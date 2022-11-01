Почему использовать API безопасно?

Аббревиатура API расшифровывается как «Application Programming Interface» (интерфейс программирования приложений, программный интерфейс приложения). Большинство крупных компаний на определённом этапе разрабатывают API для клиентов или для внутреннего использования.

API – это интерфейс прикладного программирования, который помогает приложениям взаимодействовать друг с другом. В повседневной жизни мы постоянно используем API, однако не всегда осознаём, что имеем дело именно с ними.

По сути, API создаются одними разработчиками для других как набор готовых классов, функций, процедур, структур и констант в определённом формате – так, чтобы в итоге пользователь на другом сайте или в приложении смог получить удобную для понимания информацию.

Криптовалютные API

Криптовалютные API позволяют получать актуальную информацию о цифровых валютах и их ценах с таких площадок, как Binance, Coinbase или других. В частности, это могут быть:

информация о текущей цене той или иной криптовалюты;

данные об объёме торгов;

цены открытия, закрытия, максимума и минимума и т.д.;

исторические данные о торговле теми или иными криптовалютами;

новостные ленты, отражающие ситуацию на криптовалютном рынке;

рейтинг монет по объёму торгов, популярности и т.д.

Получив такие данные, вы можете использовать их для оптимизации торговли вручную или при помощи ботов, а также для других целей, например, чтобы разместить информацию на своём сайте.

Размещение сделок при помощи API

Трейдеры используют API для размещения сделок на биржах. API в этом случае позволяют установить время сделки, точку входа / выхода, уровни тейк-профита и стоп-лосса и т.д.

API также позволяют трейдерам улучшить свои сделки за счёт использования комбинированных данных. Например, API цены могут быть объединены с данными из торговой истории при размещении сделки для того, чтобы проанализировать возможность получения прибыли.

Как API используются в Veles

Veles также используют API, и размещает сделки. API используются для расчёта средней цены за определённый период времени. Если цена слишком сильно отклоняется от этого уровня, то принцип восстановления среднего значения подсказывает боту, что цена вернётся к среднему значению, и что пора размещать соответствующую сделку, чтобы получить прибыль.

Как привязать API к своему аккаунту Veles читайте здесь.

Безопасны ли API в использовании?

Современная автоматизированная торговля криптовалютами полностью полагается на API, которые передают информацию торговым ботам, способным анализировать ситуацию на рынке её и принимать выгодные для пользователей решения.

По сути, API это использование в своих приложениях общедоступных данных для получения прибыли, и маловероятно, что это направлено на кражу ваших средств. Ваша безопасность может быть нарушена лишь в случае, если злоумышленник сможет попасть в ваш аккаунт с кошельками и средствами.

Держатель криптовалют не должен ставить галочку возле «Депозит» или «Вывод средств», тогда внешние решения никак не смогут вывести или перевести деньги. Подробнее о рисках читайте в Вики.

В Veles мы заботимся о вашей прибыли и стараемся сократить вероятность любых рисков предоставляя готовые стратегии торговли, помогая вам с настройкой ботов и, конечно, публикуя подобные материалы с полезными советами.