Медвежий и бычий рынок - понятно о важном
Дата публикации:
Время на чтение:

Медвежий и бычий рынок - понятно о важном

Сходства нисходящих (медвежьих) и восходящих (бычьих) движений рынка в том, что они происходят на повышенных объемах в активах.

Причина этих трендов в том, что крупные участники (киты) набрали свои позиции и эти средства нужно реализовывать. Когда киты откупили весь спрос или предложение на рынке, для них не составит труда сделать с ценой все, что им угодно.

Тренд - что это такое и как его использовать

Тренд – ярко выраженное движение рынка в конкретном направлении.

Тренды возникают при нескольких обстоятельствах:

  1. Крупные участники накопили свои позиции, выкупив полностью позиции противоположной стороны. Далее для них не составляет труда начать тренд цены, топливом которого вначале будут стоп-лоссы и ликвидации, а после – подключение к движению остальных трейдеров.

  2. Актив-поводырь или главная криптовалюта – Биткоин имеет четкое трендовое движение и не формирует боковик цены, пробивая каждую проторговку и выходя за ее уровень. Это явление по биткоину является одним из главных катализаторов для бычьего или медвежьего рынка альткоинов.

  3. Доминация биткоина начинает падать или расти. Показатель количества денег в Биткоине – это один из главных индикаторов для понимание рынка. Если доминация активно падает, то это сигнал на бычий рынок для альткоинов, а если растет, то на медвежий.

Торговать по тренду намного легче, чем торговать в глобальном или локальном боковике. Всегда понятен стоп-лосс позиции и не возникает лишних мыслей по поводу выбора направления для торговли.

При четких трендовых движениях торговые индикаторы отрабатывают намного лучше, чем в боковых движениях. Причиной этому является наличие объемов в активах, что удовлетворяет правильность расчетов индикаторов. Направленность движения рынка хорошо подходит для алгоритмической торговли ботами Veles. Достаточно выбрать подходящий индикатор для торговли, рассчитать стоп-лосс, и алгоритм самостоятельно будет опираться на математические формулы индикатора и торговать без участия трейдера.

Медвежий и бычий рынок - что означает термин

Бычий рынок и его пример

Бычьим рынком называют явление, когда крупные участники выкупили все предложение на рынке и происходит сильный дисбаланс между продавцами и покупателями. Цену начинают выталкивать вверх, подпитывая рост хорошими новостями в криптовалютном сегменте.

Этим обстоятельствам характерен сильный рост цены из-за высокой спекулятивной активности и наплыва новых инвесторов.

Бычий рынок криптовалют часто сопровождается всплеском спекулятивной торговли, когда трейдеры пытаются извлечь прибыль из растущих цен, а также в него приходят новые крупные капиталы, которых привлек рост цены.

Все это приводит к росту общей капитализации рынка, которая увеличивается на стабильной основе.

Идеальным примером бычьего рынка является время, когда произошел первый глобальный локдаун из-за только что появившегося коронавируса. Биткоин в момент объявления локдауна обвалился почти на 50%.

Сигналом для бычьего рынка послужил резкий откуп этого падения, далее произошла небольшая консолидация и резкий дальнейший откуп актива.

Восходящее движение биткоина в 2020 году

За биткоином показали огромный рост и другие монеты, так как он выступает в роли актива-поводыря. Рост составлял сотни, а в некоторых случаях и тысячи процентов у фундаментальных альткоинах и десятки тысяч у прочих монет, не имеющих достаточной ценности для инвестиций. Это событие было бумом для криптовалют. Люди богатели в геометрической прогрессии, и достаточно было просто нажать лонг вечером и зафиксировать прибыль утром.

Причины, которые дали буст для роста цены:

  1. Резкий и сильный откуп крупного падения

  2. Положительный новостной фон у криптовалют на фоне общей паники и инфляции.

  3. Откуп после падения на аномально больших объемах.

Медвежий рынок и его пример

Медвежий рынок схож со своим противоположным собратом практически во всем, кроме направления движения.

Если при бычьем рынке был переизбыток спроса и поэтому актив рос, несмотря ни на что, то медвежий рынок, наоборот, говорит нам о переизбытке предложения и падающем спросе, чем пользуются крупные участники.

Тренды наступают неожиданно для ритейл-трейдеров. Предсказать их причины в моменте очень сложно. Они возникают, когда принимают решения крупные капиталы, а не когда индикаторы говорят нам о чем-либо.

На всеобщей эйфории от рынка и бесконечных профитов крупные участники начинают прикрывать свои позиции, продавая свои активы тем, кто жадно и беспричинно их покупает.

После того, когда весь спрос был удовлетворен, а дальнейшего роста так никто и не увидел, участники рынка начинают активно продавать свои активы. Кто-то начинает усреднять свои позиции, кто-то просто смотрит на свои убыточные позиции и ждет разворота. В общем, наступает массовая паника и продажи тех, кто верил в дальнейший рост цены.

Кульминацией начала события будут уже негативные новости для криптовалют или макроэкономики в целом.

Медвежий тренд на дневном ТФ по BTC

Для примера возьмем последующее двухлетнее падение биткоина в период с середины ноября 2021 и по начало января 2023 после фазы “боковик” которая началась после активного бычьего тренда. Так как он актив-поводырь, и графики альткоинов на глобальных таймфреймах выглядят примерно одинаково.

Кульминацией и всеобщим официальным объявлением медвежьего рынка стало начало военного конфликта между Россией и Украиной. Взаимосвязь между биткоином и этим конфликтом в том, что США начало по крупному спонсировать войска Украины, чем вызвало инфляцию и дальнейшее ухудшение состояния ведущей экономики мира.

Новости стали катализатором для дальнейшего падения, а не его начала. Это важно учитывать, так как прекращение роста и падение началось после того, когда был обновлен исторический максимум (перехай) $64.700 и неудачного закрепления над ним на дневном графике биткоина.

Разница между бычьим и медвежьим трендом

Бычий тренд:

  • Цены на криптовалюты растут в течение длительного времени.

  • Инвесторы уверены в дальнейшем росте и активно покупают криптоактивы.

  • Для бычьего рынка характерен оптимистичный настрой участников.

  • Повышенная спекулятивная активность, приток новых инвесторов.

  • Рыночная капитализация криптовалют демонстрирует уверенный рост.

Медвежий тренд:

  • Цены на криптовалюты снижаются в течение продолжительного времени.

  • Инвесторы ожидают дальнейшего падения курсов и предпочитают продавать.

  • Для медвежьего рынка характерен пессимистичный настрой участников.

  • Снижение спекулятивной активности, отток инвесторов с рынка.

  • Совокупная рыночная капитализация криптовалютного рынка падает.

Как правильно торговать на бычьем рынке?

Для бычьего рынка характерны перехаи предыдущих максимумов, а также почти полное отсутствие обновления минимумов. Помимо всего прочего, объемы в активах стабильно большие и не снижаются.

В монетах, которые на повышенных объемах хорошо отрабатывают паттерны технического анализа, а также торговые индикаторы для лонг-сигналов.

Идеально подойдут канальные индикаторы, такие как Полосы Болинджера или Канал Кельтнера.

С помощью ботов Veles можно настроить алгоритм таким образом, что он будет работать в пробой границ индикаторов и дальнейшей фиксации позиции по тренду.

Бычий тренд прост тем, что его легко распознать. После пробоя важных уровней, которые определяют восходящую структуру, можно считать, что восходящее движение окончено, и менять торговую стратегию под другие реалии рынка.

Как торговать медвежий тренд?

Торговля медвежьего тренда полностью противоположна бычьему по своей логике.

Если бычий рынок нам говорит о постоянных перехаях ценовых максимумов (экстремумов), то при медвежьем рынке идут систематические перелои.

Канальные индикаторы снова могут помочь забрать свою прибыль с нисходящих движений. Пробои уровней индикаторов с помощью обратного фильтра с ботами в алгоритме шорт смогут на дистанции забирать профит с падающего рынка.

Самое главное в стратегиях торговли с помощью алгоритмов и индикаторов – это правильно рассчитанный риск-менеджмент и четкое следование ему.

Прогнозы на бычьем и медвежьем рынке

Бычий рынок:

1. Фундаментальный анализ

  • Оценка перспектив развития криптовалютных проектов и их возможностей

  • Анализ предстоящих обновлений, новых продуктов, партнерств

  • Оценка роста числа пользователей, транзакций, активности сети

2. Техническая оценка

  • Идентификация восходящих трендов, поддержки и сопротивления

  • Использование индикаторов, подтверждающих силу бычьего рынка

  • Анализ ценовых моделей, таких как двойное дно, восходящие каналы

3. Анализ циклов

  • Выявление повторяющихся ценовых циклов в истории криптовалют

  • Ожидание очередного “бычьего забега” в соответствии с циклами

Медвежий рынок:

1. Технический анализ

  • Определение четких нисходящих трендов, пробития ключевых уровней

  • Использование индикаторов для выявления слабости рынка

  • Анализ ценовых моделей, подтверждающих медвежий тренд

2. Оценка факторов риска

  • Выявление макроэкономических, регуляторных или других рисков

  • Оценка возможностей краткосрочной ликвидации рынка

3. Отслеживание настроений

  • Анализ преобладания пессимистичных ожиданий инвесторов

  • Оценка уровня страха, неуверенности и сомнений на рынке

Заключение

Рынок – это повторяющиеся явление. Весь процесс ценовых движений на дистанции можно сравнить с фрактальным подобием, где нет ничего нового, а лишь большое повторяет за малым и наоборот – альткоины повторяют за фундаментальными альткоинами, а теже в свою очередь повторяют за биткоином. Так было и будет всегда.

Правильная оценка рисков и точная торговая стратегия, которая сможет работать на всех трендовых тенденциях, приходит только при должном наличии насмотренности и умении человека быть дисциплинированным трейдером.

Часто задаваемые вопросы

1. В чем разница бычьего и медвежьего тренда?

Помимо того, что разница в направлении движения, наблюдается различия в философии отработки. Нужно четко понимать что происходит на рынке и почему те или иные движения происходят.

2. Как можно отрабатывать трендовые движения?

С помощью ботов Veles можно перед запуском бота проверить его настройки на истории годичной давности (бектесты Veles). Хорошо подходят пробои канальных индикаторов, а также пробои ценовых уровней.

3. Может ли бык на бирже стать медведем и наоборот?

Помимо того, что это можно, это еще и нужно. Полностью адаптироваться и подстраиваться под рыночные реалии присуще успешному и на дистанции зарабатывающему трейдеру.

Теги

