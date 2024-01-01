С каждым годом всё больше трейдеров переходят на автоматизированные системы для торговли криптовалютой, и Ethereum (ETH) является одним из ключевых активов для данного вида торговли.



Актуальные данные по Ethereum (ETH) на октябрь 2024 года (согласно CoinMarketCap) показывают следующие ключевые метрики:





Рыночная капитализация: примерно $315 млрд.

Объем суточной торговли: около $16 млрд.

Циркулирующее предложение: 120,39 млн ETH.

На текущий момент сеть Ethereum остаётся ведущим активом для децентрализованных приложений и торговых систем, что также влияет на его привлекательность для трейдеров и инвесторов.Алгоритмические решения ETH позволяют участникам рынка выполнять сделки 24/7, минимизировать влияние эмоционального фона и улучшить эффективность работы. В этой статье мы рассмотрим, что такое ETH боты, как они работают, где их можно использовать, и какие плюсы и минусы имеет их использование.