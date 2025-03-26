Китайские криптовалюты: обзор, перспективы и влияние на рынок

Китайская криптовалюта пользуется спросом не только внутри страны, но и по всему миру. Узнайте в чем состоит их секрет успеха и множество других интересных фактов.

Многие государства принимают активное участие в сфере криптовалют и одним из таких является Китай. Именно здесь майнинг получил широкое распространение, были разработаны фундаментальные проекты, которые не только живы до сих пор, но и не имеют аналогов.

Роль Китая в мировой криптоиндустрии

Китай долгое время играл ключевую роль в мировой криптовалютной индустрии, являясь крупнейшим центром майнинга и домом для ряда инновационных блокчейн-проектов. Однако правительство страны занимает жесткую позицию в отношении криптовалют, что привело к запрету майнинга и крипто торговли. Тем не менее, китайские разработчики продолжают вносить значительный вклад в развитие блокчейна, а государство активно внедряет цифровой юань (CBDC).

Крупнейшие китайские криптовалютные проекты

Множество проектов есть в арсенале азиатских крипто энтузиастов, но наибольшим признанием по сей день пользуются четыре из них.

NEO — «китайский Ethereum»

NEO, ранее известный как AntShares, является одной из самых известных китайских криптовалютных платформ. Часто называемый «китайским Ethereum», NEO предлагает поддержку смарт-контрактов и направлен на создание цифровой экономики. В отличие от Ethereum, NEO использует консенсусный алгоритм Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT), который обеспечивает более высокую скорость транзакций и энергоэффективность.

VeChain — блокчейн для логистики

VeChain — это блокчейн-платформа, ориентированная на оптимизацию цепочек поставок и логистики. Используя технологию блокчейна, VeChain позволяет отслеживать подлинность товаров, предотвращать контрафакцию и повышать прозрачность бизнеса. Партнерства с такими гигантами, как BMW, Walmart China и PwC, делают VeChain важным игроком в индустрии логистики и управления цепями поставок.

Conflux — единственная блокчейн-платформа, одобренная властями

Conflux — это первая и единственная публичная блокчейн-платформа, получившая официальное одобрение китайских властей. Проект предлагает высокий уровень масштабируемости и безопасности благодаря уникальной архитектуре, объединяющей элементы PoW (Proof-of-Work) и DAG (Directed Acyclic Graph). Поддержка со стороны государства дает Conflux значительное преимущество в интеграции с китайскими финтех-стартапами и государственными инициативами.

Chia — криптовалюта на основе Proof-of-Space

Инновационная китайская криптовалюта Chia, использующая алгоритм Proof-of-Space and Time (PoST), который заменяет традиционный энергозатратный майнинг на более экологичный способ хранения данных. Chia позволяет пользователям добывать монеты, используя свободное дисковое пространство, что делает процесс более доступным и энергоэффективным.

Особенности Chia

1. Proof of Space and Time (PoST)

Proof of Space (PoS) использует свободное дисковое пространство пользователей для валидации транзакций. Proof of Time (PoT) гарантирует честность блокчейна с помощью алгоритмов последовательного вычисления.

2. Фарминг вместо майнинга

В сhia network нет традиционного майнинга, вместо этого используется фарминг. Фарминг (от англ. farming) — это процесс нахождения блоков на основе заранее подготовленных “плотов” (plot).

Плоты (plot) — это файлы, созданные на диске, содержащие криптографические данные.

Чем больше у вас плотов, тем выше вероятность успешного нахождения блока.

3. Архитектура и смарт-контракты

В сhia network используется язык Chialisp — это мощный и безопасный язык программирования для создания смарт-контрактов.

Позволяет разрабатывать умные транзакции (atomic swaps, мульти подписи, кошельки с условиями и т. д.).

Гибкость и высокая безопасность.

Влияние цифрового юаня (CBDC) на рынок

Цифровой юань (e-CNY) — это центрально-банковская цифровая валюта (CBDC), разработанная Народным банком Китая. Он предназначен для использования в качестве официального платежного средства и является цифровым эквивалентом традиционного юаня. Введение e-CNY оказывает значительное влияние на внутренний и международный финансовый рынок.

1. Усиление регулирования криптовалют внутри страны

— Борьба с криптовалютами в Китае

Китай уже давно ужесточает меры против криптовалют, и введение e-CNY стало одним из ключевых факторов усиления контроля:

В 2021 году Китай полностью запретил майнинг и торговлю криптовалютами.

Основная причина — желание государства сохранить монополию на цифровые платежи и предотвратить утечку капитала через биткоин и стейблкоины.

Введение цифрового юаня сделало децентрализованные активы еще более нежелательными для китайского правительства.

— Конкуренция со стейблкоинами (USDT, USDC)

Ранее китайские инвесторы активно использовали стейблкоины (особенно USDT) для обхода финансовых ограничений. Теперь e-CNY может заменить их в легальных транзакциях, а китайское правительство будет жестче пресекать нелегальное использование USDT.

— Контроль над движением капитала

Криптовалюты часто использовались в Китае для вывода средств за границу.

С e-CNY власти смогут лучше отслеживать денежные потоки и предотвращать нелегальные переводы.

Это снижает спрос на криптовалюты как средство вывода капитала.

2. Влияние на глобальный рынок криптовалют

— Ослабление влияния Китая

Китай исторически играл ключевую роль в криптовалютном рынке, особенно в майнинге биткоина. После запрета в 2021 году:

Центр майнинга сместился в США, Казахстан и Россию.

Криптобиржи ушли из Китая, а местные пользователи стали использовать P2P-торговлю и офшорные платформы.

Развитие цифрового юаня закрепляет этот тренд: китайские игроки все меньше участвуют в крипторынке.

— Влияние на доверие к децентрализованным активам

Запуск e-CNY показывает, что правительство может контролировать цифровые активы, но это также усиливает интерес к криптовалютам среди сторонников децентрализации.

Некоторые инвесторы видят в CBDC угрозу свободе финансовых операций.

Это может повысить спрос на биткоин, Monero и другие приватные криптовалюты.

3. Влияние на DeFi

Цифровой юань централизован и контролируется государством, что идет вразрез с философией DeFi.

Усиление регулирования может ограничить доступ китайских пользователей к децентрализованным биржам и кредитным протоколам.

Однако это также может повысить популярность анонимных DeFi-платформ и децентрализованных стейблкоинов.

Заключение

Несмотря на жесткую регуляторную политику, китайская криптовалюта продолжает оказывать значительное влияние на индустрию блокчейна. Цифровой юань является удобной альтернативой для государства, но не для большинства граждан, поэтому вопрос о снижении давления в области регуляции криптовалют в Китае будет продолжать стоять на повестке.

FAQ

1. Почему Китай запретил майнинг и криптовалютные транзакции?

Китай запретил криптовалютный майнинг и торговлю, ссылаясь на финансовые риски, высокий уровень энергопотребления и необходимость защиты государственного контроля над экономикой.

2. Является ли NEO конкурентом Ethereum?

Да, NEO предлагает схожий функционал со смарт-контрактами, но использует другой алгоритм консенсуса и ориентирован на совместимость с регуляторами.

3. Безопасно ли инвестировать в VeChain?

VeChain имеет сильные партнерства и надежную технологическую базу, но, как и любые инвестиции в криптовалюты, вложения в VeChain сопряжены с рисками.

4. Как Chia влияет на рынок хранения данных?

Chia привела к росту спроса на жесткие диски и SSD, что вызвало их дефицит и повышение цен в некоторых регионах.

5. Будет ли цифровой юань заменой биткоину?

Нет, цифровой юань — это централизованная валюта, контролируемая государством, тогда как биткоин остается децентрализованной криптовалютой.