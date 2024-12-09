Верифікація на Бінанс - для чого вона необхідна і як її пройти

Криптовалютна біржа Binance - одна з найбільших платформ, що надає послуги торгівлі криптовалютами і не тільки. Щоб забезпечити безпеку користувачів і відповідати всім міжнародним стандартам фінансового регулювання біржа вимагає проходження верифікації особистості (KYC). У цій статті ми розглянемо, що таке KYC, для чого вона необхідна, які документи потрібно підготувати і як покроково її пройти саме на Binance.

Що таке верифікація на криптобіржах (KYC)?

KYC - це процедура з підтвердження особи користувача. Вона застосовується фінансовими організаціями та криптовалютними біржами для дотримання всіх міжнародних стандартів безпеки, здійснення боротьби з відмиванням грошей (AML) і припинення фінансових злочинів. На криптобіржах верифікація включає - перевірку наданих користувачем документів і зіставлення їх із даними, зазначеними під час реєстрації. Це дає змогу біржам ідентифікувати кожного клієнта і відстежувати його фінансову активність.

Докладніше дізнатися про всі аспекти процедури верифікації на криптобіржах можна в статті, опублікованій у нашому блозі - Верифікація KYC для криптовалют: Що це таке і як її пройти?

Для чого потрібен KYC на Binance?

1. Заходи щодо дотримання міжнародних норм і вимог регулювання

Біржа Binance зобов’язана дотримуватися законів, пов’язаних із боротьбою проти відмивання грошей (AML - Anti-Money Laundering) і фінансування тероризму (CFT - Countering the Financing of Terrorism). Багато країн вимагають від фінансових організацій ідентифікувати користувачів, щоб виключити можливість проведення нелегальних операцій. KYC допомагає Binance відповідати цим стандартам, що дозволяє їй продовжувати роботу в різних юрисдикціях. Без ідентифікації клієнтів біржа ризикує бути заблокованою в певних країнах або зіткнутися з санкціями.

2. Збільшення безпеки акаунта користувача

Процедура KYC захищає облікові записи користувачів від шахрайства. Ідентифікація особистості ускладнює доступ зловмисників до вашого акаунту. Наприклад:

Навіть якщо шахрай заволодіє вашими обліковими даними, він не зможе вивести кошти без підтвердження особи.

Обліковий запис, що пройшов KYC, простіше відновити в разі втрати доступу, оскільки біржа зможе ідентифікувати вас за наданими документами.

3. Припинення шахрайства та фінансових злочинів

KYC допомагає біржі виявляти підозрілі операції, такі як:

Використання вкрадених або фальшивих документів.

Спроби відмивання грошей через криптовалютні перекази.

Здійснення транзакцій із заборонених рахунків.

Завдяки цьому Binance знижує ризики, пов’язані з незаконною діяльністю, і зміцнює репутацію як надійної платформи.

4. Доступ до повного функціоналу біржі

Проходження KYC відкриває користувачеві доступ до всього функціоналу Binance. Без верифікації акаунт залишається обмеженим, а саме:

Ліміти на введення і виведення коштів. Неідентифіковані користувачі можуть вносити кошти, але ліміти на виведення будуть сильно обмежені.

Доступ до P2P-торгівлі. Тільки користувачі з підтвердженою особистістю можуть купувати і продавати криптовалюту безпосередньо через P2P-платформу Binance.

Участь у стейкінгу, лендингу та інших програмах. Деякі функції Binance, такі як стейкінг або участь у лаунчпадах (ICO), вимагають проходження KYC.

5. Збільшення лімітів на транзакції

Проходження KYC дає змогу користувачам використовувати вищі ліміти на введення і виведення коштів. Наприклад, неідентифікований користувач може зіткнутися з обмеженням на виведення криптовалюти, тоді як після проходження верифікації ці ліміти збільшуються до декількох десятків тисяч доларів на день.

6. Підвищення довіри до платформи

Процедура KYC сприяє формуванню довірчих відносин між біржею і користувачами. Клієнти бачать, що Binance вживає заходів для захисту їхніх даних і дотримується всіх міжнародних регламентів і законів. Це особливо важливо для тих, хто працює з великими сумами і шукає безпечну платформу для торгівлі криптовалютою.

7. Адаптація до місцевих вимог різних країн

Багато країн висувають свої специфічні вимоги до верифікації. Binance використовує KYC для адаптації до законодавства більшості країн по всьому світу. Це дає змогу біржі функціонувати в різних регіонах, забезпечуючи користувачам доступ до послуг на законних підставах.

Які документи необхідні для верифікації на Binance?

Для того, щоб пройти KYC на Binance знадобляться такі документи:

1. Паспорт, водійське посвідчення або інший державний документ, що засвідчує особу.

2. Селфі або фотографія обличчя.

3. Підтвердження фактичної адреси проживання, знадобляться - рахунки на оплату комунальних послуг, виписки з банків або інші документи, які підтверджуватимуть адресу проживання.

Документи мають бути в хорошій якості, без відблисків і пошкоджень. Зверніть увагу, що мова документів має відповідати країні, зазначеній під час реєстрації.

Як пройти верифікацію на Binance: покрокова інструкція

Крок 1. Авторизація на Binance

1. Зайдіть на офіційний сайт біржі Binance або в мобільний додаток.

2. Авторизуйтеся, використовуючи свій обліковий запис. Якщо у вас ще немає облікового запису, зареєструйтеся (вкажіть електронну пошту/номер телефону і придумайте код-пароль)

Крок 2. Початок процедури верифікації

1. Після входу в обліковий запис перейдіть у розділ «Ідентифікація» (у веб-версії це кнопка в правому верхньому кутку, у застосунку - у розділі «Профіль»).

2. Виберіть опцію «Пройти верифікацію» і вкажіть рівень верифікації Стандартний.

Крок 3. Заповнення персональних даних

1. Вкажіть своє ПІБ, адресу проживання та дату народження.

2. Перевірте, що дані збігаються із зазначеними у вашому документі.

Крок 4. Завантаження документа

1. Виберіть один із типів документа (паспорт або водійське посвідчення).

2. Завантажте фото або скан передньої та задньої сторін документа.

Крок 5. Підтвердження особи через селфі

1. Використовуйте камеру пристрою, щоб зробити селфі.

2. Переконайтеся, що ваше обличчя добре видно, немає сторонніх предметів, таких як окуляри або капелюхи.

Крок 6. Біометрична перевірка

1. У деяких випадках система запросить виконати біометричну перевірку.

2. Дотримуйтесь інструкцій на екрані - повертайте голову, щоб система розпізнала вашу особу.

Крок 7. Очікування результату

Після надсилання документів система почне їхню перевірку. Зазвичай процес займає від кількох хвилин до 24 годин. Про статус верифікації можна дізнатися в розділі «Ідентифікація» у своєму профілі, а також прийде повідомлення з результатом від застосунку на телефон.

Висновок

Наявність верифікації на Binance - це необхідний аспект для кожного користувача, який забезпечує безпеку і надає доступ до всіх можливостей платформи. Дотримуючись цієї покрокової інструкції, ви без зусиль зможете успішно пройти процес KYC і почати використовувати весь функціонал біржі - збільшені ліміти, P2P-торгівля і розширені функції з виведення коштів.

FAQ

1. Чи можна користуватися Binance без верифікації?

Так, але не всім функціоналом. Введення і виведення коштів, а також доступ до P2P-торгівлі будуть недоступні.

2. Скільки за часом триває перевірка документів?

Зазвичай перевірки займають від кількох хвилин до 24 годин. У рідкісних випадках процес може затягнутися до декількох днів, це залежить від рівня завантаженості платформи.

3. Що робити, якщо документи не пройшли перевірку?

Перевірте, щоб фотографії були чіткими, а дані в профілі відповідали документам. Спробуйте надіслати їх повторно.

4. Чи потрібна верифікація для введення та виведення криптовалют?

Так, верифікація необхідна для проведення будь-яких фінансових операцій на Binance.

5. Які країни підтримує Binance для верифікації?

Binance підтримує більшість країн, проте в деяких юрисдикціях можуть бути додаткові вимоги або обмеження.