Что такое фарминг в криптовалюте

В традиционных финансах есть варианты размещения капитала под проценты. В криптовалюте же схожим способом получения процентов для инвесторов — фарминг.

Что такое фарминг простыми словами

Если объяснить максимально просто, то фарминг в крипте — это способ получать доход от своих криптовалютных активов без их продажи. По сути, это как депозит в банке, только в мире DeFi фарминг происходит через пулы ликвидности и смарт-контракты. Пользователи временно передают свои монеты в распоряжение платформы, которая использует их для обеспечения торгов или кредитования, а в обмен выплачивает вознаграждение.

При этом новички путают термины фишинг и фарминг: первый связан с кибератаками, а второй — с честным способом заработка в децентрализованных финансах.

Как работает фарминг в криптовалюте

Механизм yield farming прост: вы добавляете криптовалюту в пулы ликвидности криптовалют, которые нужны децентрализованным биржам для работы. За это вы получаете процент от комиссий пользователей или специальные токены вознаграждения.

Например, пулы ликвидности Uniswap позволяют торговать токенами напрямую между пользователями без посредников. Чтобы создать пул ликвидности, нужно внести равную стоимость двух токенов (например, ETH и USDT) и подписать смарт-контракт. Однако стоит помнить и про риск impermanent loss — временную потерю стоимости активов из-за колебаний цен.

Виды фарминга в крипте

В сфере криптовалют есть несколько популярных форматов:

Liquidity mining — предоставление ликвидности бирже и получение вознаграждения в виде токенов проекта.

Yield farming — вложение в разные пулы и платформы для максимизации дохода.

Стейкинг — заморозка монет в сети для подтверждения транзакций и получения вознаграждений. Каждый способ имеет разный уровень доходности и риска.

Популярные платформы для фарминга криптовалют

Сегодня существует множество платформ для фарминга криптовалют, но самые известные: фарминг на PancakeSwap — Binance Smart Chain-платформа с низкими комиссиями, фарминг на Uniswap — одна из первых DEX, запустивших массовые пулы ликвидности, а также проекты Curve, Aave, Balancer, ориентированные на опытных пользователей.

Как начать фармить криптовалюту

Чтобы разобраться, что значить фармить крипту, можно пойти по простому пути:

Выбрать платформу (PancakeSwap, Uniswap, Aave и др.).

Создать крипто кошелек (например, MetaMask).

Купить или перевести нужные токены.

Создать пул ликвидности или присоединиться к существующему.

Следить за доходностью и рисками (impermanent loss, взломы смарт-контрактов).

Ошибки новичков в фарминге

Даже понимая, что значит фармить крипту, многие новички совершают типичные ошибки, которые могут привести к потере капитала. Одной из самых распространенных является вложение средств в сомнительные проекты без предварительной проверки. В сфере DeFi фарминга часто встречаются мошеннические пулы или поддельные копии известных платформ, и инвесторы, привлеченные высокой доходностью, рискуют потерять все вложения. Чтобы избежать этого, важно проверять репутацию проекта, изучать отзывы, команду и наличие аудита смарт-контрактов.

Еще одна серьезная проблема — игнорирование риска impermanent loss (непостоянные потери из-за волатильности актива). При участии в пуле ликвидности криптовалют цена одного из токенов может измениться так, что итоговая сумма при выводе окажется меньше, чем при обычном хранении активов. Очень болезненно это сказывается при высокой волатильности. Для снижения риска опытные трейдеры советуют начинать с пар стейблкоинов, например USDT/USDC, где ценовые колебания минимальны.

Нередко новички выбирают неподходящую платформу, отдавая предпочтение малоизвестным DEX с обещанием сверхприбылей, игнорируя проверенные варианты вроде PancakeSwap или Uniswap.

Такой выбор может закончиться потерей средств из-за взлома/скама или внезапного закрытия площадки.

Опасность представляет и отсутствие диверсификации. Инвестируя весь капитал в один пул или на одной платформе, пользователь подвергает себя риску потерять всё при сбое смарт-контракта или резком изменении курса активов. Более надежный подход — распределять средства между несколькими пулами, токенами и платформами.

Многие также недооценивают влияние комиссий и налогов. В сетях с высокой нагрузкой, например Ethereum, комиссии за транзакции могут “съедать” значительную часть дохода. Вдобавок в некоторых странах доход от фарминг криптовалют облагается налогами, что тоже стоит учитывать при расчетах. Для минимизации издержек лучше выбирать сети с низкими комиссиями, такие как Binance Smart Chain, Polygon или Arbitrum и заранее уточнять налоговые обязательства.

FAQ

1. Что такое фарминг простыми словами?

Это способ заработать на криптовалюте, предоставляя ее в пулы ликвидности для работы децентрализованных платформ.

2. Что значить фармить крипту?

Это значит вкладывать свои токены в DeFi-проекты и получать вознаграждение.

3. Чем отличается yield farming от liquidity mining?

Liquidity mining — это предоставление ликвидности платформе и получение награды, а yield farming включает комплекс стратегий для максимизации дохода через предоставление активов в долг.

4. Какие риски есть в фарминге?

Основные — потери из-за волатильности курса, взломы смарт-контрактов и волатильность рынка.

5. Можно ли начать с маленькой суммы?

Да, но комиссии и риски могут “съесть” значительную часть прибыли.