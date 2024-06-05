Що таке сектор RWA?

Real World Assets (RWA) - це сектор токенізованих активів «реального світу» представлених на блокчейні. До таких активів належать - золото, витвори мистецтва, нерухомість або будь-яке майно.

Ідея токенізації полягає в тому, що реальні «фізичні» активи можна представити в цифровій формі у вигляді токенів, розміщених на блокчейні. Це дає можливість торгувати цими активами, а також використовувати їх як забезпечення для отримання кредитів у децентралізованих фінансах.

Таким чином, RWA відкриває шлях до більшої ліквідності традиційних матеріальних активів за рахунок їх інтеграції в блокчейн-екосистему. Це є одним із ключових напрямків розвитку технології розподіленого реєстру у фінансовій сфері.

Токени, пов’язані з сектором RWA, поки що не є широко поширеним явищем. Але світ іде до того, що зростання попиту на цю технологію тільки зросте.

Ключові моменти сектора RWA:

Токенізація RWA

Деякі проєкти намагаються токенізувати зважені за ризиком активи банків. Це передбачає випуск спеціальних токенів, які представляють частку в пулі кредитів або активів банку.

Цілі сектора RWA

- Підвищення ліквідності банківських активів

- Залучення додаткового фінансування для банків

- Створення нових інвестиційних можливостей

Приклади проєктів

Деякі приклади включають:

- TELLER - платформа, що дає змогу банкам випускати токени, які представляють їхні RWA

- CFG (Tinlake) - протокол для децентралізованого кредитування малого бізнесу. Ключова особливість - інтеграція з Tinlake, платформою для торгівлі токенізованими активами.

- POLYX - токен блокчейну і проєкту, який відповідає за майданчик, на якому можна токенізувати активи і на ньому ж їх продавати

- TOKEN - Створювати токенізовані продукти користувачам допомагає штучний інтелект, принцип платформи схожий з POLYX - все в одному.

Виклики та ризики

Токенізація RWA стикається з низкою викликів:

- Регулятивні обмеження

- Складність оцінки та моніторингу ризиків

- Потенційна ліквідність і волатильність таких токенів

RWA дають змогу об’єднати традиційні фінанси з технологією блокчейн, забезпечуючи ширшу ліквідність та інноваційні фінансові продукти.

У попередньому кварталі ринок RWA зростав семимильними кроками. Обсяг токенізованих казначейських зобов’язань, включно з інституційним цифровим фондом ліквідності USD від BlackRock, фондом короткострокових державних цінних паперів США від Superstate та USDY від Ondo, зріс на вражаючі 41% та сягнув майже 1,3 млрд доларів, що було зумовлено значним інституційним інтересом та запуском інноваційних продуктів.

Концепція токенізації RWA перебуває на ранній стадії розробки. Очікується, що в міру розвитку технологій і регулювання такі токени можуть стати більш поширені в майбутньому. Однак поки що це залишається відносно нішевим і експериментальним напрямком у фінансовому секторі, але досить перспективним. Інтернет захоплює світ, і на реальних активах він точно не зупиниться, тому цей сектор точно вартий уваги та інвестування в нього.