Для чего нужна кумулятивная прибыль и как ее отслеживать?

Важной частью трейдинга является введение личной торговой статистики. Именно благодаря этому трейдер понимает, когда ему стоит провести работу над ошибками, а когда, наоборот, начать использовать больший объем, чем был до. Без введения статистики прибыльный трейдинг на дистанции невозможен и никогда не будет.

Кумулятивная прибыль – это визуальное отражение на графике прибыли и убытков трейдера по отношении к депозиту за определенный период времени. Этот инструмент дает понимание трейдеру, в правильном направлении он движется или нет.

В трейдинге кумулятивная прибыль выполняет несколько важных функций:

1. Анализ эффективности торговли. Отслеживание кумулятивной прибыли позволяет трейдеру оценить общую доходность своих торговых операций за определенный период времени. Это помогает понять, насколько успешна выбранная торговая стратегия.

2. Управление рисками. Анализ кумулятивной прибыли помогает трейдеру выявить периоды убыточных сделок и принять меры по их снижению, а также оценить приемлемый уровень риска.

3. Мотивация и самооценка. Наблюдение за ростом кумулятивной прибыли вдохновляет трейдера, повышает его уверенность и стимулирует к дальнейшему совершенствованию торговой системы.

4. Планирование торговли. Кумулятивная прибыль помогает трейдеру ставить реалистичные цели по доходности и распределять капитал.

5. Расчет торговых показателей. На основе кумулятивной прибыли трейдер может рассчитать такие важные показатели, как коэффициент доходности и просадки.

Таким образом, кумулятивная прибыль является ключевым индикатором успешности трейдера, позволяет ему оценивать эффективность своей торговой стратегии и управлять рисками. Это важнейший инструмент для достижения долгосрочного финансового успеха в трейдинге.

На платформе по созданию торговых ботов Veles кумулятивная прибыль доступна в бектестах настроек в блоке Графики.

Показ прибыльности настроек на графике даст понимание, стоит ли запускать бота с выбранными настройками или стоит вносить коррективы. Также можно оценить, в каком временном отрезке торговые алгоритмы были наиболее профитными, и изучить, почему так происходило.

Собрав нужное количество торговой статистики отработок актива и доходов с расходами, можно понимать, когда нужно входить в сделки и при каких обстоятельствах.