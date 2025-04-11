WEB3 простими словами

WEB3 - це нова концепція розвитку інтернету, заснована на децентралізованих технологіях, таких як блокчейн, смарт-контракти і криптографія. На відміну від двох попередніх версій мережі, WEB3 орієнтований на повну прозорість, підвищену безпеку і користувацький контроль над даними.

Web1, Web2, Web3: як змінювався інтернет?

Розвиток інтернету можна розділити на три ключові етапи:

Web1 (1990-ті - початок 2000-х) - «читабельний інтернет». Являв собою статичні сторінки, де користувачі могли тільки переглядати інформацію.

Web2 (середина 2000-х - теперішній час) - «інтерактивний інтернет». З’явилися соціальні мережі, платформи для контенту (YouTube, Facebook), централізовані сервіси та великі компанії, що володіють користувацькими даними.

Web3 (сучасність і майбутнє) - «децентралізований інтернет». Уперше застосовуються блокчейн, криптогаманці, токени і смарт-контракти, які дають змогу користувачам контролювати свої дані та фінансові активи.

Технології Web3

Пристрій цієї версії мережі має в наявності технології, які раніше не були використані в жодній із попередніх версій.

Блокчейн і децентралізація

Ідея Web3 будується на принципах децентралізації, виключаючи посередників. Блокчейн - це розподілена база даних, де інформація записується у вигляді незмінних блоків, що підвищує безпеку і прозорість.

Смарт-контракти та DeFi

Смарт-контракти - це програми, що працюють на блокчейні, які автоматично виконують умови угод. Вони є основою Web3 технологій, що застосовуються в децентралізованих фінансах (DeFi) - екосистемі, яка замінює традиційні банки і біржі.

DAO - децентралізовані автономні організації

DAO - це спільноти, що працюють без централізованого управління, де рішення ухвалюються на основі голосування власників токенів. Це новий формат управління компаніями і проєктами в Web3.

Приклади працюючих Web3 проєктів

Безліч проєктів уже вийшли в основну мережу, ще більше проєктів тільки збираються виходити. Основними напрямками проєктів є соціальне об’єднання і взаємодія користувачів у мережі.

Lens Protocol - децентралізовані соцмережі

Lens Protocol - це децентралізована соціальна мережа для криптокористувачів, побудована на блокчейні Polygon. Вона розроблена командою Aave і являє собою платформу, що дає змогу її користувачам генерувати, володіти і монетизувати свій цифровий контент без прив’язки до централізованих платформ, на кшталт Facebook, Telegram, Twitter або Instagram.

Lens Protocol призначений для створення соціальних мереж нового покоління, де користувачі повністю контролюють свої дані, підписки і контент, а розробники можуть легко розробляти нові соціальні додатки на основі існуючого соціального графа.

Основні принципи Lens Protocol

1. Децентралізація - вся інформація про користувачів та їхні взаємодії зберігається на блокчейні Polygon, а не на серверах однієї компанії.

2. Володіння контентом - кожен користувач має повний контроль над своїми даними, підписками і публікаціями.

3. Інтероперабельність - додатки та сервіси, побудовані на Lens, можуть взаємодіяти один з одним, використовуючи єдиний соціальний граф.

4. Монетизація - автори контенту можуть заробляти за допомогою підписок, донатів, NFT та інших механізмів.

Принцип роботи Lens Protocol:

Профілі

Кожен користувач створює унікальний Lens Profile, який зберігається в блокчейні у вигляді NFT. Цей профіль містить усю інформацію про користувача, його підписки та контент.

Підписки

Коли користувач підписується на чийсь профіль, створюється NFT-підписка, яка дає йому доступ до ексклюзивного контенту або інших привілеїв. Це дозволяє авторам монетизувати свою аудиторію.

Публікації

У Lens можна публікувати контент різними способами:

Пости (Posts) - звичайні публікації, які видно всім або обмеженій аудиторії.

Коментарі (Comments) - дають змогу взаємодіяти з чужими постами.

Репости (Mirrors) - аналог ретвітів, але з можливістю монетизації.

Колекціонування контенту

Користувачі можуть купувати або збирати вподобані пости у вигляді NFT. Це дає змогу підтримувати авторів і володіти цифровим контентом.

Модульність

Lens підтримує модулі, які дають змогу кастомізувати підписки, публікації та збір коштів. Наприклад, автор може налаштувати підписку так, щоб доступ до його контенту отримували лише власники певних NFT.

Чому Lens Protocol важливий:

Користувачі отримують контроль - вони можуть вільно переміщати свої підписки, контент і аудиторію між різними платформами.

Контент не можна видалити - оскільки він записаний у блокчейні.

Монетизація без посередників - автори можуть заробляти безпосередньо від своєї аудиторії.

Цензура складніша - немає централізованого органу, який міг би заблокувати акаунт.

Як почати користуватися Lens Protocol:

1. Отримати Lens Profile - придбати за криптовалюту MATIC на сайті.

2. Обрати застосунок - наприклад, Lenster для спілкування або Lenstube для відео.

3. Почати публікувати контент - створювати пости, підписуватися на інших і взаємодіяти зі спільнотою.

Критика та регулювання Web3

Незважаючи на потенціал, Web3 стикається з критикою. Основні проблеми:

Критика Web3:

1. Централізація в децентралізації

Одним із головних протиріч Web3 є те, що його децентралізація часто виявляється лише номінальною. Більша частина інфраструктури, включно з блокчейнами, криптобіржами і гаманцями, контролюється невеликою кількістю компаній.

2. Високі бар’єри для користувачів

Web3 складний для масового користувача. Щоб брати участь в екосистемі, необхідно розбиратися в роботі блокчейнів, криптогаманців і токенів, а також вміти безпечно зберігати свої приватні ключі. Втрата seed-фрази означає повну втрату доступу до активів, а помилки в управлінні цифровими фінансами можуть призвести до значних фінансових втрат.

3. Проблеми безпеки

Смарт-контракти схильні до вразливостей, які хакери використовують для крадіжки мільйонів доларів. Зломи DeFi-протоколів і NFT-маркетплейсів відбуваються регулярно, що підриває довіру користувачів.

4. енергоспоживання та екологія

Хоча багато нових блокчейнів переходять на більш енергоефективні механізми, такі як Proof-of-Stake, класичні мережі, засновані на Proof-of-Work (наприклад, Bitcoin), і далі споживають величезну кількість електроенергії.

5. Відсутність чіткої економічної моделі

У багатьох Web3-проектах економіка будується на спекуляції токенами і NFT. Більшість проєктів запускають токени без реальної корисності, а їхня вартість залежить від ажіотажу, а не від фундаментальної цінності.

6. Відсутність захисту користувачів

У традиційних фінансових системах банки та державні інститути надають гарантії та захист вкладів, але у Web3 такі механізми відсутні.

Регулювання Web3:

1. Контроль криптовалют і DeFi

Держави і регулятори в усьому світі прагнуть запровадити контроль над Web3, особливо у сфері криптовалют і DeFi. Одним із головних напрямків є обов’язкова ідентифікація користувачів (KYC/AML), яка вже діє на більшості централізованих бірж. Крім того, уряди вводять оподаткування криптовалютних угод, що ускладнює їх використання як анонімного фінансового інструменту.

2. Захист споживачів

Важливу роль у регулюванні відіграє захист користувачів. Багато країн розробляють закони, спрямовані на запобігання шахрайству у сфері ICO і NFT. Деякі держави, як-от Китай, повністю заборонили торгівлю криптовалютами і NFT, побоюючись нестабільності та фінансових ризиків.

3. Регулювання NFT і цифрових активів

NFT і цифрові активи викликають складні питання з точки зору законодавства. У різних країнах їх розглядають як цінні папери, цифрову власність або колекційні предмети.

4. Децентралізація проти законів

Децентралізовані автономні організації (DAO) також стають об’єктом уваги регуляторів. Оскільки у DAO немає юридичної особи, їх складно підвести під наявні закони.

Висновок

Web3 є новим етапом інтернету, пропонуючи користувачам більше свободи і контролю над своїми даними і фінансами. Незважаючи на безліч технічних труднощів в освоєнні і проблем з регулюванням, ідея Web3 продовжує розвиватися, створюючи нові можливості на крипто ринку для користувачів по всьому світу.

FAQ

1. Що таке Web 3?

Web3 - це децентралізована версія інтернету, в якій доступне використання блокчейна і токенів.

2. WEB3 гаманець - що це?

Web3 гаманець - це інструмент для зберігання та управління цифровими активами, взаємодії з Web3 проєктами та підписання смарт-контрактів.

3. Web3 що вона в себе включає?

Web3 включає блокчейн, децентралізацію, смарт-контракти, монети Web3 і Web3 технології.

4. Як заробляти у Web3?

У Web3 можна заробляти через участь у Web3 проєктах, стейкінг криптовалют, торгівлю NFT і роботу з децентралізованими фінансами (DeFi).

5. Які ризики пов’язані з Web3?

Ризики Web3 включають високу волатильність токенів, можливість шахрайства, а також складнощі з регулюванням і безпекою особистих даних.