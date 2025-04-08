Что такое WEB3?

WEB3 – это новая концепция развития интернета, основанная на децентрализованных технологиях, таких как блокчейн, смарт-контракты и криптография. В отличие от двух предыдущих версий сети, WEB3 ориентирован на полную прозрачность, повышенную безопасность и пользовательский контроль над данными.

Web1, Web2, Web3: как менялся интернет?

Развитие интернета можно разделить на три ключевых этапа:

Web1 (1990-е – начало 2000-х) – “читаемый интернет”. Представлял собой статические страницы, где пользователи могли только просматривать информацию.

Web2 (середина 2000-х – настоящее время) – “интерактивный интернет”. Появились социальные сети, платформы для контента (YouTube, Facebook), централизованные сервисы и большие компании, владеющие пользовательскими данными.

Web3 (современность и будущее) – “децентрализованный интернет”. Впервые применяются блокчейн, криптокошельки, токены и смарт-контракты, которые позволяют пользователям вести контроль над своими данными и финансовыми активами.

Технологии Web3

Устройство данной версии сети имеет в наличии технологии, которые ранее не были использованы ни в одной из предыдущих версий.

Блокчейн и децентрализация

Идея Web3 строится на принципах децентрализации, исключая посредников. Блокчейн – это распределённая база данных, где информация записывается в виде неизменяемых блоков, что повышает безопасность и прозрачность.

Смарт-контракты и DeFi

Смарт-контракты – это программы, работающие на блокчейне, автоматически выполняющие условия соглашений. Они являются основой Web3 технологий, применяемых в децентрализованных финансах (DeFi) – экосистеме, которая заменяет традиционные банки и биржи.

DAO – децентрализованные автономные организации

DAO – это сообщества, работающие без централизованного управления, где решения принимаются на основе голосования держателей токенов. Это новый формат управления компаниями и проектами в Web3.

Примеры работающих Web3 проектов

Множество проектов уже вышли в основную сеть, еще больше проектов только собираются выходить. Основными направлениями проектов являются социальное объединение и взаимодействие пользователей в сети.

Lens Protocol – децентрализованные соцсети

Lens Protocol – это децентрализованная социальная сеть для крипто пользователей , построенная на блокчейне Polygon. Она разработана командой Aave и представляет собой платформу, позволяющую ее пользователям генерировать, владеть и монетизировать свой цифровой контент без привязки к централизованным платформам, по типу Facebook, Telegram, Twitter или Instagram.

Lens Protocol предназначен для создания социальных сетей нового поколения, где пользователи полностью контролируют свои данные, подписки и контент, а разработчики могут легко разрабатывать новые социальные приложения на основе существующего социального графа.

Основные принципы Lens Protocol

Децентрализация – вся информация о пользователях и их взаимодействиях хранится на блокчейне Polygon, а не на серверах одной компании. Владение контентом – каждый пользователь имеет полный контроль над своими данными, подписками и публикациями. Интероперабельность – приложения и сервисы, построенные на Lens, могут взаимодействовать друг с другом, используя единый социальный граф. Монетизация – авторы контента могут зарабатывать с помощью подписок, донатов, NFT и других механизмов.

Принцип работы Lens Protocol:

Профили

Каждый пользователь создаёт уникальный Lens Profile, который хранится в блокчейне в виде NFT. Этот профиль включает в себя всю информацию о пользователе, его подписках и контенте.

Подписки

Когда пользователь подписывается на чей-то профиль, создаётся NFT-подписка, которая даёт ему доступ к эксклюзивному контенту или другим привилегиям. Это позволяет авторам монетизировать свою аудиторию.

Публикации

В Lens можно публиковать контент разными способами:

Посты (Posts) – обычные публикации, которые видны всем или ограниченной аудитории.

Комментарии (Comments) – позволяют взаимодействовать с чужими постами.

Репосты (Mirrors) – аналог ретвитов, но с возможностью монетизации.

Коллекционирование контента

Пользователи могут покупать или собирать понравившиеся посты в виде NFT. Это позволяет поддерживать авторов и владеть цифровым контентом.

Модульность

Lens поддерживает модули, которые позволяют кастомизировать подписки, публикации и сбор средств. Например, автор может настроить подписку так, чтобы доступ к его контенту получали только владельцы определенных NFT.

Почему Lens Protocol важен:

Пользователи получают контроль – они могут свободно перемещать свои подписки, контент и аудиторию между разными платформами.

Контент нельзя удалить – так как он записан в блокчейне.

Монетизация без посредников – авторы могут зарабатывать напрямую от своей аудитории.

Цензура сложнее – нет централизованного органа, который мог бы заблокировать аккаунт.

Как начать пользоваться Lens Protocol:

Получить Lens Profile – приобрести за криптовалюту MATIC на сайте.. Выбрать приложение – например, Lenster для общения или Lenstube для видео. Начать публиковать контент – создавать посты, подписываться на других и взаимодействовать с сообществом.

Критика и регулирование Web3

Несмотря на потенциал, Web3 сталкивается с критикой. Основные проблемы:

Критика Web3:

1. Централизация в децентрализации

Одним из главных противоречий Web3 является то, что его децентрализация часто оказывается лишь номинальной. Большая часть инфраструктуры, включая блокчейны, криптобиржи и кошельки, контролируется небольшим числом компаний.

2. Высокие барьеры для пользователей

Web3 сложен для массового пользователя. Чтобы участвовать в экосистеме, необходимо разбираться в работе блокчейнов, криптокошельков и токенов, а также уметь безопасно хранить свои приватные ключи. Потеря seed-фразы означает полную утрату доступа к активам, а ошибки в управлении цифровыми финансами могут привести к значительным финансовым потерям.

3. Проблемы безопасности

Смарт-контракты подвержены уязвимостям, которые хакеры используют для кражи миллионов долларов. Взломы DeFi-протоколов и NFT-маркетплейсов происходят регулярно, что подрывает доверие пользователей.

4. Энергопотребление и экология

Хотя многие новые блокчейны переходят на более энергоэффективные механизмы, такие как Proof-of-Stake, классические сети, основанные на Proof-of-Work (например, Bitcoin), продолжают потреблять огромное количество электроэнергии.

5. Отсутствие четкой экономической модели

Во многих Web3-проектах экономика строится на спекуляции токенами и NFT. Большинство проектов запускают токены без реальной полезности, а их стоимость зависит от ажиотажа, а не от фундаментальной ценности.

6. Отсутствие защиты пользователей

В традиционных финансовых системах банки и государственные институты предоставляют гарантии и защиту вкладов, но в Web3 такие механизмы отсутствуют.

Регулирование Web3:

1. Контроль криптовалют и DeFi

Государства и регуляторы по всему миру стремятся ввести контроль над Web3, особенно в сфере криптовалют и DeFi. Одним из главных направлений является обязательная идентификация пользователей (KYC/AML), которая уже действует на большинстве централизованных бирж. Кроме того, правительства вводят налогообложение криптовалютных сделок, что усложняет их использование как анонимного финансового инструмента.

2. Защита потребителей

Важную роль в регулировании играет защита пользователей. Многие страны разрабатывают законы, направленные на предотвращение мошенничества в сфере ICO и NFT. Некоторые государства, такие как Китай, полностью запретили торговлю криптовалютами и NFT, опасаясь нестабильности и финансовых рисков.

3. Регулирование NFT и цифровых активов

NFT и цифровые активы вызывают сложные вопросы с точки зрения законодательства. В разных странах они рассматриваются как ценные бумаги, цифровая собственность или коллекционные предметы.

4. Децентрализация против законов

Децентрализованные автономные организации (DAO) также становятся объектом внимания регуляторов. Поскольку у DAO нет юридического лица, их сложно подвести под существующие законы.

Заключение

Web3 является новым этапом интернета, предлагая пользователям больше свободы и контроля над своими данными и финансами. Несмотря на множество технических трудностей в освоении и проблем с регулированием, идея Web3 продолжает развиваться, создавая новые возможности на крипто рынке для пользователей по всему миру.

FAQ

Что такое Web 3?

Web3 – это децентрализованная версия интернета, в которой доступно использование блокчейна и токенов.

WEB3 кошелек – что это?

Web3 кошелек – это инструмент для хранения и управления цифровыми активами, взаимодействия с Web3 проектами и подписания смарт-контрактов.

Web3 что она в себя включает?

Web3 включает блокчейн, децентрализацию, смарт-контракты, монеты Web3 и Web3 технологии.

Как зарабатывать в Web3?

В Web3 можно зарабатывать через участие в Web3 проектах, стейкинг криптовалют, торговлю NFT и работу с децентрализованными финансами (DeFi).

Какие риски связаны с Web3?

Риски Web3 включают высокую волатильность токенов, возможность мошенничества, а также сложности с регулированием и безопасностью личных данных.