Що таке ретродроп у криптовалюті та де його шукати?

Сфера криптовалют пропонує безліч способів заробітку, і один із відносно недавніх, але таких, що вже набирають популярності, методів - ретродропи. По суті, це нагороди, які проєкти нараховують користувачам за участь у ранніх етапах їхнього розвитку, навіть якщо на момент їхньої взаємодії з платформою не було оголошено про плановані бонуси.

У цій статті розберемося, що таке ретродроп, чим він відрізняється від аірдропа, як на цьому можна заробити і які існують ризики.

Ретродроп: що це таке

Ретродроп - це метод заохочення користувачів, які взаємодіяли з проєктом до офіційного випуску мережі (mainnet) або лістингу токена. На відміну від класичного аірдропу, у більшості випадків ретродроп орієнтований не на залучення нових користувачів, а на винагороду тих, хто вже є. Зазвичай такі нагороди отримують користувачі, які тестували платформу, користувалися її продуктами, залишали відгуки або здійснювали транзакції. Наприклад, проєкт може нарахувати токени всім користувачам, які виконували будь-які дії на їхній платформі до певної дати. Ретродропи особливо популярні серед блокчейн-проектів на початковому етапі, коли вони ще не мають власного токена. Таким чином вони можуть привернути увагу до продукту та отримати лояльну аудиторію, яка потенційно стане основою їхньої майбутньої спільноти.

Різниця між ретродропом і аїрдропом

На перший погляд, ретродропи й аїрдропи можуть здатися схожими, але між ними є кілька принципових відмінностей:

Мета: Аірдроп спрямований на залучення нових користувачів і збільшення аудиторії проєкту, а ретродроп - на заохочення тих, хто вже залучений у проєкт.

Час проведення: Аірдропи анонсуються заздалегідь і проводяться з метою реклами. Ретродропи ж можуть відбуватися несподівано, і інформація про них надходить тільки після виконання необхідних умов.

Вимоги: Учасники аірдропу зазвичай виконують прості завдання, такі як підписка на соціальні мережі проєкту та інша активність у спільноті. Для участі в ретродропі потрібно вже бути користувачем платформи і зробити низку дій до певного моменту.

Отже, якщо аірдропи - це маркетингова кампанія, націлена на привернення уваги, то ретродропи, навпаки, є прихованим бонусом для тих, хто підтримував проєкт від самого початку.

Приклади ретродропів

Ретродропи активно проводять на блокчейн-платформах, а також у проєктах, пов’язаних із децентралізованими фінансами (DeFi) і NFT. Ось кілька відомих прикладів:

- Uniswap: Один із найвідоміших ретродропів. У 2020 році Uniswap, децентралізована біржа, видала свої токени UNI всім користувачам, які хоч раз проводили транзакції на їхній платформі. Користувачі отримали по 400 UNI-токенів, що на той момент становило близько 1200 доларів.

- 1inch: Платформа для агрегування ліквідності 1inch у грудні 2020 року провела ретродроп, нарахувавши токени своїм раннім користувачам, що також принесло істотний прибуток тим, хто вчасно скористався цією можливістю.

- Paraswap: У 2021 році цей проєкт також нарахував токени раннім користувачам, які активно використовували платформу.

Кожен із цих ретродропів справив значний вплив на криптоспільноту та привернув увагу до платформ, довівши, що взаємодія з новими проєктами може бути не тільки корисною, а й прибутковою.

Для чого проводять ретродропи

Ретродропи переслідують кілька ключових цілей:

1. Заохочення лояльних користувачів

Ретродропи дають змогу проєктам винагороджувати ранніх користувачів за участь, тим самим зміцнюючи їхній зв’язок із платформою.

2. Створення бази користувачів

Ранні користувачі, які отримали токени, можуть стати основою для активної спільноти і сприяти подальшому зростанню проєкту.

3. Децентралізація

Ретродропи можуть стати інструментом для рівномірного розподілу токенів серед учасників мережі, роблячи її більш децентралізованою.

4. Маркетинг і підвищення впізнаваності

Хоча ретродропи від початку не націлені на залучення нових користувачів, вони створюють високий рівень інтересу до проєкту в криптоспільноті. Таким чином, ретродропи є потужним інструментом для залучення лояльних користувачів і підвищення довіри до платформи.

Як знайти ретродропи

Оскільки ретродропи зазвичай не анонсуються заздалегідь, важливо вміти розпізнавати потенційні можливості:

Моніторинг нових проєктів

Часто нові блокчейн-проєкти, у яких ще немає токенів, можуть згодом роздавати ретродропи. Важливо стежити за популярними криптоаналітичними платформами, такими як CoinGecko, CoinMarketCap або DeFi Pulse.

Вивчення тенденцій

Багато проєктів, що працюють у DeFi, GameFi і NFT, мають високу ймовірність запуску ретродропа. Підписка на їхні соціальні мережі та участь у тестових мережах може принести майбутні бонуси.

Використання спеціалізованих платформ

Платформи на кшталт DeBank і Dune Analytics надають аналітику щодо нових проєктів та їхньої активності. Це допомагає вчасно помітити перспективні проєкти.

Раннє залучення в нові проєкти - це один з найбільш ефективних способів отримати ретродроп.

Як взяти участь у ретродропі

Щоб отримати ретродроп, потрібно дотримуватися деяких рекомендацій:

1. Виберіть потенційно цікаві проєкти

Зазвичай для ретродропа підходять нові платформи або платформи, що розвиваються, які ще не випустили свій токен.

2. Взаємодійте з платформою

Це може включати реєстрацію, тестування функціоналу, виконання операцій у тестовій мережі, написання відгуків і пропозицій щодо поліпшення.

3. Зберігайте історію взаємодії

Щоб платформа могла легко ідентифікувати вас як раннього користувача, зберігайте дані про свої дії (наприклад, ID транзакцій).

Ці дії не гарантують 100% отримання ретродропа, але вони підвищують шанси на його отримання, оскільки багато платформ враховують активність користувачів на етапі початкового запуску.

На який заробіток можна розраховувати

Розмір ретродропа залежить від популярності проєкту, часу, проведеного користувачем на платформі, обсягу взаємодій і коштів виділених на заохочення. У середньому, ретродропи можуть приносити від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Наприклад, користувачі Uniswap отримали до 400 UNI, що за поточними ринковими цінами еквівалентно кільком тисячам доларів. Проте не всі ретродропи приносять таку високу прибутковість, і оцінити потенціал заробітку заздалегідь складно. Варто пам’ятати, що остаточна вигода залежить від ліквідності токенів та їхньої ринкової вартості.

Критерії вибору ретродропа

Під час вибору проєктів для участі в ретродропі важливо враховувати такі чинники:

1. Репутація і надійність

Проєкти з хорошою командою, залученими інвестиціями, високим рівнем безпеки менш ризиковані для користувача.

2. Сфери застосування

DeFi, NFT і GameFi проєкти частіше проводять ретродропи, ніж інші, тому варто віддавати перевагу цим секторам.

3. активність команди

Якщо проєкт активно розвивається і в нього є плани щодо запуску токенів, які прописані в офіційній дорожній карті, то це хороша ознака для можливого ретродропа.

Правильна оцінка перспективності проєкту допомагає уникнути розчарувань, втрати коштів і вибрати найкращі можливості для отримання ретродропа.

Найуспішніші ретродропи

Деякі ретродропи стали особливо успішними і прибутковими:

- Uniswap (UNI): Один із найвідоміших ретродропів, який приніс користувачам тисячі доларів.

- dYdX: Платформа видала токени своїм новим і активним користувачам, що і спонукало майбутні проєкти дотримуватися подібної системи.

- 1inch: Майданчик провів успішний ретродроп, який також привернув увагу до продукту.

- Arbitrum (ARB): Користувачі, які потрапили під лояльні критерії ретродропа, отримали кілька сотень доларів на акаунт за незначних витрат.

Ці ретродропи показали, як рання участь і інтерес до нових проєктів можуть принести високі доходи, зробивши їх популярними серед криптоентузіастів.

Які є ризики

Незважаючи на переваги, ретродропи пов’язані з ризиками:

1. Низька цінність токенів

Деякі токени, отримані в ретродропах, можуть виявитися малоцінними, особливо якщо проєкт не привертає належної уваги або не виправдав очікувань.

2. Шахрайство

У криптоіндустрії існує ймовірність зіткнутися з фальшивими ретродропами. Деякі шахраї можуть пропонувати «роздачі», щоб заволодіти коштами користувачів.

3. Висока волатильність

Курс отриманих токенів може сильно коливатися, і доходи можуть змінюватися залежно від стану ринку.

4 Вимоги до активності

Участь у ретродропах часто вимагає значних зусиль і тимчасових витрат, у деяких випадках і вкладення коштів для використання платформи, що може стати перешкодою для деяких користувачів.

Часті запитання (FAQ)

1. Як ретродропи допомагають створювати спільноту?

Ретродропи нагороджують користувачів, які підтримали проєкт на ранній стадії. Це створює лояльну базу, зацікавлену в його розвитку, що сприяє активній спільноті.

2. Що потрібно зробити, щоб отримати ретродроп?

Зазвичай необхідно користуватися платформою на етапі її тестування або безпосередньо в mainnet: здійснювати транзакції, залишати відгуки та брати участь у тестах продукту.

3. Чому ретродропи привабливі для досвідчених користувачів?

Ретродропи винагороджують за усвідомлену участь, а не за прості завдання, як в аірдропах. Це підходить користувачам, які глибше залучені в проєкт і готові вкласти ресурси та час.

4. Які основні ризики під час відпрацювання ретродропів?

Ризики можуть бути такі - отримані токени матимуть невисоку цінність, є ризик зіткнутися з шахраями, необхідність значних зусиль для виконання умов ретродропа.

5. Як дізнатися, що проєкт готує ретродроп?

Імовірність ретродропу вища у проєктів DeFi, GameFi та NFT. Варто звертати увагу на дорожні карти, активність розробників та анонси.