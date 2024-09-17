Ведмежий і бичачий ринок - зрозуміло про важливе

Подібності низхідних (ведмежих) і висхідних (бичачих) рухів ринку в тому, що вони відбуваються на підвищених обсягах в активах.

Причина цих трендів у тому, що великі учасники (кити) набрали свої позиції і ці кошти потрібно реалізовувати. Коли кити відкупили весь попит або пропозицію на ринку, для них не складе труднощів зробити з ціною все, що їм завгодно.

Тренд - що це таке і як його використовувати

Тренд - яскраво виражений рух ринку в конкретному напрямку.

Тренди виникають за кількох обставин:

1. Великі учасники накопичили свої позиції, викупивши повністю позиції протилежної сторони. Далі для них не складає труднощів почати тренд ціни, паливом якого спочатку будуть стоп-лоси і ліквідації, а після - підключення до руху інших трейдерів. 2. Актив-поводир або головна криптовалюта - Біткоїн має чіткий трендовий рух і не формує боковик ціни, пробиваючи кожну проторговку і виходячи за її рівень. Це явище щодо біткоїна є одним з головних каталізаторів для бичачого або ведмежого ринку альткоїнів. 3. Домінація біткоїна починає падати або зростати. Показник кількості грошей у біткоїні - це один з головних індикаторів для розуміння ринку. Якщо домінація активно падає, то це сигнал на бичачий ринок для альткоїнів, а якщо зростає, то на ведмежий.

Торгувати за трендом набагато легше, ніж торгувати в глобальній або локальній боковині. Завжди зрозумілий стоп-лосс позиції і не виникає зайвих думок з приводу вибору напрямку для торгівлі.

За чітких трендових рухів торгові індикатори відпрацьовують набагато краще, ніж у бічних рухах. Причиною цього є наявність обсягів в активах, що задовольняє правильність розрахунків індикаторів. Спрямованість руху ринку добре підходить для алгоритмічної торгівлі ботами Veles. Достатньо вибрати відповідний індикатор для торгівлі, розрахувати стоп-лосс, і алгоритм самостійно спиратиметься на математичні формули індикатора і торгуватиме без участі трейдера.

Ведмежий і бичачий ринок - що означає термін

Бичачий ринок і його приклад

Бичачим ринком називають явище, коли великі учасники викупили всю пропозицію на ринку і відбувається сильний дисбаланс між продавцями і покупцями. Ціну починають виштовхувати вгору, підживлюючи зростання хорошими новинами в криптовалютному сегменті.

Цим обставинам характерне сильне зростання ціни через високу спекулятивну активність і наплив нових інвесторів.

Бичачий ринок криптовалют часто супроводжується сплеском спекулятивної торгівлі, коли трейдери намагаються отримати прибуток зі зростаючих цін, а також у нього приходять нові великі капітали, яких привабило зростання ціни.

Усе це призводить до зростання загальної капіталізації ринку, яка збільшується на стабільній основі.

Ідеальним прикладом бичачого ринку є час, коли стався перший глобальний локдаун через щойно з’явившийся коронавірус. Біткоїн у момент оголошення локдауну обвалився майже на 50%.

Сигналом для бичачого ринку послугувало різке відкуплення цього падіння, далі відбулася невелика консолідація і різке подальше відкуплення активу.

Висхідний рух біткоїна у 2020 році

За біткоїном показали величезне зростання й інші монети, оскільки він виступає в ролі активу-поводиря. Зростання становило сотні, а в деяких випадках і тисячі відсотків у фундаментальних альткоїнах і десятки тисяч у інших монет, які не мають достатньої цінності для інвестицій. Ця подія була бумом для криптовалют. Люди багатіли в геометричній прогресії, і достатньо було просто натиснути лонг ввечері і зафіксувати прибуток вранці.

Причини, які дали буст для зростання ціни:

1. Різкий і сильний відкуп великого падіння 2. Позитивний новинний фон у криптовалют на тлі загальної паніки та інфляції. 3. Відкуп після падіння на аномально великих обсягах.

Ведмежий ринок і його приклад

Ведмежий ринок схожий зі своїм протилежним побратимом практично в усьому, крім напрямку руху.

Якщо за бичачого ринку був надлишок попиту і тому актив зростав, незважаючи ні на що, то ведмежий ринок, навпаки, говорить нам про надлишок пропозиції і падаючий попит, чим користуються великі учасники.

Тренди настають несподівано для ритейл-трейдерів. Передбачити їхні причини в моменті дуже складно. Вони виникають, коли ухвалюють рішення великі капітали, а не коли індикатори говорять нам про що-небудь.

На загальній ейфорії від ринку і нескінченних профітів великі учасники починають прикривати свої позиції, продаючи свої активи тим, хто жадібно і безпричинно їх купує.

Після того, коли весь попит було задоволено, а подальшого зростання так ніхто і не побачив, учасники ринку починають активно продавати свої активи. Хтось починає усереднювати свої позиції, хтось просто дивиться на свої збиткові позиції і чекає розвороту. Загалом, настає масова паніка і продажі тих, хто вірив у подальше зростання ціни.

Кульмінацією початку події будуть вже негативні новини для криптовалют або макроекономіки загалом.

Ведмежий тренд на денному ТФ по BTC

Для прикладу візьмемо подальше дворічне падіння біткойна в період з середини листопада 2021 і до початку січня 2023 року після фази «боковик», яка розпочалася після активного бичачого тренда. Оскільки він актив-поводир, і графіки альткоїнів на глобальних таймфреймах мають приблизно однаковий вигляд.

Кульмінацією і загальним офіційним оголошенням ведмежого ринку став початок військового конфлікту між Росією та Україною. Взаємозв’язок між біткоїном і цим конфліктом у тому, що США почало по-крупному спонсорувати війська України, чим викликало інфляцію і подальше погіршення стану провідної економіки світу.

Новини стали каталізатором для подальшого падіння, а не його початку. Це важливо враховувати, оскільки припинення зростання і падіння почалося після того, коли було оновлено історичний максимум (перехай) $64.700 і невдалого закріплення над ним на денному графіку біткоїна.

Різниця між бичачим і ведмежим трендом

Бичачий тренд:

Ціни на криптовалюти зростають протягом тривалого часу.

Інвестори впевнені в подальшому зростанні й активно купують криптоактиви.

Для бичачого ринку характерний оптимістичний настрій учасників.

Підвищена спекулятивна активність, приплив нових інвесторів.

Ринкова капіталізація криптовалют демонструє впевнене зростання.

Ведмежий тренд:

Ціни на криптовалюти знижуються протягом тривалого часу.

Інвестори очікують подальшого падіння курсів і вважають за краще продавати.

Для ведмежого ринку характерний песимістичний настрій учасників.

Зниження спекулятивної активності, відтік інвесторів з ринку.

Сукупна ринкова капіталізація криптовалютного ринку падає.

Як правильно торгувати на бичачому ринку?

Для бичачого ринку характерні перевищення попередніх максимумів, а також майже повна відсутність оновлення мінімумів. Крім усього іншого, обсяги в активах стабільно великі і не знижуються.

У монетах, які на підвищених обсягах добре відпрацьовують патерни технічного аналізу, а також торгові індикатори для лонг-сигналів.

Ідеально підійдуть канальні індикатори, такі як Полосы Болинджера або Канал Кельтнера.

За допомогою ботів Veles можна налаштувати алгоритм таким чином, що він працюватиме на пробій кордонів індикаторів і подальшу фіксацію позиції за трендом.

Бичачий тренд простий тим, що його легко розпізнати. Після пробою важливих рівнів, які визначають висхідну структуру, можна вважати, що висхідний рух закінчено, і міняти торгову стратегію під інші реалії ринку.

Як торгувати ведмежий тренд?

Торгівля ведмежого тренда повністю протилежна бичачому за своєю логікою.

Якщо бичачий ринок нам говорить про постійні переходи цінових максимумів (екстремумів), то при ведмежому ринку йдуть систематичні переломи.

Канальні індикатори знову можуть допомогти забрати свій прибуток з низхідних рухів. Пробої рівнів індикаторів за допомогою обратного фильтра з ботами в алгоритмі шорт зможуть на дистанції забирати профіт з падаючого ринку.

Найголовніше в стратегіях торгівлі за допомогою алгоритмів та індикаторів - це правильно розрахований ризик-менеджмент і чітке дотримання його.

Прогнози на бичачому і ведмежому ринку

Бичачий ринок:

1. Фундаментальний аналіз

Оцінка перспектив розвитку криптовалютних проєктів та їхніх можливостей

Аналіз майбутніх оновлень, нових продуктів, партнерств

Оцінка зростання кількості користувачів, транзакцій, активності мережі

2. технічне оцінювання

Ідентифікація висхідних трендів, підтримки та опору

Використання індикаторів, що підтверджують силу бичачого ринку

Аналіз цінових моделей, таких як подвійне дно, висхідні канали

3. аналіз циклів

Виявлення повторюваних цінових циклів в історії криптовалют

Очікування чергового «бичачого забігу» відповідно до циклів

Ведмежий ринок:

1. Технічний аналіз

Визначення чітких низхідних трендів, пробиття ключових рівнів

Використання індикаторів для виявлення слабкості ринку

Аналіз цінових моделей, що підтверджують ведмежий тренд

2. оцінка факторів ризику

Виявлення макроекономічних, регуляторних або інших ризиків

Оцінка можливостей короткострокової ліквідації ринку

3. відстеження настроїв

Аналіз переважання песимістичних очікувань інвесторів

Оцінка рівня страху, невпевненості та сумнівів на ринку

Висновок

Ринок - це явище, що повторюється. Весь процес цінових рухів на дистанції можна порівняти з фрактальною подобою, де немає нічого нового, а лише велике повторює за малим і навпаки - альткоїни повторюють за фундаментальними альткоїнами, а ті, своєю чергою, повторюють за біткоїном. Так було і буде завжди.

Правильне оцінювання ризиків і точна торгова стратегія, яка зможе працювати на всіх трендових тенденціях, приходить тільки за умови належної наявності натщесердечності та вміння людини бути дисциплінованим трейдером.

Запитання, які часто ставлять

1. У чому різниця бичачого і ведмежого тренду?

Крім того, що різниця в напрямку руху, спостерігаються відмінності у філософії відпрацювання. Потрібно чітко розуміти, що відбувається на ринку і чому ті чи інші рухи відбуваються.

2. Як можна відпрацьовувати трендові рухи?

За допомогою ботів Veles можна перед запуском бота перевірити його налаштування на історії річної давності (бектести Veles). Добре підходять пробої канальних індикаторів, а також пробої цінових рівнів.

3. Чи може бик на біржі стати ведмедем і навпаки?

Крім того, що це можна, це ще й потрібно. Повністю адаптуватися і підлаштовуватися під ринкові реалії притаманно успішному трейдеру, який на дистанції заробляє.