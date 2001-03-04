ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Veles.finance збирає, використовує та зберігає персональні дані користувачів відповідно до чинного законодавства про захист даних. Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи. Нижче перераховані типи, обсяги та цілі збору та використання персональних даних.

Правила застосовуються до всіх відвідувачів сайту Veles.finance.



ЯКІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО?



1. При реєстрації на нашому сайті, вам може бути запропоновано ввести ваше повне ім'я, часовий пояс, адресу електронної пошти та інші контактні дані для зв'язку з вами.

2. Інформація, яка збирається автоматично. Коли Ви користуєтеся нашим сервісом, ми автоматично збираємо інформацію про вас, включаючи технічну інформацію, яка міститься в лог-файлах сервера.

Ми збираємо інформацію про ваші дії в нашому сервісі, включаючи час користування сервісом і IP адресу. Крім того ми збираємо інформацію за допомогою файлів Cookie та інших технологій відстеження. Читайте Політику Cookie тут



КОЛИ МИ ЗБИРАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС?



Ми збираємо про вас інформацію коли Ви реєструєтеся у нас на сайті, входите на наш сайт, вводите інформацію на нашому сайті.



ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС?



Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від вас, коли Ви реєструєтеся, поповнюєте баланс аккаунта, підписуєтеся на нашу розсилку, берете участь в опитуванні, переглядаєте наш сайт або користуєтеся послугами нашого сервісу. Якщо ви залишили нам Ваші контактні дані соціальних мереж, то ми можемо використовувати їх для додавання вас в наші офіційні групи в соціальних мережах, таких як Telegram, VK, Facebook та інших.



ЯК МИ ЗАХИЩАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС?



Наш сайт регулярно сканується на наявність уразливостей в безпеці, щоб зробити використання нашого сайту максимально безпечним. Ми використовуємо регулярне сканування шкідливих програм. Ваша особиста інформація міститься в захищених мережах і доступна тільки обмеженому колу осіб, які мають особливі права доступу до таких систем і мереж і зобов'язані зберігати конфіденційність інформації.

Крім того, вся конфіденційна інформація, яку ви надаєте, шифрується за допомогою технології Secure Socket Layer (SSL). Ми застосовуємо різні заходи безпеки, коли користувач вводить, передає або отримує доступ до своєї інформації для підтримки безпеки вашої особистої інформації. Ми не надаємо жодної інформації про вас.





ВИ МОЖЕТЕ КОНТРОЛЮВАТИ:



1. Інформацію про акаунт. Ви можете оновлювати або виправляти інформацію про вас в будь-який час, увійшовши в свій аккаунт. Ви також можете для отримання допомоги зв'язатися з нами по електронній пошті [email protected] але майте на увазі, що ми можемо зберігати певну інформацію після видалення облікового запису відповідно до вимог Закону або в законних комерційних цілях. Ми також можемо зберігати архівні копії інформації про вас протягом певного періоду часу.

2. Файли Cookie. Більшість веб-браузерів за замовчуванням приймають файли cookie. Якщо ви хочете, то можете налаштувати ваш браузер на видалення або відхилення файлів cookie. Звертаємо увагу що, якщо ви вирішите видалити або відхилити файли cookie, це може вплинути на доступність і функціональність послуг нашого сервісу.

3. Розсилка новин. Ви можете відмовитися від розсилки новин нашого сервісу. Для цього дотримуйтесь інструкцій у повідомленнях що розсилаються (використовуйте посилання відмови від розсилок новин). Також відключити розсилку новин можна в профілі користувача. При відмові від розсилки новин нашого сервісу, ми все-одно можемо надсилати вам листи з важливими повідомленнями, які стосуються роботи нашого сервісу.