ZOO - коли відбудеться лістинг токена

У грі ZOO 31 січня завершилася фаза майнінгу. Згідно з офіційною заявою команди, вся зароблена валюта буде конвертована в токени проєкту. Наразі триває підрахунок аірдропу користувачів і підготовка до лістингу.

ZOO - огляд проєкту

ZOO - це блокчейн-проект усередині Telegram від команди творців міні-додатку X Empire, що поєднує в собі елементи Play-to-Earn (P2E) і он-чейн взаємодії, даючи змогу користувачам заробляти внутрішньоігрову валюту, яка буде конвертована в токени. Застосунок представлено у вигляді особистого зоопарку, що потребує розвитку і заселення різних видів тварин.

Ключові особливості ZOO:

Ігрова екосистема - користувачі можуть заробляти токени, розвиваючи свій зоопарк і профіль. Команда проєкту повністю відійшла від типової механіки тапалок і представила унікальний і цікавий геймплей.

Система альянсів - будь-який гравець може створити свій альянс або вступити до чужого, щоб збільшувати винагороди і швидше розвиватися в грі.

Придбання тварин - що більше тварин є в зоопарку і що вищий їхній рівень, то більше видобувається монет.

Пасивний майнінг - щогодини нараховується валюта, зароблена зоопарком, незалежно від того, перебуває гравець у додатку чи ні.

Центр завдань - виконуючи різні завдання від проєкту і партнерів, можна отримувати винагороди.

Реферальна система - за запрошення рефералів нараховується додатковий ігровий інвентар.

Донат - придбати ігрові атрибути та зробити поліпшення можна за Telegram stars.

Як можна заробити в ZOO

Основним і єдиним способом заробітку в ZOO є фармінг ігрової валюти, за допомогою розвитку свого акаунта. Усе, що було здобуто в грі, буде сконвертовано в токени проєкту і розподілено у вигляді аірдропу перед лістингом.

Коли відбудеться лістинг ZOO

Наразі команда проєкту ZOO і біржі не оголосили точної дати лістингу токена. Однак очікується, що це відбудеться найближчими місяцями після завершення фази майнінгу та закінчення підготовки до лістингу. Для отримання актуальної інформації рекомендується стежити за офіційними каналами ZOO в соціальних мережах і на сайті проєкту.

Які біржі можуть провести лістинг ZOO

Найімовірніше, ZOO з’явиться на популярних криптовалютних біржах, які раніше додавали до лістингу аналогічні проєкти зі сфери Play-to-Earn, Tap-to-Earn і DeFi, такі як:

Крім того, можлива поява токена на децентралізованих біржах (DEX), таких як StonFi і Dedust.io, що дасть змогу трейдерам торгувати $ZOO без реєстрації на централізованих платформах.

Підготовка до лістингу ZOO

Щоб бути готовим до торгівлі токенами $ZOO або їхнього продажу після аірдропу на лістингу, варто заздалегідь зареєструватися і пройти верифікацію на одній з бірж, де очікується поява активу.

Основні кроки:

1. Вибір біржі - зареєструйтеся на одній, а краще на кількох біржах, зазначених вище.

2. Створення акаунта - вкажіть email, задайте надійний пароль і збережіть ці дані.

3. Верифікація (KYC) - завантажте документи для підтвердження особи.

4. Поповнення рахунку - внесіть депозит у USDT, BNB, ETH або іншій підтримуваній валюті для швидкої купівлі токенів ZOO.

5. Очікування лістингу - стежте за анонсами бірж і проєкту, щоб не пропустити час лістингу.

Очікувана ціна на токени

Прогноз вартості токена ZOO залежить від низки чинників, включно з попитом, пропозицією і загальними ринковими тенденціями. З токеноміки проєкту наразі відомо лише те, що на ком’юніті майнерів буде виділено 60% від усієї пропозиції токенів, а решта 40% будуть спрямовані на майбутній розвиток проєкту. На основі аналізу схожих проєктів можна припустити, що стартова ціна ZOO може піддаватися значним і частим коливанням після лістингу через продажі тих, хто отримав аірдроп від проєкту. Якщо проєкт отримає підтримку великих бірж і приверне увагу спільноти, ціна може значно зрости в перші дні після лістингу.

Висновок

ZOO є вельми нестандартним і захопливим проєктом із тих, що є в Telegram. Завдяки багатогранності екосистеми та активному розвитку, токен ZOO може стати цікавим активом для інвесторів і гравців, особливо якщо команда запропонує утиліті (застосування) для токена. Очікування лістингу супроводжується високим інтересом, тому варто підготуватися заздалегідь, зареєструвавшись на криптобіржах і стежити за офіційними анонсами.

Найпоширеніші запитання

1. Коли точно відбудеться лістинг ZOO?

Точної дати поки що не оголошено. Очікується, що лістинг відбудеться в найближчі місяці.

2. Де можна купити токени ZOO?

Після лістингу токени можна буде придбати на централізованих біржах і децентралізованих платформах.

3. Як підготуватися до купівлі ZOO?

Зареєструйтеся на одній з бірж, пройдіть верифікацію і поповніть рахунок, щоб бути готовим до купівлі/продажу токенів відразу після лістингу.

4. Чи можна заробити на ZOO без вкладень?

Так, можна брати участь в ігровому процесі безкоштовно і не використовувати донат.

5. Чи зростатиме ціна ZOO після лістингу?

Ціна залежить від ринкового попиту, але якщо проєкт отримає підтримку та інтерес спільноти, можливе зростання вартості токена в перші дні/тижні після виходу на біржі.