Медвежий и бычий рынок - понятно о важном

Сходства нисходящих (медвежьих) и восходящих (бычьих) движений рынка в том, что они происходят на повышенных объемах в активах.

Причина этих трендов в том, что крупные участники (киты) набрали свои позиции и эти средства нужно реализовывать. Когда киты откупили весь спрос или предложение на рынке, для них не составит труда сделать с ценой все, что им угодно.

Тренд - что это такое и как его использовать

Тренд – ярко выраженное движение рынка в конкретном направлении.

Тренды возникают при нескольких обстоятельствах:

Крупные участники накопили свои позиции, выкупив полностью позиции противоположной стороны. Далее для них не составляет труда начать тренд цены, топливом которого вначале будут стоп-лоссы и ликвидации, а после – подключение к движению остальных трейдеров. Актив-поводырь или главная криптовалюта – Биткоин имеет четкое трендовое движение и не формирует боковик цены, пробивая каждую проторговку и выходя за ее уровень. Это явление по биткоину является одним из главных катализаторов для бычьего или медвежьего рынка альткоинов. Доминация биткоина начинает падать или расти. Показатель количества денег в Биткоине – это один из главных индикаторов для понимание рынка. Если доминация активно падает, то это сигнал на бычий рынок для альткоинов, а если растет, то на медвежий.

Торговать по тренду намного легче, чем торговать в глобальном или локальном боковике. Всегда понятен стоп-лосс позиции и не возникает лишних мыслей по поводу выбора направления для торговли.

При четких трендовых движениях торговые индикаторы отрабатывают намного лучше, чем в боковых движениях. Причиной этому является наличие объемов в активах, что удовлетворяет правильность расчетов индикаторов. Направленность движения рынка хорошо подходит для алгоритмической торговли ботами Veles. Достаточно выбрать подходящий индикатор для торговли, рассчитать стоп-лосс, и алгоритм самостоятельно будет опираться на математические формулы индикатора и торговать без участия трейдера.

Медвежий и бычий рынок - что означает термин

Бычий рынок и его пример

Бычьим рынком называют явление, когда крупные участники выкупили все предложение на рынке и происходит сильный дисбаланс между продавцами и покупателями. Цену начинают выталкивать вверх, подпитывая рост хорошими новостями в криптовалютном сегменте.

Этим обстоятельствам характерен сильный рост цены из-за высокой спекулятивной активности и наплыва новых инвесторов.

Бычий рынок криптовалют часто сопровождается всплеском спекулятивной торговли, когда трейдеры пытаются извлечь прибыль из растущих цен, а также в него приходят новые крупные капиталы, которых привлек рост цены.

Все это приводит к росту общей капитализации рынка, которая увеличивается на стабильной основе.

Идеальным примером бычьего рынка является время, когда произошел первый глобальный локдаун из-за только что появившегося коронавируса. Биткоин в момент объявления локдауна обвалился почти на 50%.

Сигналом для бычьего рынка послужил резкий откуп этого падения, далее произошла небольшая консолидация и резкий дальнейший откуп актива.

Восходящее движение биткоина в 2020 году

За биткоином показали огромный рост и другие монеты, так как он выступает в роли актива-поводыря. Рост составлял сотни, а в некоторых случаях и тысячи процентов у фундаментальных альткоинах и десятки тысяч у прочих монет, не имеющих достаточной ценности для инвестиций. Это событие было бумом для криптовалют. Люди богатели в геометрической прогрессии, и достаточно было просто нажать лонг вечером и зафиксировать прибыль утром.

Причины, которые дали буст для роста цены:

Резкий и сильный откуп крупного падения Положительный новостной фон у криптовалют на фоне общей паники и инфляции. Откуп после падения на аномально больших объемах.

Медвежий рынок и его пример

Медвежий рынок схож со своим противоположным собратом практически во всем, кроме направления движения.

Если при бычьем рынке был переизбыток спроса и поэтому актив рос, несмотря ни на что, то медвежий рынок, наоборот, говорит нам о переизбытке предложения и падающем спросе, чем пользуются крупные участники.

Тренды наступают неожиданно для ритейл-трейдеров. Предсказать их причины в моменте очень сложно. Они возникают, когда принимают решения крупные капиталы, а не когда индикаторы говорят нам о чем-либо.

На всеобщей эйфории от рынка и бесконечных профитов крупные участники начинают прикрывать свои позиции, продавая свои активы тем, кто жадно и беспричинно их покупает.

После того, когда весь спрос был удовлетворен, а дальнейшего роста так никто и не увидел, участники рынка начинают активно продавать свои активы. Кто-то начинает усреднять свои позиции, кто-то просто смотрит на свои убыточные позиции и ждет разворота. В общем, наступает массовая паника и продажи тех, кто верил в дальнейший рост цены.

Кульминацией начала события будут уже негативные новости для криптовалют или макроэкономики в целом.

Медвежий тренд на дневном ТФ по BTC

Для примера возьмем последующее двухлетнее падение биткоина в период с середины ноября 2021 и по начало января 2023 после фазы “боковик” которая началась после активного бычьего тренда. Так как он актив-поводырь, и графики альткоинов на глобальных таймфреймах выглядят примерно одинаково.

Кульминацией и всеобщим официальным объявлением медвежьего рынка стало начало военного конфликта между Россией и Украиной. Взаимосвязь между биткоином и этим конфликтом в том, что США начало по крупному спонсировать войска Украины, чем вызвало инфляцию и дальнейшее ухудшение состояния ведущей экономики мира.

Новости стали катализатором для дальнейшего падения, а не его начала. Это важно учитывать, так как прекращение роста и падение началось после того, когда был обновлен исторический максимум (перехай) $64.700 и неудачного закрепления над ним на дневном графике биткоина.

Разница между бычьим и медвежьим трендом

Бычий тренд:

Цены на криптовалюты растут в течение длительного времени.

Инвесторы уверены в дальнейшем росте и активно покупают криптоактивы.

Для бычьего рынка характерен оптимистичный настрой участников.

Повышенная спекулятивная активность, приток новых инвесторов.

Рыночная капитализация криптовалют демонстрирует уверенный рост.

Медвежий тренд:

Цены на криптовалюты снижаются в течение продолжительного времени.

Инвесторы ожидают дальнейшего падения курсов и предпочитают продавать.

Для медвежьего рынка характерен пессимистичный настрой участников.

Снижение спекулятивной активности, отток инвесторов с рынка.

Совокупная рыночная капитализация криптовалютного рынка падает.

Как правильно торговать на бычьем рынке?

Для бычьего рынка характерны перехаи предыдущих максимумов, а также почти полное отсутствие обновления минимумов. Помимо всего прочего, объемы в активах стабильно большие и не снижаются.

В монетах, которые на повышенных объемах хорошо отрабатывают паттерны технического анализа, а также торговые индикаторы для лонг-сигналов.

Идеально подойдут канальные индикаторы, такие как Полосы Болинджера или Канал Кельтнера.

С помощью ботов Veles можно настроить алгоритм таким образом, что он будет работать в пробой границ индикаторов и дальнейшей фиксации позиции по тренду.

Бычий тренд прост тем, что его легко распознать. После пробоя важных уровней, которые определяют восходящую структуру, можно считать, что восходящее движение окончено, и менять торговую стратегию под другие реалии рынка.

Как торговать медвежий тренд?

Торговля медвежьего тренда полностью противоположна бычьему по своей логике.

Если бычий рынок нам говорит о постоянных перехаях ценовых максимумов (экстремумов), то при медвежьем рынке идут систематические перелои.

Канальные индикаторы снова могут помочь забрать свою прибыль с нисходящих движений. Пробои уровней индикаторов с помощью обратного фильтра с ботами в алгоритме шорт смогут на дистанции забирать профит с падающего рынка.

Самое главное в стратегиях торговли с помощью алгоритмов и индикаторов – это правильно рассчитанный риск-менеджмент и четкое следование ему.

Прогнозы на бычьем и медвежьем рынке

Бычий рынок:

1. Фундаментальный анализ

Оценка перспектив развития криптовалютных проектов и их возможностей

Анализ предстоящих обновлений, новых продуктов, партнерств

Оценка роста числа пользователей, транзакций, активности сети

2. Техническая оценка

Идентификация восходящих трендов, поддержки и сопротивления

Использование индикаторов, подтверждающих силу бычьего рынка

Анализ ценовых моделей, таких как двойное дно, восходящие каналы

3. Анализ циклов

Выявление повторяющихся ценовых циклов в истории криптовалют

Ожидание очередного “бычьего забега” в соответствии с циклами

Медвежий рынок:

1. Технический анализ

Определение четких нисходящих трендов, пробития ключевых уровней

Использование индикаторов для выявления слабости рынка

Анализ ценовых моделей, подтверждающих медвежий тренд

2. Оценка факторов риска

Выявление макроэкономических, регуляторных или других рисков

Оценка возможностей краткосрочной ликвидации рынка

3. Отслеживание настроений

Анализ преобладания пессимистичных ожиданий инвесторов

Оценка уровня страха, неуверенности и сомнений на рынке

Заключение

Рынок – это повторяющиеся явление. Весь процесс ценовых движений на дистанции можно сравнить с фрактальным подобием, где нет ничего нового, а лишь большое повторяет за малым и наоборот – альткоины повторяют за фундаментальными альткоинами, а теже в свою очередь повторяют за биткоином. Так было и будет всегда.

Правильная оценка рисков и точная торговая стратегия, которая сможет работать на всех трендовых тенденциях, приходит только при должном наличии насмотренности и умении человека быть дисциплинированным трейдером.

Часто задаваемые вопросы

1. В чем разница бычьего и медвежьего тренда?

Помимо того, что разница в направлении движения, наблюдается различия в философии отработки. Нужно четко понимать что происходит на рынке и почему те или иные движения происходят.

2. Как можно отрабатывать трендовые движения?

С помощью ботов Veles можно перед запуском бота проверить его настройки на истории годичной давности (бектесты Veles). Хорошо подходят пробои канальных индикаторов, а также пробои ценовых уровней.

3. Может ли бык на бирже стать медведем и наоборот?

Помимо того, что это можно, это еще и нужно. Полностью адаптироваться и подстраиваться под рыночные реалии присуще успешному и на дистанции зарабатывающему трейдеру.