ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Veles.finance собирает, использует и хранит персональные данные пользователей в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Под персональными данными понимается любая информация, касающаяся идентифицированного или идентифицируемого физического лица. Ниже перечислены типы, объемы и цели сбора и использования персональных данных.

Правила применяются ко всем посетителям сайта Veles.finance.



КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ?



1. При регистрации на нашем сайте, Вам может быть предложено ввести ваше полное имя, часовой пояс, адрес электронной почты и другие контактные данные для связи с Вами.

2. Информация, которая собирается автоматически. Когда Вы пользуетесь нашим сервисом, мы автоматически собираем информацию о Вас, включая техническую информацию, которая содержится в лог-файлах сервера.

Мы собираем информацию о ваших действиях в нашем сервисе, включая время пользования сервисом и IP адрес. Кроме того мы собираем информацию с помощью файлов Cookie и других технологий отслеживания. Читайте Политику Cookie тут



КОГДА МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?



Мы собираем о Вас информацию когда вы регистрируетесь у нас на сайте, входите на наш сайт, вводите информацию на нашем сайте.



КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?



Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от вас, когда вы регистрируетесь, пополняете баланс аккаунта, подписываетесь на нашу рассылку, участвуете в опросе, просматриваете наш сайт или пользуетесь услугами нашего сервиса. Если вы оставили нам ваши контактные данные социальных сетей, то мы можем использовать их для добавления вас в наши официальные группы в социальных сетях, таких как Telegram, VK, Facebook и других.



КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?



Наш сайт регулярно сканируется на наличие уязвимостей в безопасности, чтобы сделать использование нашего сайта максимально безопасным. Мы используем регулярное сканирование вредоносных программ. Ваша личная информация содержится в защищенных сетях и доступна только ограниченному кругу лиц, которые имеют особые права доступа к таким системам и сетям и обязаны сохранять конфиденциальность информации.

Кроме того, вся конфиденциальная информация, которую вы предоставляете, шифруется с помощью технологии Secure Socket Layer (SSL). Мы применяем различные меры безопасности, когда пользователь вводит, передает или получает доступ к своей информации для поддержания безопасности вашей личной информации. Мы не предоставляем никакой информации о вас.





ВЫ МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ:



1. Информацию об аккаунте. Вы можете обновлять или исправлять информацию о Вас в любое время, войдя в свой аккаунт. Вы также можете для получения помощи связаться с нами по электронной почте [email protected] но имейте в виду, что мы можем хранить определенную информацию после удаления аккаунта в соответствии с требованиями закона или в законных коммерческих целях. Мы также можем хранить архивные копии информации о вас в течение определенного периода времени.

2. Файлы Cookie. Большинство веб-браузеров по умолчанию принимают файлы cookie. Если вы хотите, то можете настроить Ваш браузер на удаление или отклонение файлов cookie. Обращаем внимание что, если вы решите удалить или отклонить файлы cookie, это может повлиять на доступность и функциональность услуг нашего сервиса.

3. Рассылка новостей. Вы можете отказаться от рассылки новостей нашего сервиса. Для этого следуйте инструкциям в рассылаемых сообщениях (используйте ссылку отказа от рассылок новостей). Также отключить рассылку новостей можно в профиле пользователя. При отказе от рассылки новостей нашего сервиса, мы все-равно можем присылать Вам письма с важными сообщениями, которые касаются работы нашего сервиса.