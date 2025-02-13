ZOO - когда состоится листинг токена

В игре ZOO 31 января завершилась фаза майнинга. Согласно официальному заявлению команды, вся заработанная валюта будет конвертирована в токены проекта. На данный момент идет подсчет аирдропа пользователей и подготовка к листингу.

ZOO – обзор проекта

ZOO – это блокчейн-проект внутри Telegram от команды создателей мини-приложения X Empire, сочетающий в себе элементы Play-to-Earn (P2E) и он-чейн взаимодействия, позволяя пользователям зарабатывать внутриигровую валюту, которая будет конвертирована в токены. Приложение представлено в виде личного зоопарка, требующего развития и заселения различных видов животных.

Ключевые особенности ZOO:

Игровая экосистема – пользователи могут зарабатывать токены, развивая свой зоопарк и профиль. Команда проекта полностью отошла от типичной механики тапалок и представила уникальный и интересный геймплей.

Система альянсов – любой игрок может создать свой альянс или вступить в чужой, чтобы увеличивать вознаграждения и быстрее развиваться в игре.

Приобретение животных – чем больше животных есть в зоопарке и чем выше их уровень, тем больше добывается монет.

Пассивный майнинг – каждый час начисляется валюта, заработанная зоопарком, вне зависимости от того, находится игрок в приложении или нет.

Центр заданий – выполняя различные задания от проекта и партнеров, можно получать вознаграждения.

Реферальная система – за приглашение рефералов начисляется дополнительный игровой инвентарь.

Донат – приобрести игровые атрибуты и сделать улучшения можно за Telegram stars.

Как можно заработать в ZOO

Основным и единственным способом заработка в ZOO является фарминг игровой валюты, посредством развития своего аккаунта. Все, что было добыто в игре, будет сконвертировано в токены проекта и распределено в виде аирдропа перед листингом.

Когда состоится листинг ZOO

На данный момент команда проекта ZOO и биржи не объявили точную дату листинга токена. Однако ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы после завершения фазы майнинга и окончания подготовки к листингу. Для получения актуальной информации рекомендуется следить за официальными каналами ZOO в социальных сетях и на сайте проекта.

Какие биржи могут провести листинг ZOO

Скорее всего, ZOO появится на популярных криптовалютных биржах, которые ранее добавляли в листинг аналогичные проекты из сферы Play-to-Earn, Tap-to-Earn и DeFi, такие как:

Кроме того, возможно появление токена на децентрализованных биржах (DEX), таких как StonFi и Dedust.io, что позволит трейдерам торговать $ZOO без регистрации на централизованных платформах.

Подготовка к листингу ZOO

Чтобы быть готовым к торговле токенами $ZOO или их продаже после аирдропа на листинге, стоит заранее зарегистрироваться и пройти верификацию на одной из бирж, где ожидается появление актива.

Основные шаги:

Выбор биржи – зарегистрируйтесь на одной, а лучше на нескольких биржах, указанных выше. Создание аккаунта – укажите email, задайте надежный пароль и сохранить эти данные. Верификация (KYC) – загрузите документы для подтверждения личности. Пополнение счета – внесите депозит в USDT, BNB, ETH или другой поддерживаемой валюте для быстрой покупки токенов ZOO. Ожидание листинга – следите за анонсами бирж и проекта, чтобы не пропустить время листинга.

Ожидаемая цена на токены

Прогноз стоимости токена ZOO зависит от ряда факторов, включая спрос, предложение и общие рыночные тенденции. Из токеномики проекта на данный момент известно лишь то, что на комьюнити майнеров будет выделено 60% от всего предложения токенов, а остальные 40% будут направлены на будущее развитие проекта. На основе анализа похожих проектов можно предположить, что стартовая цена ZOO может подвергаться значительным и частым колебаниям после листинга из-за продаж тех, кто получил аирдроп от проекта. Если проект получит поддержку крупных бирж и привлечет внимание сообщества, цена может значительно вырасти в первые дни после листинга.

Заключение

ZOO является весьма нестандартным и увлекательным проектом из тех, что есть в Telegram. Благодаря многогранности экосистемы и активному развитию, токен ZOO может стать интересным активом для инвесторов и игроков, особенно если команда предложит утилити (применение) для токена. Ожидание листинга сопровождается высоким интересом, поэтому стоит подготовиться заранее, зарегистрировавшись на криптобиржах и следить за официальными анонсами.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда точно состоится листинг ZOO?

Точная дата пока не объявлена. Ожидается, что листинг произойдет в ближайшие месяцы.

2. Где можно купить токены ZOO?

После листинга токены можно будет приобрести на централизованных биржах и децентрализованных платформах.

3. Как подготовиться к покупке ZOO?

Зарегистрируйтесь на одной из бирж, пройдите верификацию и пополните счет, чтобы быть готовым к покупке/продаже токенов сразу после листинга.

4. Можно ли заработать на ZOO без вложений?

Да, можно участвовать в игровом процессе бесплатно и не использовать донат..

5. Будет ли цена ZOO расти после листинга?

Цена зависит от рыночного спроса, но если проект получит поддержку и интерес сообщества, возможен рост стоимости токена в первые дни/недели после выхода на биржи.