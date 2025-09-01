У традиційних фінансах є варіанти розміщення капіталу під відсотки. У криптовалюті ж схожим способом отримання відсотків для інвесторів є фармінг.

Що таке фармінг простими словами

Якщо пояснити максимально просто, то фармінг в крипті — це спосіб отримувати дохід від своїх криптовалютних активів без їх продажу. По суті, це як депозит в банку, тільки в світі DeFi фармінг відбувається через пули ліквідності і смарт-контракти. Користувачі тимчасово передають свої монети в розпорядження платформи, яка використовує їх для забезпечення торгів або кредитування, а в обмін виплачує винагороду.

При цьому новачки плутають терміни фішинг і фармінг : перший пов'язаний з кібератаками, а другий — з чесним способом заробітку в децентралізованих фінансах.

Як працює фармінг у криптовалюті

Механізм yield farming простий: ви додаєте криптовалюту в пули ліквідності криптовалют, які потрібні децентралізованим біржам для роботи. За це ви отримуєте відсоток від комісій користувачів або спеціальні токени винагороди.

Наприклад, пули ліквідності Uniswap дозволяють торгувати токенами безпосередньо між користувачами без посередників. Щоб створити пул ліквідності, потрібно внести рівну вартість двох токенів (наприклад, ETH і USDT) і підписати смарт-контракт. Однак варто пам'ятати і про ризик impermanent loss — тимчасову втрату вартості активів через коливання цін.

Види фармінгу в крипті

У сфері криптовалют є кілька популярних форматів:

Liquidity mining — надання ліквідності біржі та отримання винагороди у вигляді токенів проекту.

— надання ліквідності біржі та отримання винагороди у вигляді токенів проекту. Yield farming — вкладення в різні пули та платформи для максимізації доходу.

— вкладення в різні пули та платформи для максимізації доходу. Стейкінг — заморожування монет в мережі для підтвердження транзакцій і отримання винагород. Кожен спосіб має різний рівень прибутковості та ризику.

Популярні платформи для фармінгу криптовалют

Сьогодні існує безліч платформ для фармінгу криптовалют, але найвідоміші: фармінг на PancakeSwap — Binance Smart Chain-платформа з низькими комісіями, фармінг на Uniswap — одна з перших DEX, що запустили масові пули ліквідності, а також проекти Curve, Aave, Balancer, орієнтовані на досвідчених користувачів.

Як почати фармити криптовалюту





Щоб розібратися, що означає фармити крипту, можна піти простим шляхом:

Вибрати платформу (PancakeSwap, Uniswap, Aave та ін.).

Створити криптогаманець (наприклад, MetaMask).

Купити або перевести необхідні токени.

Створити пул ліквідності або приєднатися до існуючого.

Стежити за прибутковістю і ризиками (impermanent loss, зломи смарт-контрактів).

Помилки новачків у фармінгу

Навіть розуміючи, що означає фармити крипту, багато новачків роблять типові помилки, які можуть призвести до втрати капіталу. Однією з найпоширеніших є вкладення коштів у сумнівні проєкти без попередньої перевірки. У сфері DeFi фармінгу часто зустрічаються шахрайські пули або підроблені копії відомих платформ, і інвестори, приваблені високою прибутковістю, ризикують втратити всі вкладення. Щоб уникнути цього, важливо перевіряти репутацію проекту, вивчати відгуки, команду та наявність аудиту смарт-контрактів.

Ще одна серйозна проблема — ігнорування ризику impermanent loss (непостійні втрати через волатильність активу). При участі в пулі ліквідності криптовалют ціна одного з токенів може змінитися так, що підсумкова сума при виведенні виявиться меншою, ніж при звичайному зберіганні активів. Це дуже болісно позначається при високій волатильності. Для зниження ризику досвідчені трейдери радять починати з пар стейблкоїнів, наприклад USDT/USDC, де цінові коливання мінімальні.

Нерідко новачки вибирають невідповідну платформу, віддаючи перевагу маловідомим DEX з обіцянкою надприбутків, ігноруючи перевірені варіанти на кшталт PancakeSwap або Uniswap.

Такий вибір може закінчитися втратою коштів через злом/скам або раптове закриття майданчика.

Небезпеку становить і відсутність диверсифікації. Інвестуючи весь капітал в один пул або на одній платформі, користувач піддає себе ризику втратити все при збої смарт-контракту або різкій зміні курсу активів. Більш надійний підхід — розподіляти кошти між декількома пулами, токенами і платформами.

Багато хто також недооцінює вплив комісій і податків. У мережах з високим навантаженням, наприклад Ethereum, комісії за транзакції можуть «з'їдати» значну частину доходу. До того ж у деяких країнах дохід від фармінгу криптовалют оподатковується, що теж варто враховувати при розрахунках. Для мінімізації витрат краще вибирати мережі з низькими комісіями, такі як Binance Smart Chain, Polygon або Arbitrum, і заздалегідь уточнювати податкові зобов'язання.

FAQ

1. Що таке фармінг простими словами?

Це спосіб заробити на криптовалюті, надаючи її в пули ліквідності для роботи децентралізованих платформ.

2. Що означає фармити крипту?

Це означає вкладати свої токени в DeFi-проєкти і отримувати винагороду.

3. Чим відрізняється yield farming від liquidity mining?

Liquidity mining — це надання ліквідності платформі і отримання винагороди, а yield farming включає комплекс стратегій для максимізації доходу через надання активів у борг.

4. Які ризики є у фармінгу?

Основні — втрати через волатильність курсу, злами смарт-контрактів і волатильність ринку.

5. Чи можна почати з маленької суми?

Так, але комісії та ризики можуть «з'їсти» значну частину прибутку.