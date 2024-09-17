Медвежий и бычий рынок - понятно о важном
Сходства нисходящих (медвежьих) и восходящих (бычьих) движений рынка в том, что они происходят на повышенных объемах в активах.
Причина этих трендов в том, что крупные участники (киты) набрали свои позиции и эти средства нужно реализовывать. Когда киты откупили весь спрос или предложение на рынке, для них не составит труда сделать с ценой все, что им угодно.
Тренд - что это такое и как его использовать
Тренд – ярко выраженное движение рынка в конкретном направлении.
Тренды возникают при нескольких обстоятельствах:
-
Крупные участники накопили свои позиции, выкупив полностью позиции противоположной стороны. Далее для них не составляет труда начать тренд цены, топливом которого вначале будут стоп-лоссы и ликвидации, а после – подключение к движению остальных трейдеров.
-
Актив-поводырь или главная криптовалюта – Биткоин имеет четкое трендовое движение и не формирует боковик цены, пробивая каждую проторговку и выходя за ее уровень. Это явление по биткоину является одним из главных катализаторов для бычьего или медвежьего рынка альткоинов.
-
Доминация биткоина начинает падать или расти. Показатель количества денег в Биткоине – это один из главных индикаторов для понимание рынка. Если доминация активно падает, то это сигнал на бычий рынок для альткоинов, а если растет, то на медвежий.
Торговать по тренду намного легче, чем торговать в глобальном или локальном боковике. Всегда понятен стоп-лосс позиции и не возникает лишних мыслей по поводу выбора направления для торговли.
При четких трендовых движениях торговые индикаторы отрабатывают намного лучше, чем в боковых движениях. Причиной этому является наличие объемов в активах, что удовлетворяет правильность расчетов индикаторов. Направленность движения рынка хорошо подходит для алгоритмической торговли ботами Veles. Достаточно выбрать подходящий индикатор для торговли, рассчитать стоп-лосс, и алгоритм самостоятельно будет опираться на математические формулы индикатора и торговать без участия трейдера.
Медвежий и бычий рынок - что означает термин
Бычий рынок и его пример
Бычьим рынком называют явление, когда крупные участники выкупили все предложение на рынке и происходит сильный дисбаланс между продавцами и покупателями. Цену начинают выталкивать вверх, подпитывая рост хорошими новостями в криптовалютном сегменте.
Этим обстоятельствам характерен сильный рост цены из-за высокой спекулятивной активности и наплыва новых инвесторов.
Бычий рынок криптовалют часто сопровождается всплеском спекулятивной торговли, когда трейдеры пытаются извлечь прибыль из растущих цен, а также в него приходят новые крупные капиталы, которых привлек рост цены.
Все это приводит к росту общей капитализации рынка, которая увеличивается на стабильной основе.
Идеальным примером бычьего рынка является время, когда произошел первый глобальный локдаун из-за только что появившегося коронавируса. Биткоин в момент объявления локдауна обвалился почти на 50%.
Сигналом для бычьего рынка послужил резкий откуп этого падения, далее произошла небольшая консолидация и резкий дальнейший откуп актива.
Восходящее движение биткоина в 2020 году
За биткоином показали огромный рост и другие монеты, так как он выступает в роли актива-поводыря. Рост составлял сотни, а в некоторых случаях и тысячи процентов у фундаментальных альткоинах и десятки тысяч у прочих монет, не имеющих достаточной ценности для инвестиций. Это событие было бумом для криптовалют. Люди богатели в геометрической прогрессии, и достаточно было просто нажать лонг вечером и зафиксировать прибыль утром.
Причины, которые дали буст для роста цены:
-
Резкий и сильный откуп крупного падения
-
Положительный новостной фон у криптовалют на фоне общей паники и инфляции.
-
Откуп после падения на аномально больших объемах.
Медвежий рынок и его пример
Медвежий рынок схож со своим противоположным собратом практически во всем, кроме направления движения.
Если при бычьем рынке был переизбыток спроса и поэтому актив рос, несмотря ни на что, то медвежий рынок, наоборот, говорит нам о переизбытке предложения и падающем спросе, чем пользуются крупные участники.
Тренды наступают неожиданно для ритейл-трейдеров. Предсказать их причины в моменте очень сложно. Они возникают, когда принимают решения крупные капиталы, а не когда индикаторы говорят нам о чем-либо.
На всеобщей эйфории от рынка и бесконечных профитов крупные участники начинают прикрывать свои позиции, продавая свои активы тем, кто жадно и беспричинно их покупает.
После того, когда весь спрос был удовлетворен, а дальнейшего роста так никто и не увидел, участники рынка начинают активно продавать свои активы. Кто-то начинает усреднять свои позиции, кто-то просто смотрит на свои убыточные позиции и ждет разворота. В общем, наступает массовая паника и продажи тех, кто верил в дальнейший рост цены.
Кульминацией начала события будут уже негативные новости для криптовалют или макроэкономики в целом.
Медвежий тренд на дневном ТФ по BTC
Для примера возьмем последующее двухлетнее падение биткоина в период с середины ноября 2021 и по начало января 2023 после фазы “боковик” которая началась после активного бычьего тренда. Так как он актив-поводырь, и графики альткоинов на глобальных таймфреймах выглядят примерно одинаково.
Кульминацией и всеобщим официальным объявлением медвежьего рынка стало начало военного конфликта между Россией и Украиной. Взаимосвязь между биткоином и этим конфликтом в том, что США начало по крупному спонсировать войска Украины, чем вызвало инфляцию и дальнейшее ухудшение состояния ведущей экономики мира.
Новости стали катализатором для дальнейшего падения, а не его начала. Это важно учитывать, так как прекращение роста и падение началось после того, когда был обновлен исторический максимум (перехай) $64.700 и неудачного закрепления над ним на дневном графике биткоина.
Разница между бычьим и медвежьим трендом
Бычий тренд:
-
Цены на криптовалюты растут в течение длительного времени.
-
Инвесторы уверены в дальнейшем росте и активно покупают криптоактивы.
-
Для бычьего рынка характерен оптимистичный настрой участников.
-
Повышенная спекулятивная активность, приток новых инвесторов.
-
Рыночная капитализация криптовалют демонстрирует уверенный рост.
Медвежий тренд:
-
Цены на криптовалюты снижаются в течение продолжительного времени.
-
Инвесторы ожидают дальнейшего падения курсов и предпочитают продавать.
-
Для медвежьего рынка характерен пессимистичный настрой участников.
-
Снижение спекулятивной активности, отток инвесторов с рынка.
-
Совокупная рыночная капитализация криптовалютного рынка падает.
Как правильно торговать на бычьем рынке?
Для бычьего рынка характерны перехаи предыдущих максимумов, а также почти полное отсутствие обновления минимумов. Помимо всего прочего, объемы в активах стабильно большие и не снижаются.
В монетах, которые на повышенных объемах хорошо отрабатывают паттерны технического анализа, а также торговые индикаторы для лонг-сигналов.
Идеально подойдут канальные индикаторы, такие как Полосы Болинджера или Канал Кельтнера.
С помощью ботов Veles можно настроить алгоритм таким образом, что он будет работать в пробой границ индикаторов и дальнейшей фиксации позиции по тренду.
Бычий тренд прост тем, что его легко распознать. После пробоя важных уровней, которые определяют восходящую структуру, можно считать, что восходящее движение окончено, и менять торговую стратегию под другие реалии рынка.
Как торговать медвежий тренд?
Торговля медвежьего тренда полностью противоположна бычьему по своей логике.
Если бычий рынок нам говорит о постоянных перехаях ценовых максимумов (экстремумов), то при медвежьем рынке идут систематические перелои.
Канальные индикаторы снова могут помочь забрать свою прибыль с нисходящих движений. Пробои уровней индикаторов с помощью обратного фильтра с ботами в алгоритме шорт смогут на дистанции забирать профит с падающего рынка.
Самое главное в стратегиях торговли с помощью алгоритмов и индикаторов – это правильно рассчитанный риск-менеджмент и четкое следование ему.
Прогнозы на бычьем и медвежьем рынке
Бычий рынок:
1. Фундаментальный анализ
-
Оценка перспектив развития криптовалютных проектов и их возможностей
-
Анализ предстоящих обновлений, новых продуктов, партнерств
-
Оценка роста числа пользователей, транзакций, активности сети
2. Техническая оценка
-
Идентификация восходящих трендов, поддержки и сопротивления
-
Использование индикаторов, подтверждающих силу бычьего рынка
-
Анализ ценовых моделей, таких как двойное дно, восходящие каналы
3. Анализ циклов
-
Выявление повторяющихся ценовых циклов в истории криптовалют
-
Ожидание очередного “бычьего забега” в соответствии с циклами
Медвежий рынок:
1. Технический анализ
-
Определение четких нисходящих трендов, пробития ключевых уровней
-
Использование индикаторов для выявления слабости рынка
-
Анализ ценовых моделей, подтверждающих медвежий тренд
2. Оценка факторов риска
-
Выявление макроэкономических, регуляторных или других рисков
-
Оценка возможностей краткосрочной ликвидации рынка
3. Отслеживание настроений
-
Анализ преобладания пессимистичных ожиданий инвесторов
-
Оценка уровня страха, неуверенности и сомнений на рынке
Заключение
Рынок – это повторяющиеся явление. Весь процесс ценовых движений на дистанции можно сравнить с фрактальным подобием, где нет ничего нового, а лишь большое повторяет за малым и наоборот – альткоины повторяют за фундаментальными альткоинами, а теже в свою очередь повторяют за биткоином. Так было и будет всегда.
Правильная оценка рисков и точная торговая стратегия, которая сможет работать на всех трендовых тенденциях, приходит только при должном наличии насмотренности и умении человека быть дисциплинированным трейдером.
Часто задаваемые вопросы
1. В чем разница бычьего и медвежьего тренда?
Помимо того, что разница в направлении движения, наблюдается различия в философии отработки. Нужно четко понимать что происходит на рынке и почему те или иные движения происходят.
2. Как можно отрабатывать трендовые движения?
С помощью ботов Veles можно перед запуском бота проверить его настройки на истории годичной давности (бектесты Veles). Хорошо подходят пробои канальных индикаторов, а также пробои ценовых уровней.
3. Может ли бык на бирже стать медведем и наоборот?
Помимо того, что это можно, это еще и нужно. Полностью адаптироваться и подстраиваться под рыночные реалии присуще успешному и на дистанции зарабатывающему трейдеру.