Что такое волатильность - объясняем простыми словами

Одним из важных показателей на финансовых рынках является волатильность, в зависимости от нее, участники рынка принимают свои торговые или инвестиционные решения. При этом важно понимать, что волатильность сама по себе не является хорошей или плохой, она лишь отражает динамику изменения цен.

Волатильность – что это и какие ее виды бывают

Волатильность – это финансовый показатель, обозначающий степень колебаний цен на активы, такие как криптовалюты, акции, валюты, товары и другие инвестиционные инструменты, в определенный период времени. Чем выше показатель волатильности, тем сильнее изменяются цены.

Волатильность может быть краткосрочной или долгосрочной, и существует несколько типов волатильности:

Историческая волатильность – это измерение волатильности за прошлый период времени. Она показывает насколько сильно менялись цены на активы в прошлом. Ожидаемая (или имплицитная) волатильность – это прогнозируемая волатильность на будущее, основанная на данных о текущих ценах и рыночных ожиданиях. Она часто используется для оценки будущих рисков. Волатильность по доходности – измеряет изменение цен, основанное на процентных изменениях цен активов. Это помогает трейдерам анализировать риски при торговле акциями или другими активами.

Как можно рассчитать волатильность

Волатильность можно рассчитать с помощью нескольких методов, но самый распространенный способ – это использование стандартного отклонения доходности. Для этого нужно:

Рассчитать доходность за каждый период. Вычислить среднюю доходность. Рассчитать отклонения каждой доходности от средней. Найти среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение).

Пример:

Допустим, у нас есть данные о цене криптовалюты за пять дней:

День 1: $100

День 2: $102

День 3: $101

День 4: $104

День 5: $105

Рассчитываем доходность на каждый день: День 2: (102 - 100) / 100 = 0.02 (2%)

День 3: (101 - 102) / 102 = -0.0098 (-0.98%)

День 4: (104 - 101) / 101 = 0.0297 (2.97%)

День 5: (105 - 104) / 104 = 0.0096 (0.96%) Средняя доходность: (2% + (-0.98%) + 2.97% + 0.96%) / 4 = 1.2375% Стандартное отклонение (волатильность) – это среднее отклонение доходностей от их средней величины.

Факторы, влияющие на волатильность

На волатильность влияют различные факторы, такие как:

1. Экономические факторы

Экономические показатели страны или региона играют важную роль в формировании волатильности. Среди основных факторов:

1.1. Динамика ВВП (валового внутреннего продукта)

Если экономика растет, рынки обычно стабилизируются, а волатильность снижается. Однако во время экономических кризисов или замедления роста ВВП инвесторы становятся более осторожными, что приводит к повышению волатильности.

1.2. Уровень инфляции

Высокая инфляция снижает покупательную способность и вызывает неуверенность на рынках, что приводит к резким колебаниям цен. В периоды низкой инфляции рынки, как правило, более стабильны.

1.3. Изменение процентных ставок

Центральные банки, такие как ФРС США или ЕЦБ, регулируют процентные ставки, влияя на стоимость кредитов и доходность финансовых инструментов. Повышение ставок делает инвестиции в акции менее привлекательными, вызывая распродажи и рост волатильности. Снижение ставок, напротив, стимулирует инвестиции, уменьшая колебания цен.

1.4. Государственная политика и регулирование

Введение новых налогов, антимонопольные меры, санкции или другие экономические реформы могут внезапно изменить поведение рынка, вызывая рост волатильности.

2. Политические события

Политическая стабильность или нестабильность оказывает непосредственное влияние на рынки.

2.1. Выборы и смена власти

Во время выборов рынки часто проявляют повышенную волатильность, так как инвесторы не уверены в будущей экономической политике нового правительства. Например, президентские выборы в США могут значительно повлиять на фондовые индексы.

2.2. Геополитические конфликты и санкции

Военные действия, торговые войны или санкционные ограничения создают неопределенность, которая влияет на курсы валют, цены на сырье и котировки акций.

2.3. Политические кризисы

Скандалы, коррупционные расследования или протесты могут пошатнуть доверие инвесторов, увеличивая колебания на рынках.

3. Рыночные факторы

Некоторые факторы возникают непосредственно внутри финансовых рынков.

3.1. Спекулятивная активность

Высокочастотный трейдинг и активные спекулятивные сделки могут увеличивать краткосрочную волатильность, особенно в периоды неопределенности.

3.2. Ликвидность рынка

Когда на рынке много покупателей и продавцов, активы торгуются стабильно, а волатильность ниже. Однако при снижении ликвидности даже небольшие сделки могут вызывать резкие ценовые скачки.

3.3. Манипуляции рынком

Иногда крупные игроки могут сознательно создавать резкие изменения цен (например, путем массовых покупок или продаж), что приводит к краткосрочным всплескам волатильности.

4. Психологические факторы

Рынок во многом зависит от эмоций и поведения инвесторов.

4.1. Паника и ажиотаж

Если инвесторы начинают массово продавать активы из-за страха потерь, это приводит к повышенной волатильности. Обратная ситуация – чрезмерный оптимизм, когда инвесторы начинают активно скупать активы, создавая “пузырь”.

4.2. Эффект толпы

Многие инвесторы принимают решения, следуя за большинством, что приводит к быстрым и хаотичным движениям на рынке.

4.3. Ожидания и прогнозы

Предположения аналитиков и прогнозы могут заранее влиять на рынок. Например, если ожидается сильная квартальная отчетность компании, акции могут резко вырасти в цене еще до ее публикации.

5. Макроэкономические и глобальные события

Крупные внешние события могут резко повлиять на волатильность мировых рынков.

5.1. Природные катастрофы

Землетрясения, ураганы, цунами и другие стихийные бедствия могут разрушать инфраструктуру и экономики, вызывая резкие изменения на фондовых рынках.

5.2. Пандемии и эпидемии

Пример: пандемия COVID-19, которая в 2020 году вызвала рекордную волатильность на фондовых рынках и привела к падению цен на нефть.

5.3. Кризисы и рецессии

Финансовые кризисы, такие как кризис 2008 года, значительно повышают волатильность на фоне массовых банкротств и падения рынков.

6. Корпоративные факторы

Волатильность может быть связана с ситуацией внутри отдельных компаний и отраслей.

6.1. Финансовые отчеты и показатели компаний

Опубликованные отчетности о прибылях и убытках могут вызвать значительные изменения в стоимости акций. Если компания превысила прогнозы аналитиков, акции могут резко вырасти, и наоборот.

6.2. Новости о слияниях и поглощениях

Когда объявляют о сделках слияния компаний, волатильность акций может резко увеличиться из-за ожиданий инвесторов.

6.3. Скандалы и судебные разбирательства

Скандалы, такие как мошенничество в бухгалтерии, могут резко обрушить акции компании и увеличить волатильность рынка.

Индикаторы, по которым оценивают волатильность

Для анализа волатильности используются несколько популярных индикаторов:

Индекс волатильности (VIX) – показатель, который рассчитывается на основе цен опционов на акции S&P 500 и показывает ожидания рынка относительно волатильности на ближайшие 30 дней. Чем выше индекс, тем более волатильным считается рынок. Среднеквадратическое отклонение (Standard Deviation) – помогает измерить стандартное отклонение цен актива от его средней стоимости за определенный период. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) – этот индикатор использует стандартное отклонение для создания двух полос, которые показывают диапазон, в котором актив может колебаться. Average True Range (ATR) – рассчитывает показатель волатильности, основываясь на разнице между максимальной и минимальной ценой за день.

Волатильность акций и валюты

Волатильность акций и валютных курсов значительно влияет на поведение инвесторов и трейдеров. Акции, особенно тех компаний, которые подвержены большим экономическим рискам, могут демонстрировать высокую волатильность. Валютные пары, например, доллар/евро или фунт/доллар, также могут сильно колебаться, особенно в ответ на экономические или политические события.

Для трейдеров волатильность является возможностью для получения прибыли, так как высокие колебания цен могут открыть потенциал для входа и выхода из сделок с большим профитом.

Как можно заработать на волатильности

Есть несколько способов заработать на волатильности:

Торговля на основе колебаний – трейдеры используют краткосрочные изменения цен, чтобы покупать по низким ценам и продавать по высоким. Опционы и фьючерсы – использование производных финансовых инструментов позволяет зарабатывать на изменении цен активов. Стратегии хеджирования – для более опытных инвесторов, стратегии хеджирования помогают уменьшить риски, связанные с высокой волатильностью. Торговля на новостях – резкие изменения цен могут происходить на фоне важных новостей, и опытные трейдеры могут использовать этот момент для получения прибыли.

Плюсы и минусы волатильности для инвестиций

Плюсы волатильности для инвесторов:

1. Возможность получения высокой прибыли

Чем выше волатильность, тем больше ценовые колебания, а значит, у инвесторов и трейдеров появляются возможности для заработка. Если правильно предсказать движение рынка, можно получить значительную прибыль за короткий срок.

Пример:

Допустим, криптовалюта компании стоила $100, но из-за позитивных новостей выросла до $120 всего за неделю. Трейдер, купивший актив перед ростом, смог заработать 20% прибыли всего за несколько дней.

2. Благоприятные условия для активных трейдеров

Волатильность открывает возможности для дневных трейдеров (day traders), скальперов и трейдеров, торгующих по новостям. Они зарабатывают на быстрых изменениях цен, покупая и продавая активы в течение короткого периода.

Пример:

Трейдер может купить акции утром по $50 и продать днем по $55, зарабатывая на дневных колебаниях.

3. Возможность купить активы по выгодной цене

Во время сильных рыночных колебаний цены на активы могут кратковременно снижаться. Это создает отличную возможность для долгосрочных инвесторов купить перспективные акции или другие активы со скидкой.

Пример:

Во время кризиса 2020 года акции крупных технологических компаний, таких как Apple и Microsoft, резко упали в цене. Инвесторы, купившие их в этот момент, смогли получить многократную прибыль через несколько месяцев, когда рынок восстановился.

4. Повышенная ликвидность

Волатильные рынки привлекают больше участников, увеличивая ликвидность – то есть скорость, с которой можно купить или продать актив по рыночной цене. Это особенно важно для трейдеров, работающих с крупными суммами.

Пример:

На рынке с высокой ликвидностью инвестор может быстро купить или продать акции без значительных потерь на разнице между ценами покупки и продажи (спреде).

5. Диверсификация портфеля

Волатильность может способствовать лучшему распределению активов. Инвесторы могут включать в портфель как волатильные инструменты для получения быстрой прибыли, так и стабильные активы для защиты капитала.

Пример:

Инвестор может держать часть капитала в надежных облигациях, а часть в волатильных акциях или криптовалютах, создавая сбалансированный портфель.

Минусы волатильности для инвесторов:

1. Высокие риски потерь

Чем выше волатильность, тем больше вероятность значительных убытков. Если рынок движется не в ту сторону, инвесторы могут быстро потерять капитал.

Пример:

Акция компании Tesla стоила $250, но после негативной новости о проблемах с производством упала до $200 всего за пару дней. Инвестор, купивший акции по $250, понес бы убытки, если не успел вовремя продать.

2. Эмоциональный стресс и психологическое давление

Резкие колебания цен могут вызывать страх и панику у инвесторов, заставляя их принимать необдуманные решения – продавать активы на падении или покупать на пике.

Пример:

Во время кризиса 2008 года многие инвесторы в панике продавали активы на минимуме, фиксируя убытки, а затем наблюдали, как рынок восстановился и вырос в несколько раз.

3. Сложность прогнозирования

Высокая волатильность делает технический анализ и прогнозирование сложнее, так как рынок может вести себя хаотично. Даже опытные аналитики часто ошибаются в своих прогнозах.

Пример:

Если курс биткоина резко вырос на 15% за день, это не гарантирует дальнейшего роста – на следующий день он может упасть на 20%.

4. Увеличенные торговые издержки

Частая торговля в условиях высокой волатильности приводит к повышенным комиссиям и спредам. Особенно это актуально для тех, кто использует маржинальную торговлю и кредитное плечо.

Пример:

Трейдер, совершающий десятки сделок в день, может потерять значительную часть прибыли на комиссиях брокера.

5. Возможность манипуляций рынком

На волатильных рынках крупные игроки (институциональные инвесторы, маркет-мейкеры) могут искусственно влиять на цены, создавая ложные тренды и сбивая с толку розничных трейдеров.

Пример:

В 2021 году на рынке криптовалют происходили “памп и дамп” (pump & dump) схемы, когда крупные игроки разгоняли цену актива, а затем массово продавали, обрушивая рынок.

Заключение

Волатильность является неотъемлемой частью финансовых рынков, она может как создавать возможности для заработка, так и увеличивать риски для инвесторов. Знание факторов, влияющих на волатильность, а также использование индикаторов и расчетов позволяет лучше ориентироваться на рынках и принимать обоснованные решения.

Часто задаваемые вопросы

Что означает высокая волатильность?

Высокий показатель волатильности означает, что цены активов значительно изменяются в короткий промежуток времени, что может создать как возможность для прибыли, так и для убытков.

Как можно уменьшить риски, связанные с волатильностью?

Для уменьшения рисков важно диверсифицировать портфель, использовать стратегии хеджирования и следить за экономическими и политическими новостями.

Что такое индекс волатильности VIX?

Индекс VIX измеряет ожидаемую волатильность на рынке S&P 500 в ближайшие 30 дней и часто используется как показатель рыночных страхов.

Можно ли зарабатывать на волатильности, если не имеешь опыта в трейдинге?

Можно, но важно сначала изучить базовые принципы торговли и риски, связанные с волатильностью, чтобы избежать крупных потерь.

Какова роль волатильности на криптовалютном рынке?

Волатильность на криптовалютных рынках может создавать возможность для трейдеров зарабатывать на изменениях курсов монет, но также повышает риски потерь.