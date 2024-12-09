Верификация на Бинанс - для чего она необходима и как ее пройти
Криптовалютная биржа Binance – одна из крупнейших платформ, предоставляющая услуги торговли криптовалютами и не только. Чтобы обеспечить безопасность пользователей и соответствfовать всем международным стандартам финансового регулирования биржа требует прохождения верификации личности (KYC). В данной статье мы рассмотрим, что такое KYC, для чего она необходима, какие документы нужно подготовить и как пошагово ее пройти именно на Binance.
Что такое верификация на криптобиржах (KYC)?
KYC – это процедура по подтверждению личности пользователя. Она применяется финансовыми организациями и криптовалютными биржами для соблюдения всех международных стандартов безопасности, осуществление борьбы по отмыванию денег (AML) и пресечению финансовых преступлений. На криптобиржах верификация включает – проверку предоставленных пользователем документов и сопоставление их с данными, указанными при регистрации. Это позволяет биржам идентифицировать каждого клиента и отслеживать его финансовую активность.
Более подробно узнать о всех аспектах процедуры верификации на криптобиржах можно в статье, опубликованной в нашем блоге – Верификация KYC для криптовалют: Что это такое и как её пройти?
Для чего нужен KYC на Binance?
1. Меры по соблюдению международных норм и требований регулирования
Биржа Binance обязана соблюдать законы, связанные с борьбой против отмывания денег (AML – Anti-Money Laundering) и финансирования терроризма (CFT – Countering the Financing of Terrorism). Многие страны требуют от финансовых организаций идентифицировать пользователей, чтобы исключить возможность проведения нелегальных операций. KYC помогает Binance соответствовать этим стандартам, что позволяет ей продолжать работу в различных юрисдикциях. Без идентификации клиентов биржа рискует быть заблокированной в определенных странах или столкнуться с санкциями.
2. Увеличение безопасности аккаунта пользователя
Процедура KYC защищает учетные записи пользователей от мошенничества. Идентификация личности затрудняет доступ злоумышленников к вашему аккаунту. Например:
-
Даже если мошенник завладеет вашими учетными данными, он не сможет вывести средства без подтверждения личности.
-
Учетная запись, прошедшая KYC, проще восстановить в случае утраты доступа, поскольку биржа сможет идентифицировать вас по предоставленным документам.
3. Пресечение мошенничества и финансовых преступлений
KYC помогает бирже выявлять подозрительные операции, такие как:
-
Использование украденных или фальшивых документов.
-
Попытки отмывания денег через криптовалютные переводы.
-
Совершение транзакций с запрещенных счетов.
Благодаря этому Binance снижает риски, сопряженные с незаконной деятельностью, и укрепляет репутацию как надежной платформы.
4. Доступ к полному функционалу биржи
Прохождение KYC открывает пользователю доступ ко всему функционалу Binance. Без верификации аккаунт остается ограниченным, а именно:
-
Лимиты на ввод и вывод средств. Неидентифицированные пользователи могут вносить средства, но лимиты на вывод будут сильно ограничены.
-
Доступ к P2P-торговле. Только пользователи с подтвержденной личностью могут покупать и продавать криптовалюту напрямую через P2P-платформу Binance.
-
Участие в стейкинге, лендинге и других программах. Некоторые функции Binance, такие как стейкинг или участие в лаунчпадах (ICO), требуют прохождения KYC.
5. Увеличение лимитов на транзакции
Прохождение KYC позволяет пользователям использовать более высокие лимиты на ввод и вывод средств. Например, неидентифицированный пользователь может столкнуться с ограничением на вывод криптовалюты, тогда как после прохождения верификации эти лимиты увеличиваются до нескольких десятков тысяч долларов в день.
6. Повышение доверия к платформе
Процедура KYC способствует формированию доверительных отношений между биржей и пользователями. Клиенты видят, что Binance принимает меры для защиты их данных и соблюдает все международные регламенты и законы. Это особенно важно для тех, кто работает с крупными суммами и ищет безопасную платформу для торговли криптовалютой.
7. Адаптация к местным требованиям разных стран
Многие страны предъявляют свои специфические требования к верификации. Binance использует KYC для адаптации к законодательству большинства стран по всему миру. Это позволяет бирже функционировать в разных регионах, обеспечивая пользователям доступ к услугам на законных основаниях.
Какие документы необходимы для верификации на Binance?
Для того, чтобы пройти KYC на Binance понадобятся следующие документы:
-
Паспорт, водительское удостоверение или иной государственный документ, удостоверяющий личность.
-
Селфи или фотография лица.
-
Подтверждение фактического адреса проживания, понадобятся – счета на оплату коммунальных услуг, выписки из банков или иные документы, которые будут подтверждать адрес проживания.
Документы должны быть в хорошем качестве, без бликов и повреждений. Обратите внимание, что язык документов должен соответствовать стране, указанной при регистрации.
Как пройти верификацию на Binance: пошаговая инструкция
Шаг 1. Авторизация на Binance
-
Зайдите на официальный сайт биржи Binance или в мобильное приложение.
-
Авторизуйтесь, используя свою учетную запись. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь (укажите электронную почту/номер телефона и придумайте код пароль)
Шаг 2. Начало процедуры верификации
-
После входа в аккаунт перейдите в раздел «Идентификация» (в веб-версии это кнопка в правом верхнем углу, в приложении – в разделе «Профиль»).
-
Выберите опцию «Пройти верификацию» и укажите уровень верификации Стандартный.
Шаг 3. Заполнение персональных данных
-
Укажите свое ФИО, адрес проживания и дату рождения.
-
Проверьте, что данные совпадают с указанными в вашем документе.
Шаг 4. Загрузка документа
-
Выберите один из типов документа (паспорт или водительское удостоверение).
-
Загрузите фото или скан передней и задней сторон документа.
Шаг 5. Подтверждение личности через селфи
-
Используйте камеру устройства, чтобы сделать селфи.
-
Убедитесь, что ваше лицо хорошо видно, нет посторонних предметов, таких как очки или шляпы.
Шаг 6. Биометрическая проверка
-
В некоторых случаях система запросит выполнить биометрическую проверку.
-
Следуйте инструкциям на экране – поворачивайте голову, чтобы система распознала вашу личность.
Шаг 7. Ожидание результата
После отправки документов система начнет их проверку. Обычно процесс занимает от нескольких минут до 24 часов. О статусе верификации можно узнать в разделе «Идентификация» в своем профиле, а также придет уведомление с результатом от приложения на телефон.
Заключение
Наличие верификации на Binance – это необходимый аспект для каждого пользователя, который обеспечивает безопасность и предоставляет доступ ко всем возможностям платформы. Следуя данной пошаговой инструкции, вы без труда сможете успешно пройти процесс KYC и начать использовать весь функционало биржи – увеличенные лимиты, P2P-торговля и расширенные функции по выводу средств.
FAQ
1. Можно ли пользоваться Binance без верификации?
Да, но не всем функционалом. Ввод и вывод средств, а также доступ к P2P-торговле будут недоступны.
2. Сколько по времени длится проверка документов?
Как правило проверки занимают от нескольких минут до 24 часов. В редких случаях процесс может затянуться до нескольких дней, это зависит от уровня загруженности платформы.
3. Что делать, если документы не прошли проверку?
Проверьте, чтобы фотографии были четкими, а данные в профиле соответствовали документам. Попробуйте отправить их повторно.
4. Нужна ли верификация для ввода и вывода криптовалют?
Да, верификация необходима для проведения любых финансовых операций на Binance.
5. Какие страны поддерживает Binance для верификации?
Binance поддерживает большинство стран, однако в некоторых юрисдикциях могут быть дополнительные требования или ограничения.