Для чого потрібен кумулятивний прибуток і як його відстежувати?

Важливою частиною трейдингу є введення особистої торгової статистики. Саме завдяки цьому трейдер розуміє, коли йому варто провести роботу над помилками, а коли, навпаки, почати використовувати більший обсяг, ніж був до. Без введення статистики прибутковий трейдинг на дистанції неможливий і ніколи не буде.

Кумулятивний прибуток - це візуальне відображення на графіку прибутку і збитків трейдера по відношенню до депозиту за певний період часу. Цей інструмент дає розуміння трейдеру, у правильному напрямку він рухається чи ні.

У трейдингу кумулятивний прибуток виконує кілька важливих функцій:

1. Аналіз ефективності торгівлі. Відстеження кумулятивного прибутку дає змогу трейдеру оцінити загальну прибутковість своїх торгових операцій за певний період часу. Це допомагає зрозуміти, наскільки успішною є обрана торговельна стратегія.

2. Управління ризиками. Аналіз кумулятивного прибутку допомагає трейдеру виявити періоди збиткових угод і вжити заходів щодо їх зниження, а також оцінити прийнятний рівень ризику.

Мотивація і самооцінка. Спостереження за зростанням кумулятивного прибутку надихає трейдера, підвищує його впевненість і стимулює до подальшого вдосконалення торгової системи.

4. Планування торгівлі. Кумулятивний прибуток допомагає трейдеру ставити реалістичні цілі щодо прибутковості та розподіляти капітал.

5. Розрахунок торгових показників. На основі кумулятивного прибутку трейдер може розрахувати такі важливі показники, як коефіцієнт прибутковості та просадки.

Таким чином, кумулятивний прибуток є ключовим індикатором успішності трейдера, дає йому змогу оцінювати ефективність своєї торговельної стратегії та управляти ризиками. Це найважливіший інструмент для досягнення довгострокового фінансового успіху в трейдингу.

На платформі зі створення торгових ботів Veles кумулятивний прибуток доступний у бектестах налаштувань у блоці Графіки.

Показ прибутковості налаштувань на графіку дасть розуміння, чи варто запускати бота з обраними налаштуваннями, чи варто вносити корективи. Також можна оцінити, в якому часовому відрізку торгові алгоритми були найбільш прибутковими, і вивчити, чому так відбувалося.

Зібравши потрібну кількість торгової статистики відпрацювань активу і доходів з витратами, можна розуміти, коли потрібно входити в угоди і за яких обставин.