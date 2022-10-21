Чому торгівля на споті безпечна?

Спотова торгівля пропонує прості способи інвестувати і торгувати активами, зокрема криптовалютами.

Для різних видів активів існують свої спотові ринки, тобто існують ринки для акцій і облігацій, форексу, товарів і криптовалют.

До спотових ринків відносять централізовані та децентралізовані біржі, а також позабіржову торгівлю.

Давайте розберемося докладніше, що таке спотовий ринок, чому він безпечний і як на ньому заробляти.

Будь-який вид біржі та торгівлі на ній має свої сильні та слабкі сторони, особливості та труднощі.

Незважаючи на те, що спотова торгівля вважається однією з найпростіших, крім переваг у неї також є свої слабкі сторони.

Чим відрізняється від торгівлі на ф’ючерсах

У разі необережної торгівлі на ф’ючерсах можлива ліквідація. Якщо вас не ліквідує, доведеться тримати позицію, поки не закриєте. Поки позиція не закрита, біржа вимагає сплачувати funding fees. Ф’ючерси - це трейдинговий інструмент. Фактично відсутній актив як такий, це торгівля зобов’язаннями в майбутньому. Є строкові \ безстрокові. Детальніше про те, як уникнути ліквідації ф’ючерсного бота читайте в статье.

Коли торгівля відбувається на споті, ви купуєте актив і є його власником. Якщо від проєкту, якому належить актив, відбуваються роздачі, ви їх отримуватимете, оскільки є власником.

Якщо на споті ціна пішла не в тому напрямку, ви стаєте інвестором, чекаючи моменту, коли ціна зросте. Можете вивести активи на холодний гаманець і чекати зростання ціни. При цьому нічого не втрачаючи.

Ключовим моментом є те, що на споті можна розгорнути бота в шорт і відторговувати просідання, не заморожуючи кошти.

Тобто, можна виставити бота так, що він драбинкою вгору продаватиме актив: що більше ціна зростає, то більше бот продає. У разі падіння ціни, бот буде відкуповувати дешевше, ніж продав.

На ф’ючерсах такого немає - у вас уже контракт. Якщо за ним великий мінус, ви можете захеджувати - відкрити протилежну позицію. Але якщо на споті ви намагаєтеся перепродати наявний актив, то на ф’ючерсах це укладення нового контракту. Іншими словами, щоб захеджувати мінусову позицію потрібні додаткові гроші.

Переваги торгівлі на споті

Прозорість цін, які встановлюються попитом і пропозицією на самому ринку. На відміну від термінового або ф’ючерсного ринку, на яких є певні довідкові ціни, що складаються з багатьох факторів.

Ви можете заздалегідь прорахувати, як сильно Ви ризикуєте або скільки Ви заробите при інвестиції в ті чи інші активи за певними цінами біржі.

Недоліки торгівлі на споті

Біржа змушує трейдерів залишати собі активи, які незручно тримати. Придбання, здавалося б, нескладних у зберіганні криптовалют накладає певні зобов’язання і відповідальність на трейдера за їхнє зберігання і використання.

На споті за невеликого обсягу коштів ви можете заробляти невеликий відсоток від депозиту, на відміну від ф’ючерсних контрактів, де ви можете брати плече і набагато швидше збільшити ваш відсоток від депозиту.

Нестабільність деяких активів, а також компаній та осіб, які беруть участь у процесах купівлі-продажу. Наприклад, під час вступу в операції з іноземними компаніями та фізичними особами необхідно запастися іноземною валютою тієї країни, з якою планується вести торгівлю, покладатися на один спотовий ринок у такому разі вельми необачно.

За всієї своєї простоти і, на перший погляд, вигідності, потенційний прибуток від торгівлі на спотових ринках менший, ніж на строкових, маржинальних, ф’ючерсних. (звісно, якщо у Вас не маленький депозит)

Кожному необхідно самостійно зважити для себе всі плюси і мінуси спотових бірж і торгівлі на них. Безумовно, спотова торгівля - перспективний і безпечний напрямок для роботи з інвестиціями різних видів.

Будь-які взаємодії з біржею несуть у собі певний відсоток ризику, але саме торгівля правильно налаштованими ботами - найпростіший спосіб уникнути більшості проблем і помилок.