокує торгівлю, якщо глобальний тренд перегрітий.

RSI на старшому таймфреймі (наприклад, 1h або 4h). Блокує торгівлю, якщо глобальний тренд перегрітий. Фільтр №2 (локальний): Осцилятор на робочому таймфреймі (наприклад, 15m). Шукає ідеальну точку входу всередині дня, але тільки якщо глобальний фільтр дав дозвіл.

Підсумок: припиніть вгадувати, почніть тестувати

Ринок лютого 2026 року знищить будь-кого, хто сліпо встановлює параметри за гайдами або підручниками. Те, що ідеально працювало на бичачому ринку півроку тому, сьогодні може стати причиною глибокого просідання.

Філософія Veles Finance — це математичний контроль над ризиком. Ваше завдання — вибрати монету, проаналізувати її історичну поведінку (на яких значеннях індикаторів вона розвертається) і зібрати свою комбінацію фільтрів RSI та CCI.

Обов’язково проженіть зв’язку через модуль бектестів Veles. Якщо бектест показує, що ваша комбінація фільтрів рятувала бота від просідань на історичних обвалах — значить, ви знайшли свою стратегію. Запускайте алгоритм і дозвольте математиці працювати на вас.