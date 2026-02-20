Настройка фильтров Veles: как RSI и CCI спасут ваш депозит от покупки на пике

Февраль 2026 года — это не спокойная прогулка. Рынок нервный, ликвидность скачет, Биткоин выматывает трейдеров проливами и резкими откупами. В такие моменты толпой управляет FOMO (синдром упущенной выгоды) и паника.

Вы просыпаетесь, открываете терминал и видите красные цифры. Ваш бот набрал позиций на самой макушке огромной зеленой свечи, за секунду до того, как маркетмейкеры обрушили цену. Это классическая покупка на хаях, и она способна загнать в убыток любого.

В этой статье мы разберем механику двух главных телохранителей вашего депозита — индикаторов RSI и CCI. Мы не дадим вам волшебных настроек, потому что их не существует. Но мы дадим вам логику, с помощью которой вы обретете безопасность через Veles.

Рыночные пики: почему старые учебники врут

Рыночный максимум — это момент истерики. В традиционных финансах считается, что актив перегрет, если он быстро вырос. Но мы в крипте. Здесь мем-коин или фундаментальный альткоин на сильных новостях может игнорировать гравитацию днями и неделями.

Если вы просто впишете в бота шаблонные настройки из учебника по трейдингу за 1998 год, вы либо пропустите 90% прибыльных движений, либо алгоритм зайдет в лонг прямо перед жестким дампом.

В Veles фильтры работают как фейсконтроль. Триггер может кричать: «Эй, мы пробили уровень, пора покупать!», но если фильтры видят перегрев, они блокируют сделку. Кстати, специально под текущую ситуацию мы подготовили для вас безопасные стратегии с драгметаллами.

RSI (индекс относительной силы): спидометр рынка

RSI измеряет скорость и силу изменения цены. Представьте, что вы едете по трассе. RSI показывает, насколько сильно вдавлен газ в пол. Шкала от 0 до 100.

Зона перекупленности (ближе к 100). Покупатели давят газ в пол. Мотор ревет, машина летит, но топливо (ликвидность) на исходе. В этот момент входить в лонг — значит запрыгивать в спорткар, который летит в бетонную стену.

Зона перепроданности (ближе к 0). Паника. Все продают. Машина остановилась.

Как это использовать в Veles

Вы можете настроить бота так, чтобы он категорически игнорировал покупки, если RSI на выбранном таймфрейме зашкаливает. Главная ошибка новичков — искать золотую цифру. Ее нет. Для тяжелого Биткоина перегрев наступает на одних значениях, а для волатильной Solana — на совершенно других.

Ваша задача — открыть график нужной монеты, посмотреть историю прошлых пампов и определить, на каких значениях RSI цена обычно срывалась в пропасть на бэктестах. Именно эту цифру нужно ставить как ограничение в фильтре бота.

CCI (индекс товарного канала): эластичная лента

Если RSI — это спидометр, то CCI — это резинка, привязанная к средней цене актива.

Индикатор измеряет отклонение текущей цены от ее статистической нормы. У него нет жестких границ (от -100 до +100 — это лишь базовая зона; при сильных импульсах индикатор может улетать в космические значения).

Когда цена растет плавно, CCI болтается в нормальных значениях.

Когда происходит неадекватный вертикальный выстрел (аномалия), CCI улетает высоко в плюс. Резинка натянута до предела.

Как это использовать в Veles

CCI отлично работает как фильтр от «свечей Бога». Установив запрет на вход при экстремально высоких значениях CCI, вы блокируете бота от покупок на вершине параболического роста. Да, вы станете ловцом откатов. Частота сделок упадет, но безопасность капитала вырастет кратно.

Синергия и фрактальность: секретное оружие профи

Один индикатор может ошибаться. RSI может застрять в перекупленности на сильном тренде, а CCI выдать ложный сигнал на минутном шуме.

Настоящая магия Veles раскрывается в комбинаторике и работе с таймфреймами (фрактальностью).

Жесткая сцепка (логика «И»)

Вы можете добавить в конфигурацию бота сразу оба индикатора. Платформа устроена так, что бот войдет в рынок, только если и RSI, и CCI дадут зеленый свет. Это двойной барьер от рыночных ловушек.

Разные таймфреймы (глобальный надзор)

Самая частая причина ликвидаций — локальная слепота. На 5-минутном графике монета может выглядеть так, будто она скорректировалась и готова к росту. Бот заходит в сделку. Но если отдалить график на 4-часовой таймфрейм (4h), выяснится, что актив находится на историческом максимуме и только-только начал падать.

В Veles вы можете настроить фильтры на разных таймфреймах одновременно:

Фильтр №1 (глобальный): RSI на старшем таймфрейме (например, 1h или 4h). Блокирует торговлю, если глобальный тренд перегрет.

RSI на старшем таймфрейме (например, 1h или 4h). Блокирует торговлю, если глобальный тренд перегрет. Фильтр №2 (локальный): Осциллятор на рабочем таймфрейме (например, 15m). Ищет идеальную точку входа внутри дня, но только если глобальный фильтр дал разрешение.

Итог: перестаньте угадывать, начните тестировать

Рынок февраля 2026 года уничтожит любого, кто слепо устанавливает параметры по гайдам или учебникам. То, что идеально работало на бычьем рынке полгода назад, сегодня может стать причиной глубокой просадки.

Философия Veles Finance — это математический контроль над риском. Ваша задача — выбрать монету, проанализировать ее историческое поведение (на каких значениях индикаторов она разворачивается) и собрать свою комбинацию фильтров RSI и CCI.

Обязательно прогоните связку через модуль бэктестов Veles. Если бэктест показывает, что ваша комбинация фильтров спасала бота от просадок на исторических обвалах — значит, вы нашли свою стратегию. Запускайте алгоритм и позвольте математике работать на вас.