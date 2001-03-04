English Русский
Бектести Veles

професійний інструмент тестування торгових стратегій для кожного!

В основі якого лежать власні технології, що дають змогу знаходити ринкові неефективності та заробляти на них

Graph свою стратегію

Налаштовуйте торгові параметри і підвищуйте прибутковість своїх угод

Graph історичні дані

Перевіряйте стратегії та ботів на мільйонах свічок

Переваги бектестів Veles

Backtests video Play

Зниження ризиків

Виявляйте слабкі місця своїх стратегій, які можуть призвести до потенційних збитків

Підвищення профіту

Експериментуйте з різними параметрами та знаходьте найбільш прибуткові комбінації

Економія часу

Позбавляйтеся необхідності в довгостроковому зборі статистики та мінімізуйте помилки у своїй стратегії

Оцінка стратегії

Аналізуйте ваш потенційний профіт, збиток і оптимізуйте налаштування торгових ботів

Захист капіталу

Перевіряйте свої ідеї на історичних даних і не ризикуйте реальними грошима

Технічні переваги

Чому саме бектести VELES?

    База даних
    Статистика
    Індикатори
Власна база даних

Тестуйте свої торгові стратегії на реальних історичних даних - Veles надає власну базу хвилинних свічок для детального аналізу потенційної угоди

Керування кількома ордерами

Аналізуйте вхід в угоду частинами, набираючи і розвантажуючи позицію поступово

Детальна статистика

Отримуйте всю необхідну інформацію для оцінки ефективності та поліпшення своєї торгової стратегії

Великий вибір торгових індикаторів

Застосовуйте торгові індикатори для аналізу перетікання коштів на ринку, волатильності, обсягів торгівлі, а також для визначення перекупленості або перепроданості монет

Тарифні плани

Немає часу вивчати налаштування? Вибери перевірених ботів

Безкоштовні бектести

Перевіряйте свої ідеї на історичних даних і не ризикуйте реальними

₮0 /за місяць

Переваги:

    кількість 10 на день
    період бектесту 3 місяці
    статистика повна
    період зберігання тиждень
    Приватні тести ні
Veles - офіційний партнер бірж

Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж

OKX Bybit Binance Bingx Gate.io HTX
Скоро KuCoin
Bitget
Відповіді на поширені запитання

Інші можливості VELES, які точно варто спробувати

Фунціонал Veles finance - безмежний, але й донині його оновлюють і додають нові функції, які здатні порадувати будь-якого досвідченого користувача

Торгові інструменти

Готові боти від Veles

Торгові сигнали

Маркетплейс
Veles - платформа для створення торгових ботів

