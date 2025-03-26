Китайські криптовалюти: огляд, перспективи та вплив на ринок

Багато держав беруть активну участь у сфері криптовалют і однією з таких є Китай. Саме тут майнінг набув значного поширення, було розроблено фундаментальні проєкти, які не тільки живі досі, а й не мають аналогів.

Роль Китаю у світовій криптоіндустрії

Китай тривалий час відігравав ключову роль у світовій криптовалютній індустрії, будучи найбільшим центром майнінгу та домівкою для низки інноваційних блокчейн-проектів. Однак уряд країни займає жорстку позицію щодо криптовалют, що призвело до заборони майнінгу та криптоторгівлі. Проте китайські розробники продовжують робити значний внесок у розвиток блокчейна, а держава активно впроваджує цифровий юань (CBDC).

Найбільші китайські криптовалютні проекти

Безліч проєктів є в арсеналі азіатських криптоентузіастів, але найбільшим визнанням донині користуються чотири з них.

NEO - «китайський Ethereum»

NEO, раніше відомий як AntShares, є однією з найвідоміших китайських криптовалютних платформ. Часто званий «китайським Ethereum», NEO пропонує підтримку смарт-контрактів і спрямований на створення цифрової економіки. На відміну від Ethereum, NEO використовує консенсусний алгоритм Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT), який забезпечує вищу швидкість транзакцій та енергоефективність.

VeChain - блокчейн для логістики

VeChain - це блокчейн-платформа, орієнтована на оптимізацію ланцюжків поставок і логістики. Використовуючи технологію блокчейну, VeChain дає змогу відстежувати справжність товарів, запобігати контрафакції та підвищувати прозорість бізнесу. Партнерства з такими гігантами, як BMW, Walmart China і PwC, роблять VeChain важливим гравцем в індустрії логістики та управління ланцюгами поставок.

Conflux - єдина блокчейн-платформа, схвалена владою

Conflux - це перша і єдина публічна блокчейн-платформа, що отримала офіційне схвалення китайської влади. Проєкт пропонує високий рівень масштабованості та безпеки завдяки унікальній архітектурі, що об’єднує елементи PoW (Proof-of-Work) і DAG (Directed Acyclic Graph). Підтримка з боку держави дає Conflux значну перевагу в інтеграції з китайськими фінтех-стартапами та державними ініціативами.

Chia - криптовалюта на основі Proof-of-Space

Інноваційна китайська криптовалюта Chia, що використовує алгоритм Proof-of-Space and Time (PoST), який замінює традиційний енерговитратний майнінг на більш екологічний спосіб зберігання даних. Chia дає змогу користувачам добувати монети, використовуючи вільний дисковий простір, що робить процес доступнішим і енергоефективнішим.

Особливості Chia

1. Proof of Space and Time (PoST)

Proof of Space (PoS) використовує вільний дисковий простір користувачів для валідації транзакцій.

Proof of Time (PoT) гарантує чесність блокчейна за допомогою алгоритмів послідовного обчислення.

2. Фармінг замість майнінгу

У chia network немає традиційного майнінгу, замість цього використовується фармінг.

Фармінг (від англ. farming) - це процес знаходження блоків на основі заздалегідь підготовлених «плотів» (plot).

Плоти (plot) - це файли, створені на диску, що містять криптографічні дані.

Чим більше у вас плотів, тим вища ймовірність успішного знаходження блоку.

3. Архітектура і смарт-контракти

У chia network використовується мова Chialisp - це потужна і безпечна мова програмування для створення смарт-контрактів.

Дозволяє розробляти розумні транзакції (atomic swaps, мульти підписи, гаманці з умовами тощо).

Гнучкість і висока безпека.

Вплив цифрового юаня (CBDC) на ринок

Цифровий юань (e-CNY) - це центрально-банківська цифрова валюта (CBDC), розроблена Народним банком Китаю. Він призначений для використання як офіційний платіжний засіб і є цифровим еквівалентом традиційного юаня. Запровадження e-CNY має значний вплив на внутрішній і міжнародний фінансовий ринок.

1. Посилення регулювання криптовалют усередині країни

- Боротьба з криптовалютами в Китаї

Китай уже давно посилює заходи проти криптовалют, і введення e-CNY стало одним із ключових чинників посилення контролю:

2021 року Китай повністю заборонив майнінг і торгівлю криптовалютами.

Основна причина - бажання держави зберегти монополію на цифрові платежі та запобігти витоку капіталу через біткоїни та стейблкоїни.

Запровадження цифрового юаня зробило децентралізовані активи ще більш небажаними для китайського уряду.

- Конкуренція зі стейблкоїнами (USDT, USDC)

Раніше китайські інвестори активно використовували стейблкоїни (особливо USDT) для обходу фінансових обмежень. Тепер e-CNY може замінити їх у легальних транзакціях, а китайський уряд жорсткіше припинятиме нелегальне використання USDT.

- Контроль над рухом капіталу

Криптовалюти часто використовувалися в Китаї для виведення коштів за кордон.

З e-CNY влада зможе краще відстежувати грошові потоки і запобігати нелегальним переказам.

Це знижує попит на криптовалюти як засіб виведення капіталу.

2. Вплив на глобальний ринок криптовалют

- Послаблення впливу Китаю

Китай історично відігравав ключову роль у криптовалютному ринку, особливо в майнінгу біткоїна. Після заборони 2021 року:

Центр майнінгу змістився у США, Казахстан і Росію.

Криптобіржі пішли з Китаю, а місцеві користувачі стали використовувати P2P-торгівлю і офшорні платформи.

Розвиток цифрового юаня закріплює цей тренд: китайські гравці все менше беруть участь у крипторинку.

- Вплив на довіру до децентралізованих активів

Запуск e-CNY показує, що уряд може контролювати цифрові активи, але це також посилює інтерес до криптовалют серед прихильників децентралізації.

Деякі інвестори бачать у CBDC загрозу свободі фінансових операцій.

Це може підвищити попит на біткоїн, Monero та інші приватні криптовалюти.

3. Вплив на DeFi

Цифровий юань централізований і контролюється державою, що йде врозріз із філософією DeFi.

Посилення регулювання може обмежити доступ китайських користувачів до децентралізованих бірж і кредитних протоколів.

Однак це також може підвищити популярність анонімних DeFi-платформ і децентралізованих стейблкоїнів.

Висновок

Незважаючи на жорстку регуляторну політику, китайська криптовалюта продовжує чинити значний вплив на індустрію блокчейна. Цифровий юань є зручною альтернативою для держави, але не для більшості громадян, тому питання про зниження тиску в сфері регуляції криптовалют у Китаї продовжуватиме стояти на порядку денному.

FAQ

1. Чому Китай заборонив майнінг і криптовалютні транзакції?

Китай заборонив криптовалютний майнінг і торгівлю, посилаючись на фінансові ризики, високий рівень енергоспоживання і необхідність захисту державного контролю над економікою.

2. Чи є NEO конкурентом Ethereum?

Так, NEO пропонує схожий функціонал зі смарт-контрактами, але використовує інший алгоритм консенсусу й орієнтований на сумісність із регуляторами.

3 Чи безпечно інвестувати в VeChain?

VeChain має сильні партнерства і надійну технологічну базу, але, як і будь-які інвестиції в криптовалюти, вкладення в VeChain пов’язані з ризиками.

4. Як Chia впливає на ринок зберігання даних?

Chia призвела до зростання попиту на жорсткі диски і SSD, що спричинило їхній дефіцит і підвищення цін у деяких регіонах.

5. Чи буде цифровий юань заміною біткоїну?

Ні, цифровий юань - це централізована валюта, контрольована державою, тоді як біткоїн залишається децентралізованою криптовалютою.