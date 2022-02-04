Чому торгівля може бути вигіднішою за очікування зростання ціни?

Криптовалюта вже давно перестала бути тим активом, який можна купити дешево і просто чекати, коли ціна злетить до небес, як це було в далекому 2017 році. А значить і хідл монети, хоч і не злочинний, але вже давно не є найоптимальнішою стратегією примноження капіталу.

Криптовалюта живе в русі.

Довгі позиції в криптовалютах. Чи виправданий ризик?

Почнемо з того, що навіть сьогодні є валюти, які дійсно варто притримати, тому що в перспективі вони принесуть великий дохід з продажів. Вони балансують ваш портфель, але тільки в тому випадку, якщо не займають більше 50% портфеля.

Якщо ж ви тримаєте монети, керуючись принципами володіння акціями, і вважаєте, що десь через рік вартість монети відчутно зросте, і після продажу, ви зможете заплатити податок на приріст капіталу замість звичайного прибуткового податку, то у нас погані новини. Насправді у криптовалюти та акцій набагато менше спільного, ніж вам може здатися. Вкрай висока ймовірність того, що токен, який злетів сьогодні, через рік різко впаде в ціні, а його вартість буде бовтатися біля нижньої межі цінового графіка.

Однак проза трейдингу така: монету, куплену в невідповідний момент, все одно необхідно притримати, щоб отримати прибуток від приросту ціни і відбити витрачене. Інакше кажучи: біткоїн досяг позначки в $50 000 через те, що тисячі закуповували його, коли він коштував $49 990.

Криптовалюта: торгувати чи зберігати?

З позиції ходлера графіки токена частенько мають різкі перепади на тривалій дистанції. Однак наближення графіка дає зовсім іншу картину: на коротших інтервалах (тижневих, денних або годинних) можна побачити безліч дрібніших цінових рухів.

Таким чином, ходлер ігнорує дрібніші рухи ціни, очікуючи різкого значного зростання вартості монети для одноразового продажу з виходом у плюс, тоді як трейдери, які торгують на більш дрібних змінах ціни, купують, наприклад, близько $17 та продають близько $20 щоразу і щоразу накопичують прибуток. Відповідно, до моменту, коли ходлер дочекається точки тейк-профіту в $30 і зробить продаж, трейдер проведе кілька операцій і вийде у відчутний плюс, не чекаючи моменту найвищого стрибка вартості токена.

А оскільки трейдинг це все-таки про використання і примноження активів, трейдер не прив’язується до конкретної валюти і не вірить у всесвітню удачу, він маленькими кроками рухається вперед, використовуючи будь-які коливання цін, як можливість отримати невеликий прибуток, поки ходлер може роками чекати заповітного цінового стрибка. Як ви розумієте, на дистанції, велика кількість дрібних угод, як правило, приносить значний прибуток і може перекрити прибуток від продажу монети, що різко зросла.

До того ж у рамках постійно рухомого ринку трейдер рухається разом з ним і застосовує різні стратегії, що дають йому змогу залишатися в плюсі та на плаву, поки єдиною стратегією ходлера залишається очікування і надія на зростання. А будь-який досвідчений інвестор скаже вам, що надія - це не стратегія.

Про те, чому активна торгівля може принести вам більше прибутку, ніж ходлінг - ми розповіли. Тепер заглибимося в тему.

Як торгувати ефективно?

Відкрити двері в майбутнє і довіритися торговим ботам. У наш час автоматизуються всі процеси, то чому це не використовувати в торгівлі на криптовалютному ринку.

Торгові Боти - чудова можливість реалізовувати торгові стратегії та масштабуватися, адже стратегія для однієї монети, найімовірніше, підійде і для десятка інших. Завершувати більшу кількість угод вручну - складно і контрпродуктивно, це можна довірити тому, хто не схильний до впливу втоми та емоцій.

Боти виконують угоди в рамках заданих вами умов і дають змогу переспрямувати сили на аналіз ринку й оптимізацію, замість постійного закриття угод вручну.

Як користуватися ботами?

Почати варто з вибору платформи для торгівлі ботами. Гідна вашої уваги платформа матиме такі характеристики, як:

Сумісність з основними біржами

Торгівля різними парами

Єдиний інтерфейс для управління всією вашою торговою діяльністю

Активна спільнота і можливість обміну знаннями

Репутація і безпека сервісу

Тепер все у ваших руках! Успіх торгівлі залежатиме від налаштувань бота. Звісно, хороша платформа має готові пресети ботів для швидкого запуску.

Не кажучи вже про мануальне налаштування для тих, хто точно знає чого хоче і як цього досягти.