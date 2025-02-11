Що таке волатильність - пояснюємо простими словами

Одним з важливих показників на фінансових ринках є волатильність, залежно від неї, учасники ринку ухвалюють свої торгові або інвестиційні рішення. Водночас важливо розуміти, що волатильність сама по собі не є хорошою чи поганою, вона лише відображає динаміку зміни цін.

Волатильність - що це і які її види бувають

Волатильність - це фінансовий показник, що позначає ступінь коливань цін на активи, як-от криптовалюти, акції, валюти, товари та інші інвестиційні інструменти, у певний період часу. Чим вищий показник волатильності, тим сильніше змінюються ціни.

Волатильність може бути короткостроковою або довгостроковою, і існує кілька типів волатильності:

1. Історична волатильність - це вимірювання волатильності за минулий період часу. Вона показує наскільки сильно змінювалися ціни на активи в минулому.

2. Очікувана (або імпліцитна) волатильність - це прогнозована волатильність на майбутнє, що ґрунтується на даних про поточні ціни та ринкові очікування. Вона часто використовується для оцінки майбутніх ризиків.

3. Волатильність за прибутковістю - вимірює зміну цін, що ґрунтується на процентних змінах цін активів. Це допомагає трейдерам аналізувати ризики під час торгівлі акціями або іншими активами.

Як можна розрахувати волатильність

Волатильність можна розрахувати за допомогою декількох методів, але найпоширеніший спосіб - це використання стандартного відхилення прибутковості. Для цього потрібно:

1. Розрахувати дохідність за кожен період.

2. Обчислити середню дохідність.

3. Розрахувати відхилення кожної прибутковості від середньої.

4. Знайти середнє квадратичне відхилення (стандартне відхилення).

Приклад:

Припустимо, у нас є дані про ціну криптовалюти за п’ять днів:

День 1: $100

День 2: $102

День 3: $101

День 4: $104

День 5: $105

1. Розраховуємо прибутковість на кожен день:

День 2: (102 - 100) / 100 = 0.02 (2%)

День 3: (101 - 102) / 102 = -0.0098 (-0.98%)

День 4: (104 - 101) / 101 = 0.0297 (2.97%)

День 5: (105 - 104) / 104 = 0.0096 (0.96%)

2. Середня дохідність: (2% + (-0.98%) + 2.97% + 0.96%) / 4 = 1.2375%

3. Стандартне відхилення (волатильність) - це середнє відхилення дохідностей від їхньої середньої величини.

Фактори, що впливають на волатильність

На волатильність впливають різні чинники, такі як:

1. Економічні чинники

Економічні показники країни або регіону відіграють важливу роль у формуванні волатильності. Серед основних факторів:

1.1 Динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту)

Якщо економіка зростає, ринки зазвичай стабілізуються, а волатильність знижується. Однак під час економічних криз або уповільнення зростання ВВП інвестори стають більш обережними, що призводить до підвищення волатильності.

1.2. Рівень інфляції

Висока інфляція знижує купівельну спроможність і викликає невпевненість на ринках, що призводить до різких коливань цін. У періоди низької інфляції ринки, як правило, більш стабільні.

1.3. Зміна процентних ставок

Центральні банки, такі як ФРС США або ЄЦБ, регулюють відсоткові ставки, впливаючи на вартість кредитів і прибутковість фінансових інструментів. Підвищення ставок робить інвестиції в акції менш привабливими, викликаючи розпродажі та зростання волатильності. Зниження ставок, навпаки, стимулює інвестиції, зменшуючи коливання цін.

1.4 Державна політика та регулювання

Введення нових податків, антимонопольні заходи, санкції або інші економічні реформи можуть раптово змінити поведінку ринку, спричиняючи зростання волатильності.

2. Політичні події

Політична стабільність або нестабільність безпосередньо впливає на ринки.

2.1 Вибори та зміна влади

Під час виборів ринки часто виявляють підвищену волатильність, оскільки інвестори не впевнені в майбутній економічній політиці нового уряду. Наприклад, президентські вибори в США можуть значно вплинути на фондові індекси.

2.2 Геополітичні конфлікти та санкції

Військові дії, торгові війни або санкційні обмеження створюють невизначеність, яка впливає на курси валют, ціни на сировину та котирування акцій.

2.3 Політичні кризи

Скандали, корупційні розслідування або протести можуть похитнути довіру інвесторів, збільшуючи коливання на ринках.

3. Ринкові фактори

Деякі фактори виникають безпосередньо всередині фінансових ринків.

3.1 Спекулятивна активність

Високочастотний трейдинг і активні спекулятивні угоди можуть збільшувати короткострокову волатильність, особливо в періоди невизначеності.

3.2 Ліквідність ринку

Коли на ринку багато покупців і продавців, активи торгуються стабільно, а волатильність нижча. Однак при зниженні ліквідності навіть невеликі угоди можуть викликати різкі цінові стрибки.

3.3 Маніпуляції ринком

Іноді великі гравці можуть свідомо створювати різкі зміни цін (наприклад, шляхом масових покупок або продажів), що призводить до короткострокових сплесків волатильності.

4. Психологічні чинники

Ринок багато в чому залежить від емоцій і поведінки інвесторів.

4.1 Паніка та ажіотаж

Якщо інвестори починають масово продавати активи через страх втрат, це призводить до підвищеної волатильності. Зворотна ситуація - надмірний оптимізм, коли інвестори починають активно скуповувати активи, створюючи «бульбашку».

4.2 Ефект натовпу

Багато інвесторів приймають рішення, слідуючи за більшістю, що призводить до швидких і хаотичних рухів на ринку.

4.3 Очікування і прогнози

Припущення аналітиків і прогнози можуть заздалегідь впливати на ринок. Наприклад, якщо очікується сильна квартальна звітність компанії, акції можуть різко зрости в ціні ще до її публікації.

5. Макроекономічні та глобальні події

Великі зовнішні події можуть різко вплинути на волатильність світових ринків.

5.1 Природні катастрофи

Землетруси, урагани, цунамі та інші стихійні лиха можуть руйнувати інфраструктуру та економіки, спричиняючи різкі зміни на фондових ринках.

5.2 Пандемії та епідемії

Приклад: пандемія COVID-19, яка 2020 року спричинила рекордну волатильність на фондових ринках і призвела до падіння цін на нафту.

5.3 Кризи та рецесії

Фінансові кризи, такі як криза 2008 року, значно підвищують волатильність на тлі масових банкрутств і падіння ринків.

6. Корпоративні чинники

Волатильність може бути пов’язана із ситуацією всередині окремих компаній і галузей.

6.1 Фінансові звіти та показники компаній

Опубліковані звітності про прибутки та збитки можуть викликати значні зміни у вартості акцій. Якщо компанія перевищила прогнози аналітиків, акції можуть різко зрости, і навпаки.

6.2 Новини про злиття і поглинання

Коли оголошують про угоди злиття компаній, волатильність акцій може різко збільшитися через очікування інвесторів.

6.3 Скандали та судові розгляди

Скандали, як-от шахрайство в бухгалтерії, можуть різко обвалити акції компанії та збільшити волатильність ринку.

Індикатори, за якими оцінюють волатильність

Для аналізу волатильності використовують кілька популярних індикаторів:

1. Індекс волатильності (VIX) - показник, який розраховується на основі цін опціонів на акції S&P 500 і показує очікування ринку щодо волатильності на найближчі 30 днів. Що вищий індекс, то більш волатильним вважається ринок.

2. Середньоквадратичне відхилення (Standard Deviation) - допомагає виміряти стандартне відхилення цін активу від його середньої вартості за певний період.

3. Bollinger Bands (Смуги Боллінджера) - цей індикатор використовує стандартне відхилення для створення двох смуг, які показують діапазон, у якому актив може коливатися.

4. Average True Range (ATR) - розраховує показник волатильності, ґрунтуючись на різниці між максимальною і мінімальною ціною за день.

Волатильність акцій і валюти

Волатильність акцій і валютних курсів значно впливає на поведінку інвесторів і трейдерів. Акції, особливо тих компаній, які схильні до великих економічних ризиків, можуть демонструвати високу волатильність. Валютні пари, наприклад, долар/євро або фунт/долар, також можуть сильно коливатися, особливо у відповідь на економічні або політичні події.

Для трейдерів волатильність є можливістю для отримання прибутку, оскільки високі коливання цін можуть відкрити потенціал для входу і виходу з угод з великим профітом.

Як можна заробити на волатильності

Є кілька способів заробити на волатильності:

1. Торгівля на основі коливань - трейдери використовують короткострокові зміни цін, щоб купувати за низькими цінами і продавати за високими.

2. Опціони та ф’ючерси - використання похідних фінансових інструментів дає змогу заробляти на зміні цін активів.

3. Стратегії хеджування - для більш досвідчених інвесторів, стратегії хеджування допомагають зменшити ризики, пов’язані з високою волатильністю.

4. Торгівля на новинах - різкі зміни цін можуть відбуватися на тлі важливих новин, і досвідчені трейдери можуть використовувати цей момент для отримання прибутку.

Плюси і мінуси волатильності для інвестицій

Плюси волатильності для інвесторів:

1. Можливість отримання високого прибутку

Що вища волатильність, то більші цінові коливання, а отже, в інвесторів і трейдерів з’являються можливості для заробітку. Якщо правильно передбачити рух ринку, можна отримати значний прибуток за короткий термін.

Приклад:

Припустимо, криптовалюта компанії коштувала $100, але через позитивні новини зросла до $120 лише за тиждень. Трейдер, який купив актив перед зростанням, зміг заробити 20% прибутку всього за кілька днів.

2. сприятливі умови для активних трейдерів

Волатильність відкриває можливості для денних трейдерів (day traders), скальперів і трейдерів, які торгують за новинами. Вони заробляють на швидких змінах цін, купуючи і продаючи активи протягом короткого періоду.

Приклад:

Трейдер може купити акції вранці по $50 і продати вдень по $55, заробляючи на денних коливаннях.

3. Можливість купити активи за вигідною ціною

Під час сильних ринкових коливань ціни на активи можуть короткочасно знижуватися. Це створює чудову можливість для довгострокових інвесторів купити перспективні акції або інші активи зі знижкою.

Приклад:

Під час кризи 2020 року акції великих технологічних компаній, таких як Apple і Microsoft, різко впали в ціні. Інвестори, які купили їх у цей момент, змогли отримати багаторазовий прибуток через кілька місяців, коли ринок відновився.

4. Підвищена ліквідність

Волатильні ринки приваблюють більше учасників, збільшуючи ліквідність - тобто швидкість, з якою можна купити або продати актив за ринковою ціною. Це особливо важливо для трейдерів, які працюють з великими сумами.

Приклад:

На ринку з високою ліквідністю інвестор може швидко купити або продати акції без значних втрат на різниці між цінами купівлі та продажу (спреді).

5. Диверсифікація портфеля

Волатильність може сприяти кращому розподілу активів. Інвестори можуть включати в портфель як волатильні інструменти для отримання швидкого прибутку, так і стабільні активи для захисту капіталу.

Приклад:

Інвестор може тримати частину капіталу в надійних облігаціях, а частину у волатильних акціях або криптовалютах, створюючи збалансований портфель.

Мінуси волатильності для інвесторів:

1. Високі ризики втрат

Що вища волатильність, то більша ймовірність значних збитків. Якщо ринок рухається не в той бік, інвестори можуть швидко втратити капітал.

Приклад:

Акція компанії Tesla коштувала $250, але після негативної новини про проблеми з виробництвом впала до $200 всього за кілька днів. Інвестор, який купив акції по $250, зазнав би збитків, якщо не встиг вчасно продати.

2 Емоційний стрес і психологічний тиск

Різкі коливання цін можуть викликати страх і паніку в інвесторів, змушуючи їх приймати необдумані рішення - продавати активи на падінні або купувати на піку.

Приклад:

Під час кризи 2008 року багато інвесторів у паніці продавали активи на мінімумі, фіксуючи збитки, а потім спостерігали, як ринок відновився і зріс у кілька разів.

3. Складність прогнозування

Висока волатильність робить технічний аналіз і прогнозування складнішими, оскільки ринок може поводитися хаотично. Навіть досвідчені аналітики часто помиляються у своїх прогнозах.

Приклад:

Якщо курс біткоїна різко зріс на 15% за день, це не гарантує подальшого зростання - наступного дня він може впасти на 20%.

4. Збільшені торгові витрати

Часта торгівля в умовах високої волатильності призводить до підвищених комісій і спредів. Особливо це актуально для тих, хто використовує маржинальну торгівлю і кредитне плече.

Приклад:

Трейдер, який здійснює десятки угод на день, може втратити значну частину прибутку на комісіях брокера.

5. Можливість маніпуляцій ринком

На волатильних ринках великі гравці (інституційні інвестори, маркет-мейкери) можуть штучно впливати на ціни, створюючи помилкові тренди і збиваючи з пантелику роздрібних трейдерів.

Приклад:

2021 року на ринку криптовалют відбувалися «памп і дамп» (pump & dump) схеми, коли великі гравці розганяли ціну активу, а потім масово продавали, обвалюючи ринок.

Висновок

Волатильність є невід’ємною частиною фінансових ринків, вона може як створювати можливості для заробітку, так і збільшувати ризики для інвесторів. Знання чинників, що впливають на волатильність, а також використання індикаторів і розрахунків дає змогу краще орієнтуватися на ринках і ухвалювати обґрунтовані рішення.

Запитання, які часто ставлять

1. Що означає висока волатильність?

Високий показник волатильності означає, що ціни активів значно змінюються в короткий проміжок часу, що може створити як можливість для прибутку, так і для збитків.

2. Як можна зменшити ризики, пов’язані з волатильністю?

Для зменшення ризиків важливо диверсифікувати портфель, використовувати стратегії хеджування та слідкувати за економічними та політичними новинами.

3. Що таке індекс волатильності VIX?

Індекс VIX вимірює очікувану волатильність на ринку S&P 500 у найближчі 30 днів і часто використовується як показник ринкових страхів.

4. Чи можна заробляти на волатильності, якщо не маєш досвіду в трейдингу?

Можна, але важливо спочатку вивчити базові принципи торгівлі та ризики, пов’язані з волатильністю, щоб уникнути великих втрат.

5. Яка роль волатильності на криптовалютному ринку?

Волатильність на криптовалютних ринках може створювати можливість для трейдерів заробляти на змінах курсів монет, але також підвищує ризики втрат.