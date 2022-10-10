Есть $100, как заработать, торгуя с ботами Veles?

Часто нам задают подобные вопросы начинающие трейдеры, которые только открыли для себя возможность торговать криптовалютами на бирже и решили попробовать делать это с помощью ботов. В данной статье мы постараемся помочь вам с тем, как можно минимизировать риски и начать зарабатывать.

Друзья, мы рекомендуем начинать торговать с депозита в 100$, благодаря такому депозиту, вероятность ликвидации с биржи снижается, так же как и риски. Подробнее о том, как избежать ликвидации фьючерсного бота с биржи читайте в статье👈🏻

Каждый день, в нашем Telegram-сообществе публикуется список: Топ активов за предыдущий день. В нём вы можете примерно прикинуть, какими активами стоит торговать, а какие лучше оставить на потом. Также, если вы не знаете, как пользоваться нашими ботами, предлагаем ознакомиться с разделом “Для новичков” в нашем WIKI.

*Вы всегда можете воспользоваться готовым ботом “Futures starter”, депозит которого рассчитан на 100$ для комфортной торговли с нужными настройками.

Итак, что же нужно для того, чтобы имея 100$ начать зарабатывать реальные деньги с Veles?!

Для начала ознакомьтесь с вариантами торговли на бирже, вы можете выбрать любую криптовалюту из предложенных в конструкторе. Помните, что бот всегда предлагает самые релевантные валюты для торговли и вы всегда можете ознакомиться с актуальными показателями биржи, не выходя из личного кабинета, чтобы понимать, на какой криптовалюте сейчас выгоднее всего запустить бота.

Переходя к настройке, мы рекомендуем выделять боту не более 50% от имеющегося баланса на фьючерсном кошельке.

Используйте режим изолированной маржи — это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Если сумма обеспечения недостаточна для поддержки убытка, позиция будет вынуждена ликвидироваться.Также если вы не знаете какую пару выбрать, мы можем порекомендовать использовать в торговле фундаментальные монеты, такие как BTC и ETH, либо торговать только монеты из топ 20 coinmarketcap.com.

Не завышайте кредитное плечо выше x5-10, а также мы не рекомендуем задавать маленькие значения перекрытия изменения цены, используйте не меньше 30%.

Таким образом с огромной вероятностью у вас получиться заработать 10-15% от изначального вложения. Не забывайте отслеживать актуальность данных на биржах и в наших социальных сетях!

Также, предлагаем ознакомиться с роликом на канале COPYTRADER, в нём наглядно показано то, как начать торговать со 100$ и подробно о том, как настраивать наших ботов!

Если у вас остались вопросы, записывайтесь на бесплатную консультацию и мы поможем постичь мир трейдинга!

Профита!🚀