З кожним роком дедалі більше трейдерів переходять на автоматизовані системи для торгівлі криптовалютою, і Ethereum (ETH) є одним із ключових активів для цього виду торгівлі.



Актуальні дані щодо Ethereum (ETH) на жовтень 2024 року (згідно з CoinMarketCap) показують такі ключові метрики:





Ринкова капіталізація: приблизно $315 млрд .

Обсяг добової торгівлі: близько $16 млрд .

Циркулююча пропозиція: 120,39 млн ETH.

На поточний момент мережа Ethereum залишається провідним активом для децентралізованих застосунків і торгових систем, що також впливає на його привабливість для трейдерів та інвесторів.Алгоритмічні рішення ETH дають змогу учасникам ринку виконувати угоди 24/7, мінімізувати вплив емоційного фону і поліпшити ефективність роботи. У цій статті ми розглянемо, що таке ETH боти, як вони працюють, де їх можна використовувати, і які плюси та мінуси має їхнє використання.