Бектести Veles
професійний інструмент тестування торгових стратегій для кожного!
В основі якого лежать власні технології, що дають змогу знаходити ринкові неефективності та заробляти на нихЗапустити бектест
Налаштовуйте торгові параметри і підвищуйте прибутковість своїх угод
Перевіряйте стратегії та ботів на мільйонах свічок
Переваги бектестів Veles
Зниження ризиків
Виявляйте слабкі місця своїх стратегій, які можуть призвести до потенційних збитків
Підвищення профіту
Експериментуйте з різними параметрами та знаходьте найбільш прибуткові комбінації
Економія часу
Позбавляйтеся необхідності в довгостроковому зборі статистики та мінімізуйте помилки у своїй стратегії
Оцінка стратегії
Аналізуйте ваш потенційний профіт, збиток і оптимізуйте налаштування торгових ботів
Захист капіталу
Перевіряйте свої ідеї на історичних даних і не ризикуйте реальними грошима
Технічні переваги
Чому саме бектести VELES?
- 1 пункт
База даних
- 2 пункт
Мульті-ордери
- 3 пункт
Статистика
- 4 пункт
Індикатори
Власна база даних
Тестуйте свої торгові стратегії на реальних історичних даних - Veles надає власну базу хвилинних свічок для детального аналізу потенційної угоди
Керування кількома ордерами
Аналізуйте вхід в угоду частинами, набираючи і розвантажуючи позицію поступово
Детальна статистика
Отримуйте всю необхідну інформацію для оцінки ефективності та поліпшення своєї торгової стратегії
Великий вибір торгових індикаторів
Застосовуйте торгові індикатори для аналізу перетікання коштів на ринку, волатильності, обсягів торгівлі, а також для визначення перекупленості або перепроданості монет
Тарифні плани
Немає часу вивчати налаштування? Вибери перевірених ботів
Безкоштовні бектести
Переваги:
- кількість 10 на день
- період бектесту 3 місяці
- статистика повна
- період зберігання тиждень
- Приватні тести ні
Платні бектести
Переваги:
- кількість безліміт
- період бектесту необмежений
- статистика повна
- період зберігання 3 місяці
- Приватні тести так
Veles - офіційний партнер бірж
Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж
Відповіді на поширені запитання
Інші можливості VELES, які точно варто спробувати
Фунціонал Veles finance - безмежний, але й донині його оновлюють і додають нові функції, які здатні порадувати будь-якого досвідченого користувача