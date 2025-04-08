Что такое WEB3?
WEB3 – это новая концепция развития интернета, основанная на децентрализованных технологиях, таких как блокчейн, смарт-контракты и криптография. В отличие от двух предыдущих версий сети, WEB3 ориентирован на полную прозрачность, повышенную безопасность и пользовательский контроль над данными.
Web1, Web2, Web3: как менялся интернет?
Развитие интернета можно разделить на три ключевых этапа:
-
Web1 (1990-е – начало 2000-х) – “читаемый интернет”. Представлял собой статические страницы, где пользователи могли только просматривать информацию.
-
Web2 (середина 2000-х – настоящее время) – “интерактивный интернет”. Появились социальные сети, платформы для контента (YouTube, Facebook), централизованные сервисы и большие компании, владеющие пользовательскими данными.
-
Web3 (современность и будущее) – “децентрализованный интернет”. Впервые применяются блокчейн, криптокошельки, токены и смарт-контракты, которые позволяют пользователям вести контроль над своими данными и финансовыми активами.
Технологии Web3
Устройство данной версии сети имеет в наличии технологии, которые ранее не были использованы ни в одной из предыдущих версий.
Блокчейн и децентрализация
Идея Web3 строится на принципах децентрализации, исключая посредников. Блокчейн – это распределённая база данных, где информация записывается в виде неизменяемых блоков, что повышает безопасность и прозрачность.
Смарт-контракты и DeFi
Смарт-контракты – это программы, работающие на блокчейне, автоматически выполняющие условия соглашений. Они являются основой Web3 технологий, применяемых в децентрализованных финансах (DeFi) – экосистеме, которая заменяет традиционные банки и биржи.
DAO – децентрализованные автономные организации
DAO – это сообщества, работающие без централизованного управления, где решения принимаются на основе голосования держателей токенов. Это новый формат управления компаниями и проектами в Web3.
Примеры работающих Web3 проектов
Множество проектов уже вышли в основную сеть, еще больше проектов только собираются выходить. Основными направлениями проектов являются социальное объединение и взаимодействие пользователей в сети.
Lens Protocol – децентрализованные соцсети
Lens Protocol – это децентрализованная социальная сеть для крипто пользователей , построенная на блокчейне Polygon. Она разработана командой Aave и представляет собой платформу, позволяющую ее пользователям генерировать, владеть и монетизировать свой цифровой контент без привязки к централизованным платформам, по типу Facebook, Telegram, Twitter или Instagram.
Lens Protocol предназначен для создания социальных сетей нового поколения, где пользователи полностью контролируют свои данные, подписки и контент, а разработчики могут легко разрабатывать новые социальные приложения на основе существующего социального графа.
Основные принципы Lens Protocol
-
Децентрализация – вся информация о пользователях и их взаимодействиях хранится на блокчейне Polygon, а не на серверах одной компании.
-
Владение контентом – каждый пользователь имеет полный контроль над своими данными, подписками и публикациями.
-
Интероперабельность – приложения и сервисы, построенные на Lens, могут взаимодействовать друг с другом, используя единый социальный граф.
-
Монетизация – авторы контента могут зарабатывать с помощью подписок, донатов, NFT и других механизмов.
Принцип работы Lens Protocol:
Профили
Каждый пользователь создаёт уникальный Lens Profile, который хранится в блокчейне в виде NFT. Этот профиль включает в себя всю информацию о пользователе, его подписках и контенте.
Подписки
Когда пользователь подписывается на чей-то профиль, создаётся NFT-подписка, которая даёт ему доступ к эксклюзивному контенту или другим привилегиям. Это позволяет авторам монетизировать свою аудиторию.
Публикации
В Lens можно публиковать контент разными способами:
-
Посты (Posts) – обычные публикации, которые видны всем или ограниченной аудитории.
-
Комментарии (Comments) – позволяют взаимодействовать с чужими постами.
-
Репосты (Mirrors) – аналог ретвитов, но с возможностью монетизации.
Коллекционирование контента
Пользователи могут покупать или собирать понравившиеся посты в виде NFT. Это позволяет поддерживать авторов и владеть цифровым контентом.
Модульность
Lens поддерживает модули, которые позволяют кастомизировать подписки, публикации и сбор средств. Например, автор может настроить подписку так, чтобы доступ к его контенту получали только владельцы определенных NFT.
Почему Lens Protocol важен:
-
Пользователи получают контроль – они могут свободно перемещать свои подписки, контент и аудиторию между разными платформами.
-
Контент нельзя удалить – так как он записан в блокчейне.
-
Монетизация без посредников – авторы могут зарабатывать напрямую от своей аудитории.
-
Цензура сложнее – нет централизованного органа, который мог бы заблокировать аккаунт.
Как начать пользоваться Lens Protocol:
-
Получить Lens Profile – приобрести за криптовалюту MATIC на сайте..
-
Выбрать приложение – например, Lenster для общения или Lenstube для видео.
-
Начать публиковать контент – создавать посты, подписываться на других и взаимодействовать с сообществом.
Критика и регулирование Web3
Несмотря на потенциал, Web3 сталкивается с критикой. Основные проблемы:
Критика Web3:
1. Централизация в децентрализации
Одним из главных противоречий Web3 является то, что его децентрализация часто оказывается лишь номинальной. Большая часть инфраструктуры, включая блокчейны, криптобиржи и кошельки, контролируется небольшим числом компаний.
2. Высокие барьеры для пользователей
Web3 сложен для массового пользователя. Чтобы участвовать в экосистеме, необходимо разбираться в работе блокчейнов, криптокошельков и токенов, а также уметь безопасно хранить свои приватные ключи. Потеря seed-фразы означает полную утрату доступа к активам, а ошибки в управлении цифровыми финансами могут привести к значительным финансовым потерям.
3. Проблемы безопасности
Смарт-контракты подвержены уязвимостям, которые хакеры используют для кражи миллионов долларов. Взломы DeFi-протоколов и NFT-маркетплейсов происходят регулярно, что подрывает доверие пользователей.
4. Энергопотребление и экология
Хотя многие новые блокчейны переходят на более энергоэффективные механизмы, такие как Proof-of-Stake, классические сети, основанные на Proof-of-Work (например, Bitcoin), продолжают потреблять огромное количество электроэнергии.
5. Отсутствие четкой экономической модели
Во многих Web3-проектах экономика строится на спекуляции токенами и NFT. Большинство проектов запускают токены без реальной полезности, а их стоимость зависит от ажиотажа, а не от фундаментальной ценности.
6. Отсутствие защиты пользователей
В традиционных финансовых системах банки и государственные институты предоставляют гарантии и защиту вкладов, но в Web3 такие механизмы отсутствуют.
Регулирование Web3:
1. Контроль криптовалют и DeFi
Государства и регуляторы по всему миру стремятся ввести контроль над Web3, особенно в сфере криптовалют и DeFi. Одним из главных направлений является обязательная идентификация пользователей (KYC/AML), которая уже действует на большинстве централизованных бирж. Кроме того, правительства вводят налогообложение криптовалютных сделок, что усложняет их использование как анонимного финансового инструмента.
2. Защита потребителей
Важную роль в регулировании играет защита пользователей. Многие страны разрабатывают законы, направленные на предотвращение мошенничества в сфере ICO и NFT. Некоторые государства, такие как Китай, полностью запретили торговлю криптовалютами и NFT, опасаясь нестабильности и финансовых рисков.
3. Регулирование NFT и цифровых активов
NFT и цифровые активы вызывают сложные вопросы с точки зрения законодательства. В разных странах они рассматриваются как ценные бумаги, цифровая собственность или коллекционные предметы.
4. Децентрализация против законов
Децентрализованные автономные организации (DAO) также становятся объектом внимания регуляторов. Поскольку у DAO нет юридического лица, их сложно подвести под существующие законы.
Заключение
Web3 является новым этапом интернета, предлагая пользователям больше свободы и контроля над своими данными и финансами. Несмотря на множество технических трудностей в освоении и проблем с регулированием, идея Web3 продолжает развиваться, создавая новые возможности на крипто рынке для пользователей по всему миру.
FAQ
- Что такое Web 3?
Web3 – это децентрализованная версия интернета, в которой доступно использование блокчейна и токенов.
- WEB3 кошелек – что это?
Web3 кошелек – это инструмент для хранения и управления цифровыми активами, взаимодействия с Web3 проектами и подписания смарт-контрактов.
- Web3 что она в себя включает?
Web3 включает блокчейн, децентрализацию, смарт-контракты, монеты Web3 и Web3 технологии.
- Как зарабатывать в Web3?
В Web3 можно зарабатывать через участие в Web3 проектах, стейкинг криптовалют, торговлю NFT и работу с децентрализованными финансами (DeFi).
- Какие риски связаны с Web3?
Риски Web3 включают высокую волатильность токенов, возможность мошенничества, а также сложности с регулированием и безопасностью личных данных.