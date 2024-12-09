Верификация на Бинанс - для чего она необходима и как ее пройти

Криптовалютная биржа Binance – одна из крупнейших платформ, предоставляющая услуги торговли криптовалютами и не только. Чтобы обеспечить безопасность пользователей и соответствfовать всем международным стандартам финансового регулирования биржа требует прохождения верификации личности (KYC). В данной статье мы рассмотрим, что такое KYC, для чего она необходима, какие документы нужно подготовить и как пошагово ее пройти именно на Binance.

Что такое верификация на криптобиржах (KYC)?

KYC – это процедура по подтверждению личности пользователя. Она применяется финансовыми организациями и криптовалютными биржами для соблюдения всех международных стандартов безопасности, осуществление борьбы по отмыванию денег (AML) и пресечению финансовых преступлений. На криптобиржах верификация включает – проверку предоставленных пользователем документов и сопоставление их с данными, указанными при регистрации. Это позволяет биржам идентифицировать каждого клиента и отслеживать его финансовую активность.

Более подробно узнать о всех аспектах процедуры верификации на криптобиржах можно в статье, опубликованной в нашем блоге – Верификация KYC для криптовалют: Что это такое и как её пройти?

Для чего нужен KYC на Binance?

1. Меры по соблюдению международных норм и требований регулирования

Биржа Binance обязана соблюдать законы, связанные с борьбой против отмывания денег (AML – Anti-Money Laundering) и финансирования терроризма (CFT – Countering the Financing of Terrorism). Многие страны требуют от финансовых организаций идентифицировать пользователей, чтобы исключить возможность проведения нелегальных операций. KYC помогает Binance соответствовать этим стандартам, что позволяет ей продолжать работу в различных юрисдикциях. Без идентификации клиентов биржа рискует быть заблокированной в определенных странах или столкнуться с санкциями.

2. Увеличение безопасности аккаунта пользователя

Процедура KYC защищает учетные записи пользователей от мошенничества. Идентификация личности затрудняет доступ злоумышленников к вашему аккаунту. Например:

Даже если мошенник завладеет вашими учетными данными, он не сможет вывести средства без подтверждения личности.

Учетная запись, прошедшая KYC, проще восстановить в случае утраты доступа, поскольку биржа сможет идентифицировать вас по предоставленным документам.

3. Пресечение мошенничества и финансовых преступлений

KYC помогает бирже выявлять подозрительные операции, такие как:

Использование украденных или фальшивых документов.

Попытки отмывания денег через криптовалютные переводы.

Совершение транзакций с запрещенных счетов.

Благодаря этому Binance снижает риски, сопряженные с незаконной деятельностью, и укрепляет репутацию как надежной платформы.

4. Доступ к полному функционалу биржи

Прохождение KYC открывает пользователю доступ ко всему функционалу Binance. Без верификации аккаунт остается ограниченным, а именно:

Лимиты на ввод и вывод средств. Неидентифицированные пользователи могут вносить средства, но лимиты на вывод будут сильно ограничены.

Доступ к P2P-торговле. Только пользователи с подтвержденной личностью могут покупать и продавать криптовалюту напрямую через P2P-платформу Binance.

Участие в стейкинге, лендинге и других программах. Некоторые функции Binance, такие как стейкинг или участие в лаунчпадах (ICO), требуют прохождения KYC.

5. Увеличение лимитов на транзакции

Прохождение KYC позволяет пользователям использовать более высокие лимиты на ввод и вывод средств. Например, неидентифицированный пользователь может столкнуться с ограничением на вывод криптовалюты, тогда как после прохождения верификации эти лимиты увеличиваются до нескольких десятков тысяч долларов в день.

6. Повышение доверия к платформе

Процедура KYC способствует формированию доверительных отношений между биржей и пользователями. Клиенты видят, что Binance принимает меры для защиты их данных и соблюдает все международные регламенты и законы. Это особенно важно для тех, кто работает с крупными суммами и ищет безопасную платформу для торговли криптовалютой.

7. Адаптация к местным требованиям разных стран

Многие страны предъявляют свои специфические требования к верификации. Binance использует KYC для адаптации к законодательству большинства стран по всему миру. Это позволяет бирже функционировать в разных регионах, обеспечивая пользователям доступ к услугам на законных основаниях.

Какие документы необходимы для верификации на Binance?

Для того, чтобы пройти KYC на Binance понадобятся следующие документы:

Паспорт, водительское удостоверение или иной государственный документ, удостоверяющий личность. Селфи или фотография лица. Подтверждение фактического адреса проживания, понадобятся – счета на оплату коммунальных услуг, выписки из банков или иные документы, которые будут подтверждать адрес проживания.

Документы должны быть в хорошем качестве, без бликов и повреждений. Обратите внимание, что язык документов должен соответствовать стране, указанной при регистрации.

Как пройти верификацию на Binance: пошаговая инструкция

Шаг 1. Авторизация на Binance

Зайдите на официальный сайт биржи Binance или в мобильное приложение. Авторизуйтесь, используя свою учетную запись. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь (укажите электронную почту/номер телефона и придумайте код пароль)

Шаг 2. Начало процедуры верификации

После входа в аккаунт перейдите в раздел «Идентификация» (в веб-версии это кнопка в правом верхнем углу, в приложении – в разделе «Профиль»). Выберите опцию «Пройти верификацию» и укажите уровень верификации Стандартный.

Шаг 3. Заполнение персональных данных

Укажите свое ФИО, адрес проживания и дату рождения. Проверьте, что данные совпадают с указанными в вашем документе.

Шаг 4. Загрузка документа

Выберите один из типов документа (паспорт или водительское удостоверение). Загрузите фото или скан передней и задней сторон документа.

Шаг 5. Подтверждение личности через селфи

Используйте камеру устройства, чтобы сделать селфи. Убедитесь, что ваше лицо хорошо видно, нет посторонних предметов, таких как очки или шляпы.

Шаг 6. Биометрическая проверка

В некоторых случаях система запросит выполнить биометрическую проверку. Следуйте инструкциям на экране – поворачивайте голову, чтобы система распознала вашу личность.

Шаг 7. Ожидание результата

После отправки документов система начнет их проверку. Обычно процесс занимает от нескольких минут до 24 часов. О статусе верификации можно узнать в разделе «Идентификация» в своем профиле, а также придет уведомление с результатом от приложения на телефон.

Заключение

Наличие верификации на Binance – это необходимый аспект для каждого пользователя, который обеспечивает безопасность и предоставляет доступ ко всем возможностям платформы. Следуя данной пошаговой инструкции, вы без труда сможете успешно пройти процесс KYC и начать использовать весь функционало биржи – увеличенные лимиты, P2P-торговля и расширенные функции по выводу средств.

FAQ

1. Можно ли пользоваться Binance без верификации?

Да, но не всем функционалом. Ввод и вывод средств, а также доступ к P2P-торговле будут недоступны.

2. Сколько по времени длится проверка документов?

Как правило проверки занимают от нескольких минут до 24 часов. В редких случаях процесс может затянуться до нескольких дней, это зависит от уровня загруженности платформы.

3. Что делать, если документы не прошли проверку?

Проверьте, чтобы фотографии были четкими, а данные в профиле соответствовали документам. Попробуйте отправить их повторно.

4. Нужна ли верификация для ввода и вывода криптовалют?

Да, верификация необходима для проведения любых финансовых операций на Binance.

5. Какие страны поддерживает Binance для верификации?

Binance поддерживает большинство стран, однако в некоторых юрисдикциях могут быть дополнительные требования или ограничения.