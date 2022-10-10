Є $100, як заробити, торгуючи з ботами Veles?

Часто нам ставлять подібні запитання трейдери-початківці, які тільки-но відкрили для себе можливість торгувати криптовалютами на біржі і вирішили спробувати робити це за допомогою ботів. У цій статті ми постараємося допомогти вам з тим, як можна мінімізувати ризики і почати заробляти.

Друзі, ми рекомендуємо починати торгувати з депозиту в 100$, завдяки такому депозиту, ймовірність ліквідації з біржі знижується, так само як і ризики. Детальніше про те, як уникнути ліквідації ф’ючерсного бота з біржі читайте в статье👈🏻

Щодня, в нашому Telegram публікується список: Топ активів за попередній день. У ньому ви можете приблизно прикинути, якими активами варто торгувати, а які краще залишити на потім. Також, якщо ви не знаєте, як користуватися нашими ботами, пропонуємо ознайомитися з розділом “Для новичков” у нашому WIKI.

*Ви завжди можете скористатися готовим ботом «Futures starter», депозит якого розрахований на 100$ для комфортної торгівлі з потрібними налаштуваннями.

Отже, що ж потрібно для того, щоб маючи 100$ почати заробляти реальні гроші з Veles?!

Для початку ознайомтеся з варіантами торгівлі на біржі, ви можете вибрати будь-яку криптовалюту із запропонованих у конструкторі. Пам’ятайте, що бот завжди пропонує найрелевантніші валюти для торгівлі, і ви завжди можете ознайомитися з актуальними показниками біржі, не виходячи з особистого кабінету, щоб розуміти, на якій криптовалюті зараз найвигідніше запустити бота.

Переходячи до налаштування, ми рекомендуємо виділяти боту не більше 50% від наявного балансу на ф’ючерсному гаманці.

Використовуйте режим ізольованої маржі - це маржа, індивідуально відведена для непогашеної маржинальної позиції з фіксованою сумою застави. Якщо сума забезпечення недостатня для підтримки збитку, позиція буде змушена ліквідуватися.

Також якщо ви не знаєте, яку пару вибрати, ми можемо порекомендувати використовувати в торгівлі фундаментальні монети, як-от BTC і ETH, або торгувати тільки монети з топ-20 coinmarketcap.com.

Не завищуйте кредитне плече вище x5-10, а також ми не рекомендуємо задавати маленькі значення перекриття зміни ціни, використовуйте не менше 30%.

Таким чином з величезною ймовірністю у вас вийде заробити 10-15% від початкового вкладення. Не забувайте відстежувати актуальність даних на біржах і в наших соціальних мережах!

Також, пропонуємо ознайомитися з роликом на каналі COPYTRADER, у ньому наочно показано те, як почати торгувати зі 100$ і докладно про те, як налаштовувати наших ботів!

Профіта!🚀