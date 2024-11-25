Что такое ретродроп в криптовалюте и где его искать?

Сфера криптовалют предлагает множество способов заработка, и один из относительно недавно появившихся, но уже набирающих популярность методов — ретродропы. По сути, это награды, которые проекты начисляют пользователям за участие в ранних этапах их развития, даже если на момент их взаимодействия с платформой не было объявлено о планируемых бонусах.

В этой статье разберемся, что такое ретродроп, чем он отличается от аирдропа, как на этом можно заработать и какие существуют риски.

Ретродроп: что это такое

Ретродроп — это метод поощрения пользователей, которые взаимодействовали с проектом до официального выпуска сети (mainnet) или листинга токена. В отличие от классического аирдропа, в большинстве случаев ретродроп ориентирован не на привлечение новых пользователей, а на вознаграждение уже существующих. Обычно такие награды получают пользователи, которые тестировали платформу, пользовались её продуктами, оставляли отзывы или совершали транзакции. Например, проект может начислить токены всем пользователям, которые выполняли какие-либо действия на их платформе до определенной даты. Ретродропы особенно популярны среди блокчейн-проектов на начальном этапе, когда они ещё не имеют собственного токена. Таким образом они могут привлечь внимание к продукту и получить лояльную аудиторию, которая потенциально станет основой их будущего сообщества.

Разница между ретродропом и аирдропом

На первый взгляд, ретродропы и аирдропы могут показаться схожими, но между ними есть несколько принципиальных различий:

Цель: Аирдроп направлен на привлечение новых пользователей и увеличение аудитории проекта, а ретродроп — на поощрение тех, кто уже вовлечён в проект.

Время проведения: Аирдропы анонсируются заранее и проводятся с целью рекламы. Ретродропы же могут происходить неожиданно, и информация о них поступает только после выполнения необходимых условий.

Требования: Участники аирдропа обычно выполняют простые задачи, такие как подписка на социальные сети проекта и иная активность в сообществе. Для участия в ретродропе нужно уже быть пользователем платформы и совершить ряд действий до определённого момента.

Итак, если аирдропы — это маркетинговая кампания, нацеленная на привлечение внимания, то ретродропы, наоборот, являются скрытым бонусом для тех, кто поддерживал проект с самого начала.

Примеры ретродропов

Ретродропы активно проводятся на блокчейн-платформах, а также в проектах, связанных с децентрализованными финансами (DeFi) и NFT. Вот несколько известных примеров:

– Uniswap: Один из самых известных ретродропов. В 2020 году Uniswap, децентрализованная биржа, выдала свои токены UNI всем пользователям, которые хоть раз проводили транзакции на их платформе. Пользователи получили по 400 UNI-токенов, что на тот момент составляло порядка 1200 долларов.

– 1inch: Платформа для агрегирования ликвидности 1inch в декабре 2020 года провела ретродроп, начислив токены своим ранним пользователям, что также принесло существенную прибыль тем, кто вовремя воспользовался этой возможностью.

– Paraswap: В 2021 году этот проект также начислил токены ранним пользователям, которые активно использовали платформу.

Каждый из этих ретродропов оказал значительное влияние на криптосообщество и привлёк внимание к платформам, доказав, что взаимодействие с новыми проектами может быть не только полезным, но и прибыльным.

Для чего проводят ретродропы

Ретродропы преследуют несколько ключевых целей:

1. Поощрение лояльных пользователей

Ретродропы позволяют проектам вознаграждать ранних пользователей за участие, тем самым укрепляя их связь с платформой.

2. Создание базы пользователей

Ранние пользователи, которые получили токены, могут стать основой для активного сообщества и способствовать дальнейшему росту проекта.

3. Децентрализация

Ретродропы могут стать инструментом для равномерного распределения токенов среди участников сети, делая её более децентрализованной.

4. Маркетинг и повышение узнаваемости

Хотя ретродропы изначально не нацелены на привлечение новых пользователей, они создают высокий уровень интереса к проекту в криптосообществе. Таким образом, ретродропы являются мощным инструментом для привлечения лояльных пользователей и повышения доверия к платформе.

Как найти ретродропы

Так как ретродропы обычно не анонсируются заранее, важно уметь распознавать потенциальные возможности:

Мониторинг новых проектов

Часто новые блокчейн-проекты, у которых ещё нет токенов, могут впоследствии раздавать ретродропы. Важно следить за популярными криптоаналитическими платформами, такими как CoinGecko, CoinMarketCap или DeFi Pulse.

Изучение тенденций

Многие проекты, работающие в DeFi, GameFi и NFT, имеют высокую вероятность запуска ретродропа. Подписка на их социальные сети и участие в тестовых сетях может принести будущие бонусы.

Использование специализированных платформ

Платформы типа DeBank и Dune Analytics предоставляют аналитику по новым проектам и их активности. Это помогает вовремя заметить перспективные проекты.

Раннее вовлечение в новые проекты — это один из наиболее эффективных способов получить ретродроп.

Как принять участие в ретродропе

Чтобы получить ретродроп, нужно следовать некоторым рекомендациям:

1. Выберите потенциально интересные проекты

Обычно для ретродропа подходят новые или развивающиеся платформы, которые ещё не выпустили свой токен.

2. Взаимодействуйте с платформой

Это может включать регистрацию, тестирование функционала, выполнение операций в тестовой сети, написание отзывов и предложений по улучшению.

3. Сохраняйте историю взаимодействия

Чтобы платформа могла легко идентифицировать вас в качестве раннего пользователя, сохраняйте данные о своих действиях (например, ID транзакций).

Эти действия не гарантируют 100% получение ретродропа, но они повышают шансы на его получение, так как многие платформы учитывают активность пользователей на этапе начального запуска.

На какой заработок можно рассчитывать

Размер ретродропа зависит от популярности проекта, времени, проведённого пользователем на платформе, объёма взаимодействий и средств выделенных на поощрение. В среднем, ретродропы могут приносить от нескольких сотен до пары тысяч долларов. Например, пользователи Uniswap получили до 400 UNI, что по текущим рыночным ценам эквивалентно нескольким тысячам долларов. Тем не менее, не все ретродропы приносят такую высокую доходность, и оценить потенциал заработка заранее сложно. Стоит помнить, что окончательная выгода зависит от ликвидности токенов и их рыночной стоимости.

Критерии выбора ретродропа

При выборе проектов для участия в ретродропе важно учитывать следующие факторы:

1. Репутация и надёжность

Проекты с хорошей командой, привлеченными инвестициями, высоким уровнем безопасности менее рискованны для пользователя.

2. Сферы применения

DeFi, NFT и GameFi проекты чаще проводят ретродропы, чем другие, поэтому стоит отдавать предпочтение этим секторам.

3. Активность команды

Если проект активно развивается и у него есть планы по запуску токенов, которые прописаны в официальной дорожной карте, то это хороший признак для возможного ретродропа.

Правильная оценка перспективности проекта помогает избежать разочарований, потери средств и выбрать лучшие возможности для получения ретродропа.

Самые успешные ретродропы

Некоторые ретродропы стали особенно успешными и прибыльными:

– Uniswap (UNI):

Один из самых известных ретродропов, принёсший пользователям тысячи долларов.

– dYdX:

Платформа выдала токены своим новым и активным пользователям, что и сподвигло будущие проекты придерживаться подобной системы.

– 1inch:

Площадка провела успешный ретродроп, который также привлёк внимание к продукту.

– Arbitrum (ARB):

Пользователи, попавшие под лояльные критерии ретродропа получили несколько сотен долларов на аккаунт при незначительных затратах.

Эти ретродропы показали, как раннее участие и интерес к новым проектам могут принести высокие доходы, сделав их популярными среди криптоэнтузиастов.

Какие есть риски

Несмотря на преимущества, ретродропы сопряжены с рисками:

1. Низкая ценность токенов

Некоторые токены, полученные в ретродропах, могут оказаться малоценными, особенно если проект не привлекает должного внимания или не оправдал ожиданий.

2. Мошенничество

В криптоиндустрии существует вероятность столкнуться с фальшивыми ретродропами. Некоторые мошенники могут предлагать «раздачи», чтобы завладеть средствами пользователей.

3. Высокая волатильность

Курс полученных токенов может сильно колебаться, и доходы могут меняться в зависимости от состояния рынка.

4. Требования к активности

Участие в ретродропах часто требует значительных усилий и временных затрат, в некоторых случаях и вложения средств для использования платформы, что может стать препятствием для некоторых пользователей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как ретродропы помогают создавать сообщество?

Ретродропы награждают пользователей, поддержавших проект на ранней стадии. Это создаёт лояльную базу, заинтересованную в его развитии, что способствует активному сообществу.

2. Что нужно сделать, чтобы получить ретродроп?

Обычно необходимо пользоваться платформой на этапе её тестирования или непосредственно в mainnet: совершать транзакции, оставлять отзывы и участвовать в тестах продукта.

3. Почему ретродропы привлекательны для опытных пользователей?

Ретродропы вознаграждают за осознанное участие, а не за простые задачи, как в аирдропах. Это подходит пользователям, которые глубже вовлечены в проект и готовы вложить ресурсы и время.

4. Каковы основные риски при отработке ретродропов?

Риски могут быть следующие – полученные токены будут обладать невысокой ценностью, есть риск столкнуться с мошенниками, необходимость значительных усилий для выполнения условий ретродропа.

5. Как узнать, что проект готовит ретродроп?

Вероятность ретродропа выше у проектов DeFi, GameFi и NFT. Стоит обращать внимание на дорожные карты, активность разработчиков и анонсы.