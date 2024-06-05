Что такое сектор RWA?

Real World Assets (RWA) – это сектор токенизированных активов «реального мира» представленных на блокчейне. К таким активам относятся – золото, произведения искусства, недвижимость или любое имущество.

Идея токенизации заключается в том, что реальные «физические» активы можно представить в цифровой форме в виде токенов, размещенных на блокчейне. Это дает возможность торговать этими активами, а также использовать их в качестве обеспечения для получения кредитов в децентрализованных финансах.

Таким образом, RWA открывает путь к большей ликвидности традиционных материальных активов за счет их интеграции в блокчейн-экосистему. Это является одним из ключевых направлений развития технологии распределенного реестра в финансовой сфере.

Токены, связанные с сектором RWA, пока не являются широко распространенным явлением. Но мир идет к тому, что рост спроса на эту технологию только возрастет.

Ключевые моменты сектора RWA:

Токенизация RWA

Некоторые проекты пытаются токенизировать взвешенные по риску активы банков. Это предполагает выпуск специальных токенов, которые представляют долю в пуле кредитов или активов банка.

Цели сектора RWA

— Повышение ликвидности банковских активов

— Привлечение дополнительного финансирования для банков

— Создание новых инвестиционных возможностей

Примеры проектов

Некоторые примеры включают:

— TELLER — платформа, позволяющая банкам выпускать токены, представляющие их RWA

— CFG (Tinlake) — протокол для децентрализованного кредитования малого бизнеса. Ключевая особенность – интеграция с Tinlake, платформой для торговли токенизированными активами.

— POLYX – токен блокченйна и проекта, который отвечает за площадку, на которой можно токенизировать активы и на ней же их продавать

— TOKEN – Создавать токенизированные продукты пользователям помогает искусственный интеллект, принцип платформы схож с POLYX – все в одном.

Вызовы и риски

Токенизация RWA сталкивается с рядом вызовов:

— Регулятивные ограничения

— Сложность оценки и мониторинга рисков

— Потенциальная ликвидность и волатильность таких токенов

RWA позволяют объединить традиционные финансы с технологией блокчейн, обеспечивая более широкую ликвидность и инновационные финансовые продукты.

В предыдущем квартале рынок RWA рос семимильными шагами. Объем токенизированных казначейских обязательств, включая институциональный цифровой фонд ликвидности USD от BlackRock, фонд краткосрочных государственных ценных бумаг США от Superstate и USDY от Ondo, вырос на впечатляющие 41% и достиг почти 1,3 млрд. долларов, что было обусловлено значительным институциональным интересом и запуском инновационных продуктов.

Концепция токенизации RWA находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что по мере развития технологий и регулирования такие токены могут стать более распространены в будущем. Однако пока это остается относительно нишевым и экспериментальным направлением в финансовом секторе, но достаточно перспективным. Интернет захватывает мир, и на реальных активах он точно не остановится, поэтому этот сектор точно достоин внимания и инвестирования в него.