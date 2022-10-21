Почему торговля на споте безопасна?

Спотовая торговля предлагает простые способы инвестировать и торговать активами, в том числе криптовалютами.

Для разных видов активов существуют свои спотовые рынки, то есть существуют рынки для акций и облигаций, форекса, товаров и криптовалют.

К спотовым рынкам относят централизованные и децентрализованные биржи, а также внебиржевую торговлю.

Давайте разберёмся подробнее, что такое спотовый рынок, почему он безопасен и как на нём зарабатывать.

Любой вид биржи и торговли на ней имеет свои сильные и слабые стороны, особенности и трудности.

Несмотря на то, что спотовая торговля считается одной из самых простых, помимо преимуществ у нее также есть свои слабые стороны.

Чем отличается от торговли на фьючерсах

При неосторожной торговле на фьючерсах возможна ликвидация. Если вас не ликвидирует, придётся держать позицию, пока не закроете. Пока позиция не закрыта, биржа требует уплачивать funding fees. Фьючерсы – это трейдинговый инструмент. Фактически отсутствует актив как таковой, это торговля обязательствами в будущем. Есть срочные \ бессрочные. Подробнее о том, как избежать ликвидации фьючерсного бота читайте в статье.

Когда торговля происходит на споте, вы покупаете актив и являетесь его владельцем. Если от проекта, которому принадлежит актив происходят раздачи, вы будете их получать, так как являетесь держателем.

Если на споте цена пошла не в том направлении, вы становитесь инвестором, ожидая момента, когда цена вырастет. Можете вывести активы на холодный кошелек и ждать возрастания цены. При этом ничего не теряя.

Ключевым моментом является то, что на споте можно развернуть бота в шорт и отторговывать просадку, не замораживая средства.

То есть, можно выставить бота так, что он лесенкой вверх будет продавать актив: чем больше цена растёт, тем больше бот продает (про торговлю в шорт писали здесь). В случае падения цены, бот будет откупать дешевле, чем продал.

На фьючерсах такого нет – у вас уже контракт. Если по нему большой минус, вы можете захеджировать – открыть противоположную позицию. Но если на споте вы пытаетесь перепродать имеющийся актив, то на фьючерсах это заключение нового контракта. Другими словами, чтобы захеджировать минусовую позицию нужны дополнительные деньги.

Преимущества торговли на споте

Прозрачность цен, которые устанавливаются спросом и предложением на самом рынке. В отличие от срочного или фьючерсного рынка, на которых есть определённые справочные цены, которые складывается из многих факторов.

Вы можете заранее просчитать, как сильно Вы рискуете или сколько Вы заработаете при инвестиции в те или иные активы по определённым ценам биржи.

Недостатки торговли на споте

Биржа вынуждает трейдеров оставлять себе активы, которые неудобно держать. Приобретение, казалось бы, несложных в хранении криптовалют накладывает определённые обязательства и ответственность на трейдера за их хранение и использование.

На споте при небольшом объеме средств вы можете зарабатывать небольшой процент от депозита, в отличие от фьючерсных контрактов, где вы можете брать плечо и гораздо быстрее увеличить ваш процент от депозита.

Нестабильность некоторых активов, а также компаний и лиц, участвующих в процессах купли-продажи. Например, при вступлении в операции с иностранными компаниями и физическими лицами, необходимо запастись иностранной валютой той страны, с которой планируется вести торговлю, полагаться на один спотовый рынок в таком случае весьма опрометчиво.

При всей своей простоте и, на первый взгляд, выгодности, потенциальная прибыль от торговли на спотовых рынках меньше, чем на срочных, маржинальных, фьючерсных. (конечно, если у Вас не маленький депозит)

Каждому необходимо самостоятельно взвесить для себя все плюсы и минусы спотовых бирж и торговли на них. Безусловно, спотовая торговля – перспективное и безопасное направление для работы с инвестициями разных видов.

Любые взаимодействия с биржей несут в себе определенный процент риска, но именно торговля правильно настроенными ботами ― самый простой способ избежать большинства проблем и ошибок.