Найкращі Ethereum Боти
З кожним роком дедалі більше трейдерів переходять на автоматизовані системи для торгівлі криптовалютою, і Ethereum (ETH) є одним із ключових активів для цього виду торгівлі.
Актуальні дані щодо Ethereum (ETH) на жовтень 2024 року (згідно з CoinMarketCap) показують такі ключові метрики:
Ринкова капіталізація: приблизно $315 млрд.
Обсяг добової торгівлі: близько $16 млрд.
Циркулююча пропозиція: 120,39 млн ETH.
На поточний момент мережа Ethereum залишається провідним активом для децентралізованих застосунків і торгових систем, що також впливає на його привабливість для трейдерів та інвесторів.
Алгоритмічні рішення ETH дають змогу учасникам ринку виконувати угоди 24/7, мінімізувати вплив емоційного фону і поліпшити ефективність роботи. У цій статті ми розглянемо, що таке ETH боти, як вони працюють, де їх можна використовувати, і які плюси та мінуси має їхнє використання.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для Ethereum
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
ETH RSI + BB
|
+11%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH SuperTrend
|
+14%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH MRC
|
+16%
|2Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH risk Grid
|
+20%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH MACD + RSI
|
+21%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
ETH RSI + BB
Long 1x Futures
ETH SuperTrend
Long 1x Futures
ETH MRC
Long 1x Futures
ETH risk Grid
Long 1x Futures
ETH MACD + RSI
Long 1x Futures
ETH бот - це програма, створена для автоматизації торгівлі криптовалютою Ethereum. Бот виконує за користувача різні торгові операції на основі заздалегідь заданих параметрів. Це охоплює купівлю і продаж Ethereum у потрібні моменти, аналіз ринку та управління ризиками.
Ефір-боти на платформі Veles можуть працювати як на основі простих стратегій (наприклад, купівля і продаж на певних рівнях), так і на основі складних алгоритмів, що враховують безліч індикаторів і даних про ринок. Це робить їх ефективним інструментом як для трейдерів-початківців, так і для професіоналів.
Як працюють Ethereum боти?
ETH боти Veles працюють за алгоритмами, які аналізують поточні ринкові дані й автоматично укладають угоди на біржах. Ось основні кроки їхньої роботи:
Аналіз ринку: Бот відстежує ринкові дані в реальному часі, такі як ціна Ethereum, обсяг торгів і тренди. Цей аналіз дає йому змогу визначати оптимальні моменти для входу і виходу з угод.
Використання індикаторів: Багато ботів інтегровані з технічними індикаторами, такими як RSI і MACD. Ці індикатори допомагають боту приймати рішення про те, коли купувати або продавати Ethereum.
Укладення угод: Бот підключається до біржі через API (підключити API в один клік), що дає йому змогу швидко й автоматично виконувати торгові операції, як-от виставлення ордерів на купівлю або продаж.
Автоматизація стратегій: ETH боти дають змогу користувачам впроваджувати різноманітні торгові стратегії, як-от скальпінг, арбітраж, DCA (усереднення ціни) і грід (торгівля по сітці).
Оптимізація результатів: Боти Veles мають можливість тестування стратегій на історичних даних (бектестінг), що допомагає оптимізувати алгоритми і поліпшити торгові результати.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Наші ціни
Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.
Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.
Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.
Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.
Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Ефір боти можуть бути використані на різних криптовалютних біржах, які надають підтримку для API-інтеграцій. Ось список популярних бірж для використання Ethereum ботів:
Binance - найбільша криптовалютна біржа у світі за обсягом торгів. Вона надає потужні API для створення та інтеграції торгових ботів, підтримує безліч криптовалютних пар, включно з ETH, і пропонує доступ до спотової та ф'ючерсної торгівлі.
Bybit - одна з провідних платформ для деривативів. Вона пропонує швидкі та надійні API для автоматизації торгівлі. Bybit підходить для трейдерів, які шукають високий рівень ліквідності та гнучкі інструменти для управління ризиками.
BingX - біржа, орієнтована на копі-трейдинг і автоматизовані системи. BingX також підтримує API-інтеграцію, що дає змогу використовувати торгових ботів для торгівлі ETH та іншими криптовалютами.
OKX - популярна біржа з широким набором інструментів для торгівлі та стейкінгу. OKX активно підтримує торгівлю через API, що робить її чудовим майданчиком для використання ботів.
Gate.io - одна з найстаріших криптовалютних бірж, відома своїми безліччю торгових пар і підтримкою нових токенів. Вона пропонує інтеграцію торгових ботів через API, що особливо зручно для автоматизації торгівлі ETH.
HTX (колишня Huobi) - міжнародна криптобіржа з широким спектром послуг для трейдерів. HTX пропонує API-доступ і підтримує використання ботів для автоматичної торгівлі ETH та іншими активами.
Види ботів
DCA
Ніхто не знає, куди піде ціна найближчим часом, тому бот DCA просто купує ефір через рівні проміжки (наприклад, раз на годину або раз на тиждень) за тією ціною, яка доступна на торгах, і розраховує на те, що в майбутньому зможе продати їх дорожче. А історичні дані показують, що ці очікування досі завжди виявлялися виправданими.
Grid
Grid trading - це торгівля сіткою або решіткою. Сітковий бот виставляє кілька ордерів на купівлю за курсами, нижчими за поточну ринкову ціну. Коли ордер спрацьовує, бот виставляє заявку на продаж за вищим курсом. Після продажу знову виставляється ордер на купівлю. Таким чином, бот завжди оперує решіткою з декількох ордерів на купівлю і продаж, отримуючи прибуток від коливань курсу.
Плюси та мінуси
Плюси
Автоматизація процесів: Боти дають змогу торгувати цілодобово, без необхідності участі трейдера. Це особливо важливо на криптовалютному ринку, який працює 24/7. Автоматизація не тільки звільняє час трейдера, а й виключає людські помилки.
Швидкість реакцій: Торгові боти можуть миттєво реагувати на зміну ринкових умов. Боти здатні виконувати сотні угод за хвилину, що робить їх незамінними під час використання високочастотних торгових стратегій.
Усунення емоцій: Боти суворо дотримуються алгоритмів і стратегії, заданої користувачем, що дає змогу уникнути емоційної торгівлі та дотримуватися довгострокових планів.
Різноманітність стратегій: Боти підтримують безліч різних торгових стратегій. Крім того, трейдери можуть тестувати нові стратегії за допомогою бектестів Veles, що дає змогу мінімізувати ризики до реального застосування.
Мінуси
Залежність від налаштування: Успіх роботи торгового бота безпосередньо залежить від правильності його налаштувань. Неправильна конфігурація може призвести до того, що бот купуватиме активи за невигідною ціною або продаватиме їх у збиток.
Технічні складнощі: Користувачам можуть знадобитися навички роботи з API, розуміння торгових алгоритмів і здатність тестувати й оптимізувати стратегії. Однак, платформа Veles максимально спрощує ці процеси.
Ризики безпеки: При використанні торгових ботів через API-з'єднання з біржею існує ризик безпеки. Щоб уникнути цього, важливо обмежити права доступу бота тільки читанням і записом торгових ордерів.
Залежність від ринкових умов: Боти працюють на основі заздалегідь заданих стратегій та історичних даних. Це може стати проблемою, якщо ринок різко зміниться або стратегія не врахує несподіваних факторів, як-от раптові новини або зміни в економіці.
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Висновок
Автоматизовані торгові боти для Ethereum стають важливим інструментом для трейдерів, завдяки своїй здатності здійснювати операції 24/7 без втручання людини. З їхньою допомогою користувачі можуть скоротити вплив емоцій на торгівлю, підвищити швидкість реакції на ринкові зміни і використовувати безліч стратегій. Однак ефективність ботів залежить від правильності їх налаштування і постійного моніторингу ринкових умов. Veles пропонує зручні та безпечні рішення для автоматизації торгівлі, надаючи доступ до тестування стратегій, налаштування алгоритмів і контролю ризику, що робить платформу придатною як для новачків, так і для професіоналів.
Відповіді на поширені запитання
Ethereum торгові боти створені для здійснення угод на спотовому і ф'ючерсному ринку. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг.
Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток. Зберіть свого робота або візьміть готового з добірок ботів під конкретні криптовалюти.