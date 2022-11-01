Чому використовувати API безпечно?

Абревіатура API розшифровується як «Application Programming Interface» (інтерфейс програмування додатків, програмний інтерфейс застосунку). Більшість великих компаній на певному етапі розробляють API для клієнтів або для внутрішнього використання.

API - це інтерфейс прикладного програмування, який допомагає застосункам взаємодіяти один з одним. У повсякденному житті ми постійно використовуємо API, проте не завжди усвідомлюємо, що маємо справу саме з ними.

По суті, API створюються одними розробниками для інших як набір готових класів, функцій, процедур, структур і констант у певному форматі - так, щоб у підсумку користувач на іншому сайті або в застосунку зміг отримати зручну для розуміння інформацію.

Криптовалютні API

Криптовалютні API дають змогу отримувати актуальну інформацію про цифрові валюти та їхні ціни з таких майданчиків, як Binance, Coinbase чи інших. Зокрема, це можуть бути:

інформація про поточну ціну тієї чи іншої криптовалюти;

дані про обсяг торгів;

ціни відкриття, закриття, максимуму і мінімуму тощо;

історичні дані про торгівлю тими чи іншими криптовалютами;

новинні стрічки, що відображають ситуацію на криптовалютному ринку;

рейтинг монет за обсягом торгів, популярністю тощо.

Отримавши такі дані, ви можете використовувати їх для оптимізації торгівлі вручну або за допомогою ботів, а також для інших цілей, наприклад, щоб розмістити інформацію на своєму сайті.

Розміщення угод за допомогою API

Трейдери використовують API для розміщення угод на біржах. API в цьому разі дають змогу встановити час угоди, точку входу/виходу, рівні тейк-профіту і стоп-лоссу тощо.

API також дають змогу трейдерам поліпшити свої угоди за рахунок використання комбінованих даних. Наприклад, API ціни можуть бути об’єднані з даними з торгової історії під час розміщення угоди для того, щоб проаналізувати можливість отримання прибутку.

Як API використовуються у Veles

Veles також використовують API, і розміщує угоди. API використовуються для розрахунку середньої ціни за певний період часу. Якщо ціна занадто сильно відхиляється від цього рівня, то принцип відновлення середнього значення підказує боту, що ціна повернеться до середнього значення, і що пора розміщувати відповідну угоду, щоб отримати прибуток.

Як прив’язати API до свого акаунту Veles читайте здесь.

Чи безпечні API у використанні?

Сучасна автоматизована торгівля криптовалютами повністю покладається на API, які передають інформацію торговельним ботам, здатним аналізувати ситуацію на ринку і приймати вигідні для користувачів рішення.

По суті, API це використання у своїх додатках загальнодоступних даних для отримання прибутку, і малоймовірно, що це спрямовано на крадіжку ваших коштів. Вашу безпеку може бути порушено лише в разі, якщо зловмисник зможе потрапити до вашого акаунта з гаманцями та коштами.

Власник криптовалюти не повинен ставити галочку біля «Депозит» або «Виведення коштів», тоді зовнішні рішення ніяк не зможуть вивести або перевести гроші. Детальніше про ризики читайте у Вікі.

eles ми дбаємо про ваш прибуток і намагаємося скоротити ймовірність будь-яких ризиків, надаючи готові стратегії торгівлі, допомагаючи вам з налаштуванням ботів і, звісно, публікуючи подібні матеріали з корисними порадами.