Почему торговля может быть выгоднее ожидания роста цены?

Криптовалюта уже давно перестала быть тем активом, который можно купить дешево и просто ждать, когда цена взлетит до небес, как это было в далеком 2017 году. А значит и ходл монеты, хоть и не преступен, но уже давно не является самой оптимальной стратегией преумножения капитала.

Криптовалюта живет в движении.

Длинные позиции в криптовалютах. Оправдан ли риск?

Начнем с того, что даже сегодня есть валюты, которые действительно стоит придержать, так как в перспективе они принесут большой доход с продаж. Они балансируют ваш портфель, но только в том случае, если не занимают больше 50% портфеля.

Если же вы держите монеты, руководствуясь принципами владения акциями, и полагаете, что где-то через год стоимость монеты ощутимо вырастет, и после продажи, вы сможете заплатить налог на прирост капитала вместо обычного подоходного налога, то у нас плохие новости. В действительности у криптовалюты и акций гораздо меньше общего, чем вам может показаться. Крайне высока вероятность того, что взлетевший сегодня токен, через год резко упадет в цене, а его стоимость будет болтаться у нижней границы ценового графика.

Однако проза трейдинга такова: монету, купленную в неподходящий момент все равно необходимо придержать, чтобы получить прибыль от прироста цены и отбить потраченное. Другими словами: биткоин достиг отметки в $50 000 из-за того, что тысячи закупали его, когда он стоил $49 990.

Криптовалюта: торговать или хранить?

С позиции ходлера графики токена частенько имеют резкие перепады на длительной дистанции. Однако приближение графика дает совсем другую картину: на более коротких интервалах (недельных, дневных или часовых) можно увидеть множество более мелких ценовых движений.

Таким образом, ходлер игнорирует более мелкие движения цены ожидая резкого значительного роста стоимости монеты для единоразовой продажи с выходом в плюс, тогда как трейдеры, торгующие на более мелких изменениях цены, покупают например около $17 и продают около $20 каждый раз и каждый раз накапливают прибыль. Соответственно, к моменту, когда ходлер дождется точки тейк-профита в $30 и сделает продажу, трейдер проведет несколько операций и выйдет в ощутимый плюс, не ожидая момента наивысшего скачка стоимости токена.

А так как трейдинг это все-таки про использование и приумножение активов, трейдер не привязывается к конкретной валюте и не верит во вселенскую удачу, он маленькими шагами движется вперед используя любые колебания цен, как возможность получить небольшую прибыль, пока ходлер может годами ждать заветного ценового скачка. Как вы понимаете, на дистанции, большое количество мелких сделок, как правило, приносить значительную прибыль и может перекрыть прибыль от продажи резко возросшей монеты.

К тому же, в рамках постоянно движущегося рынка, трейдер двигается вместе с ним и применяет различные стратегии, позволяющие ему оставаться в плюсе и наплаву, пока единственной стратегией ходлера остается ожидание и надежда на рост. А любой опытный инвестор скажет вам, что надежда – это не стратегия.

О том, почему активная торговля может принести вам больше прибыли, чем ходлинг ― мы рассказали. Теперь углубимся тему.

Как торговать эффективно?

Открыть дверь в будущее и довериться торговым ботам. В наше время автоматизируются все процессы, так почему это не использовать в торговли на криптовалютном рынке.

Торговые Боты ― отличная возможность реализовывать торговые стратегии и масштабироваться, ведь стратегия для одной монеты, скорее всего, подойдет и для десятка других. Завершать больше количество сделок вручную ― сложно и контрпродуктивно, это можно доверить тому кто не подвержен влиянию усталости и эмоций.

Боты выполняют сделки в рамках заданных вами условий и позволяют перенаправить силы на анализ рынка и оптимизацию, вместо постоянного закрытия сделок вручную.

Как пользоваться ботами?

Начать стоит с выбора платформы для торговли ботами. Достойная вашего внимания платформа будет иметь такие характеристики, как:

Совместимость с основными биржами

Торговля разными парами

Единый интерфейс для управления всей вашей торговой деятельностью

Активное сообщество и возможность обмена знаниями

Репутация и безопасность сервиса

Теперь все в ваших руках! Успех торговли будет зависеть от настроек бота. Естественно, хорошая платформа располагает готовыми пресетами ботов для быстрого запуска.

Не говоря уже о мануальной настройке для тех, кто точно знает чего хочет и как этого достичь.