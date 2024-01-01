Лучшие Ethereum Боты
С каждым годом всё больше трейдеров переходят на автоматизированные системы для торговли криптовалютой, и Ethereum (ETH) является одним из ключевых активов для данного вида торговли.
Актуальные данные по Ethereum (ETH) на октябрь 2024 года (согласно CoinMarketCap) показывают следующие ключевые метрики:
Рыночная капитализация: примерно $315 млрд.
Объем суточной торговли: около $16 млрд.
Циркулирующее предложение: 120,39 млн ETH.
На текущий момент сеть Ethereum остаётся ведущим активом для децентрализованных приложений и торговых систем, что также влияет на его привлекательность для трейдеров и инвесторов.
Алгоритмические решения ETH позволяют участникам рынка выполнять сделки 24/7, минимизировать влияние эмоционального фона и улучшить эффективность работы. В этой статье мы рассмотрим, что такое ETH боты, как они работают, где их можно использовать, и какие плюсы и минусы имеет их использование.
Топ 5 лучших торговых ботов
для Ethereum
|Робот
|График
|PNL% (месяц)
|Среднее время в сделке
|Минимальный депозит
|Риск
|
ETH RSI + BB
|
+11%
|1Д
|$1000
|
|Попробовать
|
ETH SuperTrend
|
+14%
|1Д
|$1000
|
|Попробовать
|
ETH MRC
|
+16%
|2Д
|$1000
|
|Попробовать
|
ETH risk Grid
|
+20%
|1Д
|$1000
|
|Попробовать
|
ETH MACD + RSI
|
+21%
|1Д
|$1000
|
|Попробовать
ETH RSI + BB
Long 1x Futures
ETH SuperTrend
Long 1x Futures
ETH MRC
Long 1x Futures
ETH risk Grid
Long 1x Futures
ETH MACD + RSI
Long 1x Futures
ETH бот — это программа, созданная для автоматизации торговли криптовалютой Ethereum. Бот выполняет за пользователя различные торговые операции на основе заранее заданных параметров. Это включает в себя покупку и продажу Ethereum в нужные моменты, анализ рынка и управление рисками.
Эфир боты на платформе Veles могут работать как на основе простых стратегий (например, покупка и продажа на определенных уровнях), так и на основе сложных алгоритмов, учитывающих множество индикаторов и данных о рынке. Это делает их эффективным инструментом как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов.
Как работают Ethereum боты?
ETH боты Veles работают по алгоритмам, которые анализируют текущие рыночные данные и автоматически совершают сделки на биржах. Вот основные шаги их работы:
Анализ рынка: Бот отслеживает рыночные данные в реальном времени, такие как цена Ethereum, объем торгов и тренды. Этот анализ позволяет ему определять оптимальные моменты для входа и выхода из сделок.
Использование индикаторов: Многие боты интегрированы с техническими индикаторами, такими как RSI и MACD. Эти индикаторы помогают боту принимать решения о том, когда покупать или продавать Ethereum.
Совершение сделок: Бот подключается к бирже через API (подключить API в один клик), что позволяет ему быстро и автоматически выполнять торговые операции, такие как выставление ордеров на покупку или продажу.
Автоматизация стратегий: ETH боты позволяют пользователям внедрять различные торговые стратегии, такие как скальпинг, арбитраж, DCA (усреднение цены) и грид (торговля по сетке).
Оптимизация результатов: Боты Veles имеют возможность тестирования стратегий на исторических данных (бектестинг), что помогает оптимизировать алгоритмы и улучшить торговые результаты.
Пройдите регистрацию на платформе Veles
Подключите биржу обычным способом или через fast-API
Выберите готового бота или настройте сами
Теперь повторим на практике
Наши цены
Для оплаты комиссий за использование торговых ботов Veles используется счёт, который открывается на самой платформе. Каждому пользователю такой счёт открывается в момент регистрации.
Оплата происходит лишь тогда, когда боты приносят прибыль. 20% этой прибыли бот будет списывать с баланса вашей учётной записи Veles, но не более 50 USDT в месяц за один вид торговли.
Чтобы бот смог открыть позицию, необходимы средства на этом счёте. Поэтому перед запуском бота счёт нужно пополнить. Вы можете быть уверены, что пополнения на сумму 100 USDT в месяц хватит даже в случае самой прибыльной торговли как на спотовых, так и на фьючерсных торговых ботах вместе взятых.
Обратите внимание: вашими средствами на бирже бот может распоряжаться только так, как вы сами указали ему в настройках: то есть использовать их для совершения торговых сделок при выбранных вами рыночных условиях. Ничего иного с активами, которые вы поместили на биржу, бот сделать не может.
Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц
Эфир боты могут быть использованы на различных криптовалютных биржах, которые предоставляют поддержку для API-интеграций. Вот список популярных бирж для использования Ethereum ботов:
Binance — крупнейшая криптовалютная биржа в мире по объему торгов. Она предоставляет мощные API для создания и интеграции торговых ботов, поддерживает множество криптовалютных пар, включая ETH, и предлагает доступ к спотовой и фьючерсной торговле.
Bybit — одна из ведущих платформ для деривативов. Она предлагает быстрые и надежные API для автоматизации торговли. Bybit подходит для трейдеров, которые ищут высокий уровень ликвидности и гибкие инструменты для управления рисками.
BingX — биржа, ориентированная на копи-трейдинг и автоматизированные системы. BingX также поддерживает API-интеграцию, что позволяет использовать торговых ботов для торговли ETH и другими криптовалютами.
OKX — популярная биржа с широким набором инструментов для торговли и стейкинга. OKX активно поддерживает торговлю через API, что делает её отличной площадкой для использования ботов.
Gate.io — одна из старейших криптовалютных бирж, известная своими множеством торговых пар и поддержкой новых токенов. Она предлагает интеграцию торговых ботов через API, что особенно удобно для автоматизации торговли ETH.
HTX (бывшая Huobi) — международная криптобиржа с широким спектром услуг для трейдеров. HTX предлагает API-доступ и поддерживает использование ботов для автоматической торговли ETH и другими активами.
Виды ботов
DCA
Никто не знает, куда пойдёт цена в ближайшее время, поэтому бот DCA просто покупает эфир через равные промежутки (например, раз в час или раз в неделю) по той цене, которая доступна на торгах, и рассчитывает на то, что в будущем сможет продать их дороже. А исторические данные показывают, что эти ожидания до сих пор всегда оказывались оправданными.
Grid
Grid trading - это торговля сеткой или решёткой. Сеточный бот выставляет несколько ордеров на покупку по курсам ниже текущей рыночной цены. Когда ордер срабатывает, бот выставляет заявку на продажу по более высокому курсу. После продажи снова выставляется ордер на покупку. Таким образом, бот всегда оперирует решёткой из нескольких ордеров на покупку и продажу, получая прибыль от колебаний курса.
Плюсы и минусы
Плюсы
Автоматизация процессов: Боты позволяют торговать круглосуточно, без необходимости участия трейдера. Это особенно важно на криптовалютном рынке, который работает 24/7. Автоматизация не только освобождает время трейдера, но и исключает человеческие ошибки.
Скорость реакций: Торговые боты могут мгновенно реагировать на изменение рыночных условий. Боты способны выполнять сотни сделок в минуту, что делает их незаменимыми при использовании высокочастотных торговых стратегий.
Устранение эмоций: Боты строго следуют алгоритмам и стратегии, заданной пользователем, что позволяет избежать эмоциональной торговли и придерживаться долгосрочных планов.
Разнообразие стратегий: Боты поддерживают множество различных торговых стратегий. Кроме того, трейдеры могут тестировать новые стратегии с помощью бектестов Veles, что позволяет минимизировать риски до реального применения.
Минусы
Зависимость от настройки: Успех работы торгового бота напрямую зависит от правильности его настроек. Неправильная конфигурация может привести к тому, что бот будет покупать активы по невыгодной цене или продавать их в убыток.
Технические сложности: Пользователям могут понадобиться навыки работы с API, понимание торговых алгоритмов и способность тестировать и оптимизировать стратегии. Однако, платформа Veles максимально упрощает данные процессы.
Риски безопасности: При использовании торговых ботов через API-соединение с биржей существует риск безопасности. Чтобы избежать этого, важно ограничить права доступа бота только чтением и записью торговых ордеров.
Зависимость от рыночных условий: Боты работают на основе заранее заданных стратегий и исторических данных. Это может стать проблемой, если рынок резко изменится или стратегия не учтет неожиданных факторов, таких как внезапные новости или изменения в экономике.
Статистика платформы
$ 79 743 086
Профит пользователей
47 349 316
Циклов закрыто
$ 418 429 395
Сумма депозитов ботов
Заключение
Автоматизированные торговые боты для Ethereum становятся важным инструментом для трейдеров, благодаря своей способности совершать сделки 24/7 без вмешательства человека. С их помощью пользователи могут сократить влияние эмоций на торговлю, повысить скорость реакции на рыночные изменения и использовать множество стратегий. Однако эффективность ботов зависит от правильности их настройки и постоянного мониторинга рыночных условий. Veles предлагает удобные и безопасные решения для автоматизации торговли, предоставляя доступ к тестированию стратегий, настройке алгоритмов и контролю риска, что делает платформу подходящей как для новичков, так и для профессионалов.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Ethereum торговые боты созданы для осуществления сделок на спотовом и фьючерсном рынке. Они могут применять различные стратегии, такие как краткосрочный дейтрейдинг, среднесрочный свингтрейдинг и накопительный инвестиционный трейдинг.
Эти боты фокусируются на рыночных данных и проводят торговые операции в соответствии с заранее установленными параметрами, что помогает трейдерам эффективно управлять своими позициями и увеличивать прибыль. Соберите своего робота или возьмите готового из подборок ботов под конкретные криптовалюты.